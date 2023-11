Babiš sundal brýle: Ten učitel Výborný je mimo, nerozumí tomu. A Fiala s kečupem

reklama

Andrej Babiš (ANO) poskytl rozhovor serveru Deník.cz. Šéfa hnutí ANO zpovídala Kateřina Perknerová a dozvěděla se od něj mimo jiné, že ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) je úplně stejně mimo jako premiér Petr Fiala.

Ale celý rozhovor Andrej Babiš zahájil tím, že si sundal brýle a zavzpomínal na Karla Schwarzenberga.

„V počátcích mé politické kariéry, v lednu 2013, mě David Černý požádal o podporu Karla Schwarzenberga. Taky jsem ho veřejně podpořil a taky jsme pomáhali roznášet letáky na Moravě. Bohužel jsme se tehdy spolu nesetkali, nikdy jsme spolu nemluvili, i když jsem očekával, že se spolu vzhledem k té podpoře setkáme. Ale to se nestalo,“ podivoval se Babiš.

V obecné rovině o Schwarzenbergovi řekl, že to byl přátelský člověk a bezesporu byl velkou osobností polistopadové historie.

Poté se zasmál nad prohlášením prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, že se sice snižuje DPH u některých potravin z 15 na 12 procent, ale ceny potravin i tak v budoucnu vzrostou, a to kvůli rostoucím cenám energií.

„Tomáše Prouzu vůbec nechci komentovat, protože to byl produkt pana (Bohuslava) Sobotky. On chtěl být kdysi ministrem průmyslu, ale nedostal prověrku. Neustále tady vytváří takovou atmosféru rozporu mezi zemědělci, potravináři a vlastně maloobchodem. Přitom ÚHOS jasně řekl, že tady trh funguje. Možná pan premiér, potom, co nakupoval v Německu Nutellu, zjistí, že k výrobě potravin je potřeba elektřina. To je hlavní problém náš. Máme stále druhou nejdražší elektřinu v EU. No a teď chce vláda převést na podnikatele, živnostníky a občany 65 miliard. Po tom, co máme druhou nejdražší elektřinu v Evropě! Po Německu, které chce 12 miliardami euro pomoci podnikatelům v Německu,“ rozjel se Babiš.

A hned zasadil úder pětikoalici.

„Ta vláda chce zničit průmysl, zničit život normálním lidem. A je samozřejmě nenormální tvrdit, jak to tvrdí pan (Marek) Výborný (KDU-ČSL), že si to premiér zkontroluje ten pokles ceny o 3 procenta. Vždyť je to nesmysl, protože řetězce prodávají 60 procent zboží v akcích. Oni tomu nerozumí,“ pokračoval v palbě Babiš. „Pokud ministr zemědělství neumí česky a neumí si přečíst, že tři výrobci elektřiny vydělali 350 miliard, tak tam nemá co dělat. Já chápu, že je učitel a že ničemu nerozumí, ale ten člověk je úplně stejně mimo jak premiér,“ zahřměl.

Konstatoval, že máme 6 řetězců, asi 8500 výrobců potravin a 33 tisíc zemědělců. „Tak já si myslím, že i malé dítě pochopí, kde je ta koncentrace. Oni tomu nerozumí a korunu tomu nasadil premiér Fiala, který jel do Německa a nakoupil tam kečup, Nutellu a colu a říkal, že to jsou základní potraviny,“ pokračoval v kanonádě.

Poté zopakoval vlastní recept na pomoc občanům.

„V březnu jsem panu premiérovi navrhoval, aby snížil DPH u potravin z 15 procent na nulu. A už v únoru jsem navrhoval zastropovat cenu elektřiny na 1500 za MWh. Dneska máme 6 až 7 tisíc a všichni to platí. Tahle vláda likviduje naši společnost. Likviduje život lidí. Likviduje firmy. Jednak inflací a jednak teďka přichází s daněmi,“ pravil Babiš.

Vláda pětikoalice je podle něj tak neschopná, že na rozdíl od německé vlády nebyl v Bruselu schopen prosadit pomoc českému průmyslu. „Přečtěte si Die Welt, že je to katastrofa. Tam se to píše, tak si to přečtěte,“ dštil Babiš dál oheň a síru. Lidi si zvolili, koho si zvolili a teď to tak mají.

16. listopadu je prý odhodlán promluvit o situaci v energetice, a to od roku 1989 až dodnes.

Zdůraznil, že pod vedením Fialovy vlády nikdo v Česku investovat nebude. Ani Intel, ani „Číňan“. „Tady nikdo nepřijde,“ zesiloval hlas Babiš s tím, že investoři nemají důvod přijít, když vláda zvyšuje daně.

„A dobře poslouchejte, kolik dají lidé do vlády 2 500 miliard. Od daní, přes pojistné a tak dále. Tahle vláda likviduje lidi a oni to platí. Vždyť likvidují všechno,“ soptil Babiš.

Než se rozloučil s diváky, konstatoval, že africký odbor na ministerstvu zahraničí je v rozvalu, a proto se Fialovi příliš nezdařila jeho africká cesta. „Já kdybych byl premiér, tak okamžitě vyhodím Lipavského,“ dodal.

Na úplný konec dal lidem radu.

„Lidi si můžou udělat vlastní Nutellu a zapomenout na to, že mají toho nejprolhanějšího a nejneschopnějšího premiéra.“

