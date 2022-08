Babiš zbořil Orlovou. „Pamatujete si, jak to rozkradli?“ Na pětikoalici nezbyla nit suchá

„Rozprodali! Zničili!“ Bývalý předseda vlády, šéf hnutí ANO Andrej Babiš bouřil na mítinku v Orlové na Karvinsku před stovkami lidí. „Jediné, co funguje, jsou Třinecké železárny, které zůstaly v českých rukou.“ V kritice tradičních stran a současné vlády pří svém výjezdu do moravskoslezského regionu ještě přitvrdil. V Orlové nenarazil na žádného odpůrce, davy lidí ho vítaly bouřlivým potleskem. „Lidi, kteří narušují naše mítinky, nás sledují. Včera nám bránili, abychom jeli s obytňákem rychleji. Je to organizované,“ předpokládá Babiš.

„Nemáme pro vás dobré zprávy. Pokud sledujete ceny energií, úplně se utrhly ze řetězu,“ uvedl před publikem Havlíček. „Tato vláda je naprosto negramotná a neschopná udělat jakákoli opatření, aby alespoň částečně snížila dopad, který dnes a denně vidíme,“ rozjel kampaň zostra.

„Vzpomínáte si, jak nás lynčovali před dvěma lety v době covidové, že dáváme málo do podpory? Vzpomínáte si, jak říkali – dávejte víc živnostníkům, podnikatelům, udržte sociální smír? My jsme dávali. Stálo nás to 370 miliard korun a sociální smír jsme udrželi. Co udělala vláda pro vás za prvních osm nebo devět měsíců?“ bouřil Havlíček.

Slavný energetický tarif. Dva tisíce

„Před pár minutami jsem se dozvěděl, jak bude vypadat slavný energetický úsporný tarif. Víte, jak to dopadne v tomto roce? V průměru dva tisíce korun,“ hřímal Havlíček.

Mezitím už jeho slova přerušil potlesk, protože na místo dorazil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Už tady máme pana předsedu. Než předám mikrofon, řeknu, že vláda svou nekompetenci zastírá neuvěřitelnou mírou arogance a přezíravosti,“ konstatoval Havlíček. Ujistil příznivce, že ANO je stále nejsilnější politický subjekt a nenechá se nikým vydírat.

„Garantujeme vám, že budeme bojovat do posledního dechu. Nenecháme této asociální vládě, která je přezíravá a arogantní, ani milimetr prostoru,“ dodal.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček na setkání s občany. Foto: Daniela Černá

Připomenul slova o Babišově drahotě. „Tehdy byla inflace 4 %. Máme inflaci 17,5 %. Najednou už to není Fialova drahota, ale Putinova drahota. Vláda umí bezvadně dělat jednu věc – vymlouvat se, hledat viníka a dívat se do minulosti. Místo toho, aby hledala řešení a místo toho, aby hledala nová opatření v kritické době. Pozor, situace se bude zhoršovat. Zapomeňme na to, že se trend na podzim nebo na jaře otočí. Bohužel ceny budou stále stoupat. Protože vláda nedělá nic s cenami energií, vstupují do cen výrobků,“ pokračoval Havlíček.

„Není pravda, že by nebyly zdroje – vláda má možnost si sáhnout do ČEZu, ale nedělá to. Místo toho, aby odtamtud peníze stáhla, tak tam peníze půjčuje. Nevyužívá peníze z modernizačního fondu a nevyužívá vyšší daňové příjmy,“ dodal kriticky.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v Orlové. Foto: Daniela Černá

Pak už se mikrofonu chopil předseda hnutí ANO. „Děláme kampaň do komunálních a senátních voleb. O tom, kdo bude kandidovat na prezidenta za hnutí ANO, rozhodneme do konce října,“ uvedl Andrej Babiš – s tím, že půjde o „kandidáta pro lidi“.

Upozornil, že jeho vláda podpořila obce i kraje: „Změnili jsme rozpočtové určení daní ve prospěch samospráv.“

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na setkání s občany. Foto: Daniela Černá

Fotografování s bývalou ministryní financí Alenou Schillerovou. Foto: Daniela Černá

V proslovu se Andrej Babiš vrátil k historii. „Kolegové už určitě mluvili o tom, jaký máme názor na to, jak funguje tato vláda. Sice jsme volby vyhráli, ale bylo jich proti nám pět. Pomohla jim média, která jedou neustále kauzy, patnáct, třináct let staré. Nemají proti nám od mého vstupu do vlády nic. Nic jsme nezprivatizovali, všechno jsme investovali,“ uvedl Babiš.

A doporučil knihu, která se „z recese“ jmenuje Může za to Babiš. „To je program této vlády. Je to nejprolhanější vláda od revoluce. Žádná vláda si nedovolila tak lhát. Kdo naprojektoval tři sta kilometrů dálnic? My! Když jsme začínali, nebyl ani zákon o liniových stavbách. My jsme dělali obchvaty,“ dodal a upozornil na obchvat Třince, který má být hotový do konce roku 2022.

Babiš: Všechno rozprodali za hubičku

Pak už se věnoval privatizaci v regionu. „Všechno rozprodali za hubičku. Zničili banky, všechno je pryč. Hnědé uhlí zprivatizovali za hubičku. Pan Bakala si vytáhl 130 miliard, má vydavatelství, které o nás stále lže a ‚upravuje‘ informace. Já jsem OKD koupil pro stát. OKD prosperuje,“ vylíčil Babiš.

„Byty OKD jste měli dostat za 40 tisíc, dnes máte nájem za 12 tisíc měsíčně. Lidi zapomínají, co se od revoluce u nás stalo, jak zprivatizovali Mittal! Jediné, co funguje, jsou Třinecké železárny, které zůstaly v českých rukou. Paní Pekarová říká, ať prodáme Budvar. Pamatujete si, jak rozkradli Plzeňský Prazdroj? Dnes je japonský. Voda je francouzská, cukrovary zničili. ODS dovolila půdu prodávat cizincům, máme největší koncentraci řetězců. Samozřejmě oni určují, kdo co nakoupí. Zeleniny a českého ovoce je minimum. To je výsledek tradičních stran,“ přidával další kritiku.

Babiš zmínil i to, že v regionech jsou problémy s nedostatkem zubařů. „Měli jsme program, že uděláme 45 stomatologických center, kde bude zubař k dispozici. Kdokoli bez objednání by tam mohl přijít,“ připomněl.

Mítink hnutí ANO v Orlové. Foto: Daniela Černá

Alena Schillerová na setkání v Orlové. Foto: Daniela Černá

Na mikrofon pak Babiš komentoval mediální reflexi jeho výjezdů do regionů. „V Ostravě bylo 1200 lidí, a možná tak 30 odpůrců. Média to prezentují jako teror na mítinzích. Tady nikdo nepíská, nic se neděje. Překvapení,“ konstatoval pobaveně.

„Taková putovní výstava. Lidi, kteří narušují naše mítinky nás sledují. Včera nám bránili, abychom jeli s obytňákem rychleji. Pak jsme zjistili, že auto jelo na mítink, vyndali transparenty… Je to organizované! Určitě jste viděli, co paní dělala v Kopřivnici! Vzala si dítě na ramena a postavila se před obytňák. Pak se zjistilo, že je to kandidátka do voleb za KDU-ČSL. V Českém Krumlově to byla TOP 09 a v Třeboni Piráti. Ti, kdo narušují naše mítinky, jsou jednoznačně lidi z pětikoalice. Proč? Protože jsou naše výjezdy úspěšné. Tolik lidí si nepamatuju! Pamatuji si historicky největší mítink v Brně v roce 2013. Ale včera jsme měli v Ostravě 1200 lidí, podle policistů. To jsou jejich čísla,“ dodal.

Mítink pak pokračoval společným fotografováním, rozdáváním autogramů a knížek Andreje Babiše.

Rozdávání knížek. Foto: Daniela Černá

