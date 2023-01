Babiš zproštěn, tak co Rakušan? Rajchl odhalil zlou souvislost

„Do kauzy Dozimetr je zapojeno mnohem více lidí a jde o rozkrádání z veřejných zdrojů ve fázi šetření. Po rozsudku je na tom Andrej Babiš lépe a Rakušanovi bych doporučil, aby byl co nejvíce zticha, jinak se mu to vrátí jako bumerang,“ říká advokát Jindřich Rajchl (PRO). Zdůraznil také stále nutné respektování presumpce neviny a zauvažoval, zda rozsudek u Čapího hnízda zasáhne do horké fáze prezidentské kampaně.

reklama

Anketa Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta? Pavel Fischer 0% Jaroslav Bašta 29% Petr Pavel 2% Tomáš Zima 0% Danuše Nerudová 0% Andrej Babiš 65% Karel Diviš 0% Marek Hilšer 4% hlasovalo: 25385 lidí

Právní rovinu označil za složitou a podotkl také, že je stále zásadní ctít presumci neviny a do doby, kdy někdo není odsouzen, nehledět na tyto osoby jako na odsouzené. „Myslím, že tohle je veliká lekce pro celou Českou republiku, ale ani tento rozsudek není pravomocný a může být zrušen. Nicméně to, že celá republika operovala, zda je Babiš vinen, či není, není to hlavní, co bychom si měli odnést. Hlavní je apel na presumpci neviny. Dokud není člověk dosouzen, nemůžeme se k němu chovat, jako by spáchal trestnou činnost,“ zdůraznil.

Dozimetr horší Čapího hnízda?

A vysvětlil rovinu druhou – politickou. „Ještě zásadnější je, že celá globalistická scéna pětikoalice a spol. hrála na to, že Andrej Babiš je vinen, že je to člověk, který se nechoval fér, nějak podváděl, slangově řečeno kradl a najednou je toto obvinění mimo hru. A za druhé, v tuto chvíli je Andrej Babiš soudem očištěn a Vít Rakušan, který na facebooku napsal, že rozsudek nic nemění na morálce Andreje Babiše. Já bych mu připomněl, že v kauze Dozimetr je na tom podstatně hůře, než Babiš. Ukazuje se také, jak nekorektní jsou média vůči jednomu kandidátovi a naopak dávají obrovský prostor a minimální kritiku těm, kterým mainstream fandí,“ uvedl Jindřich Rajchl.

Podle něj je kauza Dozimetr strany STAN, v jejímž čele stojí ministr vnitra Vít Rakušan, výrazně horší proto, že se jedná o systémovou věc a opakované případy korupce, o nichž se vědělo. Připomněl tak slova Rakušana, že kvůli podezřením, že u Petra Hlubučka (bývalý šéf pražské části STAN a jeden z obviněných, pozn. red.) je něco v nepořádku, prosadil, aby nebyl jedničkou na kandidátní listině do voleb. „Do kauzy Dozimetr je zapojeno mnohem více lidí a jde o rozkrádání z veřejných zdrojů ve fázi šetření. Nyní je na tom lépe Andrej Babiš a Rakušanovi bych doporučil, aby byl co nejvíce zticha, jinak se mu to vrátí jako bumerang,“ poznamenal s tím, že v kauze Dozimetr mají nyní policisté spolupracujícího obviněného, takže se rozsah trestní činnosti může ještě ukázat.

Současně upozornil, že Andrej Babiš jako prezidentský kandidát výsledku soudu náležitě využije ve své kampani. „Pro něj to bude obrovské téma a to, že od soudu odchází se zprošťujícím výrokem, může zasáhnout do horké fáze prezidentské kampaně,“ sdělil.

Debata kandidátů neřešila nejpalčivější problémy Čechů

Pro ParlamentníListy.cz shrnul také své dojmy z předvolební prezidentské debaty v České televizi. „Musím začít u České televize, protože to byl skandál v přímém přenosu. Zaujatost moderátora, která musela být trapná i těm, kterým nahrával… ale musím zdůraznit jednu věc. Je nepřípustné, aby si Česká televize předvybrala dva kandidáty podle průzkumů, kteří dostanou více prostoru a jsou podsouváni veřejnosti jako favorité a ostatní jsou tam jen do počtu. Tím, že se ostatní kandidáti měli ptát dvou vybraných, jednoznačně došlo k porušení zákona o České televizi, která má všem dávat rovné podmínky,“ vysvětlil. Dále řekl, že Česká televize nikdy nic podobného neudělala a k podobnému postupu nesáhla ani jakákoliv jiná, byť komerční televize. „To, co předvedla v nedělní superdebatě, bylo absolutně za hranou toho, co předvést mohla. Jde o největší skandál v historii České televize a měla by nést odpovědnost. Jedná se o flagrantní ovlivnění regulérnosti prezidentských voleb,“ prohlásil.

Psali jsme: „Jezte ohryzky.“ Lidl a další. Toto přijde. Volič Babiše z venkova Vyřazený Janeček: Největší nebezpečí je Nerudová Přituhlo: Kalousek vynesl, co žádal Pavel. Hřebejk se zlobí Musí být jasné signály, vyzval v noci Zelenskyj. Signály, že půjdeme až do porážky ruského teroru

K jednotlivým účastníkům uvedl, že debata neměla žádného vítěze a každý z kandidátů mluvil k voličům, které mají už jisté. „Cílem kandidátů by mělo být zalovit v rybníčku lidí, kteří nejsou rozhodnuti či je nevolí, a to se nepovedlo žádnému kandidátovi. Karel Diviš patrně dostal radu nebo se rozhodl být agresivní, ale bylo to spíše kontraproduktivní. Marek Hilšer by nás prodal do Bruselu i s Karlštejnem a z jeho vnímání ukrajinsko-ruského konfliktu, který přirovnán k roku 1968 a dokonce k mnichovskému diktátu 1938, se mi udělalo fyzicky nevolno. Ten člověk nemůže být tak hloupý, aby tyto věci porovnával. Současný konflikt má úplně jiné příčiny, než vydání Sudet Němcům a za srovnávání těchto dvou události by v normální zemi měl s kandidaturou okamžitě skončit,“ domnívá se Rajchl s tím, že Hilšer v kampani míří na eurohujery.

Výkon Pavla Fischera pak označil za standard – uhlazený styl, který od něj známe a který se nemění a měnit nebude. I kandidát SPD Jaroslav Bašta prý jen cílil už na rozhodnuté voliče, kteří ho volili. U profesora Tomáše Zimy zalitoval, že není více vidět, neboť má mnohem výraznější akademickou kariéru, než Danuše Nerudová se svými skandály, což sice zmínil, ale podle Rajchla to vyznělo do prázdna. „A Josef Středula předvedl, jak kvalitní je politický obchodník, protože dle mého názoru nebylo jeho odstoupení jen tak pro nic za nic,“ zauvažoval nad tím, zda Středula nedostal nějakou nabídku a neodstoupil ve prospěch například Nerudové. „Ale jsem přesvědčen, že drtivá většina voličů Andreje Babiše jsou levicově zaměření a tíhnou k levici. Středula předvedl veletoč, protože jeho hlasy stejně poputují Babišovi a ještě si vylepšil svoji politickou pozici.“

Generála Petra Pavla vnímal předseda PRO jako klidnějšího a jistějšího, než Nerudovou, která je podle něj odtržena od reality. „Zmínila problémy, které rozhodně nejsou nejpalčivější. Snaha ohledně eura nemohla zapůsobit a jen tím ztratila. Největším vítězem debaty se tak stal Andrej Babiš, který nepřišel a nezúčastnil se této šarády. Česká televize prokázala nekompetentnost vést debaty, nedostalo se na nejpalčivější problémy, které trápí české občany – jako energetické krize a zcela jednoznačně naše postavení v rámci Evropské unie a další směřování. Místo toho jsme se dozvěděli prázdné floskule o věcech, které občany netrápí,“ shrnul.

Rajchl: Máme nejvíce elektřiny v Evropě a přitom na ní chudneme

Co se týká zdražování energií, ohledně energií odmítl argument Václava Bartuška, zmocněnce ministerstva zahraničí pro energetickou bezpečnost. Ten pro seznamzpravy.cz řekl, že Češi platí německé ceny (účast na lipské burze) kvůli stabilitě sítí: „Volné přeshraniční obchodování potřebujeme, abychom byli schopni balancovat síť. Propojení sítí zvyšuje stabilitu, snižuje náklady na její udržení“.

Rajchla by zajímalo, kolik argumentů vláda ještě předloží jako vysvětlení drahé elektřiny. „Vždy, když jeden dojde, začnou vytahovat druhý a pokračují dále. Za prvé jde o míchání jablek s hruškami. Míchat stabilitu sítě s cenotvorbou může jen člověk, který buď absolutně nerozumí tomu, o čem mluví anebo to říká naprosto účelově, aby vládě poskytl výmluvu, proč zcela bezprecedentně plýtvá penězi a okrádá občany této země. To je zcela nabíledni,“ řekl. Správným vysvětlením je podle něj vyjádření místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS), že odejít z německé burzy Česká republika nemůže, protože by to poškodilo Německo. „Zveřejnil jsem na facebooku dvě tabulky porovnání koncových cen plynu a elektřiny v hlavních evropských městech a metropolích. Nejdražší plyn a elektřinu máme z celé Evropy, a to s obrovským náskokem,“ sdělil. Informace pocházejí od rakouské agentury.

Tvrdí tak, že Maďarsko má sedminásobně levnější cenu plynu i přes kritiku lídra Orbána, jak udělal vše špatně. „Realita je, že mají sedmkrát levnější plyn než Češi. A co se týká elektřiny, dostali jsme se do stavu největší možné absurdnosti, kdy roste cena komodity, které máme přebytek a přitom jsme to my, kdo chudne, občané a český stát. To je stejně nevysvětlitelné, jako kdybyste jste narazili na ropu, cena ropy vzrostla a vy jste na tom zchudli. Jednoduše to nedává smysl. Pokud jste největšími exportéry v Evropě, logicky bychom teď měli bohatnout, ale místo toho chudnou jak obyvatelé, tak český stát,“ řekl Jindřich Rajchl a podotkl, že podobné věci se děly pouze v koloniích, neboť pak nebohatne kolonie, ale stát, který kolonii vládne. „Je zřejmé, že jsme kolonií západní Evropy a Spojených států amerických, protože z komodity nezískáváme nic a ještě chudneme,“ dodal.

Psali jsme: Policie ČR: Za pozměnění registrační značky hrozí zákaz řízení Štěpánek (Trikolora): Přidaná hodnota Baštovy kandidatury Miroslav Kulhavý: Chybí osobnosti aneb Tragédie české politické scény Vláda možná zřídí zmocněnce pro Ukrajinu, projedná i hlubinné úložiště

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.