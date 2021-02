Babiš vyzván k demisi. Topolánkem. A ve hře je Miloš Zeman

reklama

Úvodem se Topolánek vyjádřil k minulému týdnu a k hlasování o nouzovém stavu. „Myslím, že nouzový stav je pouze zástěrka. Tak nějak všichni tušíme, že ho v zásadě nepotřebujeme, že existují jiné právní nástroje. Ale já bych začal jinak. Minulý čtvrtek ve Sněmovně Andrej Babiš definitivně ztratil důvěru Sněmovny, definitivně ztratil legitimitu vládnutí, v zásadě měl podat demisi. Podle mě ústavně konformní by bylo, kdyby spojil – když to hlasování o nouzovém stavu považoval za tak strašně důležité, což nebylo, to víme všichni – s hlasováním o důvěře. Ústava s tím počítá. Dostal by tím pod tlak komunisty, a možná by dokonce i ty hlasy dostal a prodloužil si tu pochybnou legitimitu vlastní vlády. On to ale neudělal. On nepřišel ani s žádným vstřícným krokem, kterým by získal jiné hlasy. Ta jednání, která probíhala, byla z jeho strany pozdě a pouze formální,“ poznamenal Topolánek. Anketa Kdo by byl lepší předseda ČSSD? Hamáček 13% Petříček 3% Ani jeden 64% Je mi to jedno 20% hlasovalo: 4965 lidí

„Několik měsíců vlastně drží ty návrhy opozice, které jsou vesměs rozumné, včetně pandemického zákona, který by nahrazoval ten velmi komplikovaný nouzový stav, a dospělo to k tomu, že ty hlasy nedostal. Zachoval se jako vždycky: může za to opozice, můžou za to všichni ostatní – a dostal celou tu politickou scénu do docela velkých problémů, protože opozice, přestože na ni všichni nahazujou, jak se neumí dohodnout a jak neumí prostě pomoct té vládě řešit ten zásadní problém, tak ale nemohla jednat jinak. Jestliže od léta víme, že budeme očkovat, a víme, že tahle situace vyžaduje nějaké právní nástroje, které budou umožňovat jak vládě, tak ostatním státním orgánům racionálně navrhovat ta opatření a racionálně je vymáhat, tak on prostě jedná čistě o svůj vlastní život. On pořád prodlužuje to svoje vládnutí, a to je první aspekt. Ztratil legitimitu vládnutí. Měl by podat demisi, což samozřejmě dostává do hry Zemana, a z toho mají strach úplně všichni,“ dodal dále.

„Ten má v zásadě tři možnosti a všechny tři jsou špatné. Ta jedna, že by jmenoval znovu Babiše a on by si postavil už jenom svoji vlastní vládu, takzvanou vládu odborníků – až do voleb. Nebo by ho nechal dovládnout do voleb, což by znamenalo třeba rekonstrukci vlády, možná by odešli sociální demokrati. Nebo by si postavil vlastní vládu. A já se obávám z těchto tří řešení, protože on by žádné jiné konformní nezvolil, tak z toho mají strach úplně všichni,“ dodal.

„To, co je ale úplně klíčové: ztratil legitimitu vládnutí. Definitivně ztratil důvěru nejenom lidí v této zemi, tu už ztratil dávno, ale vlastně i všech lidí, které má pod sebou. On už vlastně ne že by neměl vládnout, už není schopen jakkoliv vládnout a stínuje to vládnutí nejrůznějšími aktivitami a vlastně tak, jak já mám informace zevnitř vlády, tak už se pod tím nedá fungovat. Ten mikromanagement je tak šílený, že vlastně on už do toho vnáší jen další a další negativní vzruchy a fakticky už nikdo není ochoten s ním spolupracovat,“ sdělil dále Topolánek.

A jak vnímá vyhlášení nouzového stavu na základě požadavků hejtmanů a vůbec jejich žádost? „Hejtmani měli strašně složitou situaci, protože bylo evidentní, že Babiš se bude snažit tu situaci na někoho hodit. Na opozici, případně na hejtmany. Hejtmani měli v zásadě zase jenom tři možnosti a všechny tři byly špatné. Ta první byla odmítnout... o ten nouzový stav nepožádat, protože si museli být vědomi, že to je ústavně poměrně komplikované, ne-li neústavní. Druhá možnost, že se mohli dohodnout, a to se dohodnout nebylo úplně možné, protože tam mají tu pátou kolonu těch tří hejtmanů, vedenou Vondrákem v Ostravě, kdy mohli vyhlásit stav nebezpečí, což ty kraje mohou, a dohodnout se, že vyhlásí stav nebezpečí ve stejném rozsahu. Nicméně pak by absolutně převzali tu odpovědnost, kterou má vláda, a odpovědnost, kterou má Babiš, a vzali by si toho černého Petra. To, že přistoupili na nějaký deal, že řekli: dobře, tak ty nám tady slíbíš, že tady uděláš, pustíš děti do škol, otevřeš malé provozovny, za třetí, za čtvrté a páté – a my ti tedy vyjdeme vstříc a vyhlásíme tenhle kvazi nouzový stav, to byla třetí špatná možnost. Nakonec se dohodli na této, protože – nevím proč – tomu Babišovi věřili,“ zmínil dále Topolánek, že Babiš se jim však vysmál do „kscihtu“.

Topolánek se pak vyjádřil i k postavě Martina Kuby, jihočeského hejtmana, který je někdy vnímán jako pátá kolona Andreje Babiše. Je podle Topolánka konkurencí Petra Fialy? „Je to nepochybně konkurence Petra Fialy, protože má něco, co Petru Fialovi chybí. Má docela významnou pozici jako hejtman, který to v tom Jihočeském kraji dělá velmi dobře. Nejenom viditelně, mediálně, marketingově, on tam fakticky od začátku dělá dobré kroky, je schopen se dohodnout napříč politickým spektrem, je schopen vlastně aktivizovat ty nástroje, které ten kraj má,“ zmínil dále Topolánek.

Následně hovořil i o ministryni financí Aleně Schillerové (ANO). Ta je podle něj vychytralá lepší účetní, modelína. „Její fotky jsou neuvěřitelné, je to takový diblík, který se nám předvádí na těch selfíčkách, nebo já nevím, jestli ten fotograf je na tom nějak zainteresovaný, ale vždycky tam vypadá opravdu krásně...,“ poznamenal Topolánek. Vyjádřil se i k jejímu výroku na adresu hejtmanů, kteří jsou podle ní blíž k lidem než lidé „sídlící v malostranských palácích“. „Taktiku rozdělit strany přes tu jejich regionální reprezentaci, nicméně exekutivní reprezentaci, a tu parlamentní, jsem zažil i já,“ podotkl.

