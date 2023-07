Babiš ukázal národu prase Růžu. Je prý jako naše vláda

reklama

Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš podrbal vepře Růžu hráběmi. A čekal, co řekne. „Neříká nic,“ říká Babiš. „To je stejný jako naše vláda,“ dodal na videu, které sdílí na Instagramu.

„Toto je Růža. Je tady už 11 let. Přišla sem jako malinké selátko, takže je tady jedna z nejstarších členů této skvělé ekofarmy, kde se krásně starají o zvířata. Tak Růžo, řekni něco tady divákům na sítě? No, neříká nic. To je stejný jako naše vláda,“ drbal prase hráběmi Babiš a smál se.

Růža, jedna z nejstarších obyvatelek ekofarmy, kterou stínový premiér navštívil, je podle něj nenáročná a jinak chrochtá blahem.

„Říkej něco, máš chrochtat blahem. Nechrochtá blahem. No Růži, nebuď labuť, chrochtej blahem. Drží jak hluchý dveře. No to je něco. Masáž, thajská masáž,“ smál se dál Babiš.

V diskusi pod příspěvkem kromě nápadů, že lidé by Růžu klidne volili, zaznělo i politování. Růža totiž divákovi ministerského předsedu vizuálně připomíná, což je dnes prý za trest.

