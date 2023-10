Babiš vybuchl vzteky: Pekarová! Pokřikuje na mě. Našim lidem řekne, že jsou stádečko. Neuvěřitelné

reklama

Předseda hnutí ANO úvodem popsal své dojmy z Pražského hradu, kde se v sobotu večer účastnil předávání státních vyznamenání. „Měl jsem za sebou europoslance a před sebou vládu, takže jsem se cítil jako v prostředí, které mě nesnáší. Ale mně to nevadí,“ řekl v pořadu Partie.

Babiš pak místo odpovědi na dotaz ohledně názoru na projev prezidenta začal hovořit o tom, že Česko žije v pohádce Císařovy nové šaty a k postavám dvou podvodníků vydávajících se za skvělé tkalce, kteří v ní figurují, přirovnal premiéra Petra Fialu a ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS. „My tady žijeme v pohádce Císařovy nové šaty, je strašně aktuální, v ní jsou ti dva podvodníci, to je vlastně přesně Fiala a Stanjura, kteří podvedli naši zemi,“ zmínil šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Kriticky navázal na projev prezidenta Petra Pavla při předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. „Předseda základní organizace KSČ, nomenklaturní kádr, komunistický rozvědčík předává vyznamenání paní Kubišové, která byla jedním z hlavních symbolů naší revoluce,“ poukázal na paradoxy odehrávající se v české politice.

„Pan prezident se cítí jako nový Václav Havel. Ta absurdita té doby, kdy předává vyznamenání chartistům. Ti chartisti a havlisti akceptují, že jsme udělali tlustou čáru za minulým režimem. Vždyť ta Kubišová a Mašínovi, oni trpěli, oni musí nesnášet ten režim. Tak jak je možné, že se tu něco takového děje?“

Moderátorka Terezie Tománková poznamenala, že v KSČ byl i Andrej Babiš, který se ale hájil slovy: „Já jsem nepracoval pro režim, byl jsem pasivní člen. Pan prezident byl nomenklatura, byl rozvědčík, ale udělali z něho nového Havla, to klobouk dolů. Nevím, zda to ti lidé vnímají, kdo jim ty medaile předal,“ pozastavoval se opakovaně expremiér.

Na dotaz, zda má opozice v plánu ve Sněmovně opět obstruovat, se Babiš rozčílil a opřel se do předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), kterou rozkatilo jeho úvodní páteční sněmovní vystoupení, připomněla mu zemřelé za covidu za jeho vlády, jejichž úmrtí mu dala za vinu. „Vláda má s námi mluvit, vždyť to neumí! Od roku 2017 mě paní Pekarová uráží, říká, že mám jít do vězení a vrchol všeho je, když řekne, že já mohu za nějaké lidi v rámci covidu?! Tohle je skutečně obrovský podraz, to je nechutné a proto jsem reagoval,“ uvedl Babiš, který Pekarovou Adamovou osočil, že ukradla TOP 09 a označil ji za „ubohou“.

„Paní Pekarová si dokonce sedne jako předsedkyně a pokřikuje na mě. Místo toho, aby se chovala jako předsedkyně Poslanecké sněmovny pro všechny, tak na nás útočí. Jde k našim lidem do rohu, řekne jim, že jsou stádečko, i Schillerové. Tak to je neuvěřitelné chování,“ rozhodil rukama Andrej Babiš a podotkl, že kdyby předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová nebyla dáma, mluvil by na její adresu jinak.



Stranou nezůstala ani rezoluce vyzývající k humanitárnímu příměří ve válce mezi teroristickým palestinským hnutím Hamás a Izraelem, kterou v pátek přijalo valné shromáždění OSN. Komentoval slova ministryně obrany Jany Černochové (ODS), že se stydí za OSN a požaduje vystoupení ČR z této organizace. Babiš její postoj chápe: „Ta rezoluce je špatně. Mám pro ni pochopení. OSN je organizace, která nemá vliv a je potřeba usilovat o změnu,“ řekl v neděli odpoledne.

