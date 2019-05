Babišovo velké sólo: Zfanatizovaní demonstranti, politický parazit Pospíšil. Nebuďte jako Witowská, pane redaktore...

V úvodu se věnoval střelbě v letadle, k níž došlo, když se vracel z Bruselu. „Já bych to nedramatizoval, já jsem u toho ani nebyl,“ zdůraznil Babiš. Členy své ochranky považuje za zkušené pracovníky a nechystá se jich zbavovat. To prý platí i v případě muže, kterému spustila zbraň. Ani on se nemusí bát o místo. „Mně je líto toho kolegy, protože to je seriózní a pečlivý policista,“ uvedl Babiš s tím, že chybu může udělat každý. „Já chápu, že pro média je to senzace, ale nikomu se nic nestalo a já si myslím, že on už je z toho dost vystresovanej,“ shrnul celou situaci předseda vlády.

Pokud jde o situaci v resortu kultury, Babiš hodlá přání ČSSD vyhovět, navrhne na odvolání Antonína Staňka a bude se řídit přáními ČSSD. „Z hlediska těch přání v rámci koalice a z hlediska stability vlády já nechci žádnou roztržku v koalici,“ uvedl premiér.

Není prý schopen říci, kde je pravda ve sporu Staňka s odvolaným ředitelem Národní galerie Praha Jiřím Fajtem. Zaujalo ho však vyjádření neziskové protikorupční organizace Transparency International. „Víte, že já je nazývám zkorumpovaná neziskovka, Transparency International, ve vztahu vůči mně. Tak ona tam našla nějaké pochybení,“ řekl Babiš.

Novým kandidátem ČSSD na ministra kultury je Michal Šmarda, místopředseda strany. Babiš divákům sdělil, že by vybral na post ministra kultury někoho jiného, ale respektuje přání ČSSD. Neodpustil si však rýpnutí do minulé vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kde byla koaliční smlouva stejná, ale sociální demokraté nechtěli Babišovi dovolit obsadit do resortu financí Alenu Schillerovou. „Něch si lidi vzpomenou, jak to bylo, když jsem tam nominoval paní Schillerovou, oni to odmítli a nakonec jsem tam musel dát pana Pilného,“ připomněl.

„Mimochodem, je pikantní, že tam za chvíli bude skoro celé vedení ČSSD v té vládě. To je rozdíl mezi tradičními stranami a hnutím ANO, které tam má většinou nečleny,“ přisadil si ještě předseda vlády. Své nominanty se však nezdráhá vyměňovat, pokud nebudou pracovat podle jeho představ. Současný Babišův kabinet nevládne ještě ani rok a už stačil vystřídat sedm ministrů. „To je jedno,“ okomentoval to premiér s tím, že hodlá vyměnit všechny, kteří nebudou odpovídajícím způsobem pracovat.

Pár slov věnoval i ministryni spravedlnosti z hnutí ANO Marii Benešové, respektive lidem, kteří kvůli Babišovi a Benešové protestují již několik týdnů na náměstích českých a moravských měst. Mohl by prý mezi demonstranty přijít, ale má za to, že jsou zfanatizovaní.

„Ti lidi jsou tak zfanatizovaní, že mám pocit, že jsou proti mně schopní použít násilí. Já jsem to zažil i před Českým rozhlasem, kde na mě plivali a uráželi mě. Ti lidi jsou přesvědčení o své pravdě, i když je to všechno vylhané,“ nešetřil kritikou Babiš.

Na moderátora se v jednu chvíli rozzlobil. „Taky byste mě mohl nechat domluvit, nebuďte jak (Světlana) Witowská na debatě,“ vypěnil na moderátora, když se snažil Benešovou obhajovat. „Je to bývalá nejvyšší státní zástupkyně, která byla odvolána na přání ministra spravedlnosti, který tady zavedl exekuční mafii, on hrál roli v kauze katarský princ a doporučuju se podívat na rozhovor Kalouska z roku 2005, který ji lituje,“ uvedl Babiš.

Premiér prohlásil, že se nenastalo nic, proti čemu lidé protestují v ulicích. Navíc prý rokuje s Rekonstrukcí státu, takže nevidí k demonstracím důvod. Organizátora demonstrací Mikuláše Mináře označil Babiš za megastar, která už se zúčastnila i kulatého stolu o justici. „On je na úrovni megastar, na úrovni státního zástupce nebo ministra.“

Rýpl si i do předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila. To je politický parazit, on se stále někam cpe, nešetřil ostrými slovy šéf hnutí ANO. Poukázal na to, že o reformě státních zastupitelství a soudů, o které mluví paní Benešová, mluvil v minulosti i sám Pospíšil, ale dnes proti tomu protestuje. To podle Babiše dokazuje absurdnost celé situace.

„Tady se stále manipuluje veřejnost. Vezměte si demonstraci v Brně. Titulek Práva – tisíc lidí. Novinky.cz dva a půl tisíce a nový Antibabiš hejtr Deník N čtyři tisíce,“ rozčiloval se Babiš. „Teďka protestoval pan David Koller, který hrál za desítky milionů na narozeninách jednoho oligarchu,“ přisadil si ještě premiér, který ve vzteku zkomolil slovo, což se mu občas stává.

„Oni všichni mluví o těch hodnotách, ale já mám čisté svědomí, já mám dobré hodnoty, já jsem byl dobře vychován,“ zdůrazňoval předseda vlády dál. „A znovu opakuji, že ti lidé ani nevědí, proti čemu protestují. Všechno to jsou lži, včetně StB,“ nedal se zastavit šéf hnutí ANO. Až do konce života se prý hodlá soudit o to, že spolupracovníkem komunistické Státní bezpečnosti nebyl.

Server ParlamentníListy.cz nedávno požádal, aby připravil seriál o tom, co se tu dělo za 30 let od sametové revoluce. V Blesku svou výzvu zopakoval. Zlobil se na demonstranty ze 17. listopadu, že v loňském roce hodili věnec, který položil na Národní třídě, do koše.

„To je teda úroveň. To je ta demokracie. Já jsem vyhrál volby, teďka jsem vyhrál šesté volby za sedm let. A chvála bohu je tady půl milionu lidí, kteří nám dali hlas, i když tady byla masivní kampaň, lži a všechno. Je zázrak, že máme tolik procent, když tady všichni včetně veřejnoprávních médií jedou vylhanou kampaň,“ uchýlil se host v rozhovoru ke svému tradičnímu slovníku. Navzdory vylhaným věcem volby vyhrál. Za totálního Antibabiš hejtra označil i server iROZHLAS.cz.

Na ostatní politické strany se zlobil, že nechtějí s hnutím ANO táhnout za jeden provaz.

Odmítl prozradit, jestli letos přijde na Národní třídu i za bílého dne, a ne jen v noci, jak to udělal v roce 2018. „My jsme odsouhlasili peníze na to, aby ty neziskovky dostaly peníze na ty oslavy, takže tady je prostor,“ konstatoval. Nakonec však přece jen slíbil, že určitě přijde.

Zdůraznil také, že už skončil s podnikáním, odešel ze své bývalé firmy Agrofert, ale stále kvůli ní čelí útokům. „Ta nenávist vůči mé osobě šla tak daleko, že v Praze měla moje bývalá firma tři prodejny a tam stáli lidi a řvali na ostatní ‚proč nakupujete u estébáka‘. Jo. Házeli tam předměty na vitríny. A ještě ten server, který to tady propaguje, je z toho nadšený, že se tady takovýmhle způsobem poškozuje podnikání mé bývalé firmy,“ rozčiloval se v rozhovoru.

Na přetřes přišla i kolona amerického konvoje, kvůli kterému zkolabovala doprava na D1. „Od rána to řeším a já jsem ty čtyři kolony stáhl. Oni pojedou v noci,“ řekl Babiš.

Když se rozhovor přehoupl do druhé poloviny, konstatoval, že chce za předsedu Evropské komise prosadit někoho, kdo bude spravedlivě přistupovat jak ke starým členům EU, tak ke členům novým. Pak bude také důležité, jaký resort v Evropské komisi získáme. A až třetí v pořadí je téma, kdo resort obsadí. Babiš by nadále preferoval současnou českou eurokomisařku Věru Jourovou, i když by uvítal, kdyby získala jiný resort.

Stranou pozornosti premiéra nezůstal ani rozpočet. „Tolik jako teď v životě ti důchodci nedostali,“ chválil se premiér. Jedním dechem však dodával, že jeho kabinet je rozpočtově odpovědný. Pokud tomu někdo nevěří, může prý vzít v potaz, že se vláda snaží zavést digitální daň, která může být až sedm procent, což je ve srovnání s okolními zeměmi zdaleka nejvyšší sazba. Na druhé straně prý kabinet snižuje daně u DPH. „Já jen zopakuju, že za pět let jsme snížili daně o 100 miliard, ale to nikdo nechce slyšet,“ zaznělo z úst premiéra.

Živnostníci, kteří si celý život platili nízké sociální pojištění, mají teď nízké starobní důchody. Podle Babiše je to problém, ale tato vláda s ním prý teď nebude nic dělat. Premiér zdůraznil, že rozhodně nehodlá prosazovat zavedení minimálního státního důchodu.

Pokud jde o rodiče malých dětí, kterým vláda zvýší rodičovskou, podle Babiše kabinet v podstatě vyšel vstříc všem, i když to nebude levné. Jde o 24,5 miliardy.

Přišlo na přetřes i zdravotnictví. Babiš své spoluobčany vyzval, aby chodili na preventivní prohlídky. „Já myslím, že je důležité, aby lidi chodili na ty preventivní prohlídky,“ zdůrazňoval.

Své hodinové vystoupení shrnul slovy, že dělá všechno pro to, aby se České republice dařilo, a té se prý opravdu daří. „České republice se daří skvěle a není důvod tady mít nějaké obavy o budoucnost naší země,“ zdůrazňoval.

Nakonec řekl, že nebude kandidovat na prezidenta. „Já jsem manažer a prezident je úplně jiná funkce,“ pravil politik, který o sobě nejednou řekl, že by do politiky nechodil, kdyby věděl, kolik nenávisti ho od některých lidí čeká. „Normálně bychom se měli spojovat a nežít tady v nějaké nenávisti a závisti. To je jako špatně,“ zaznělo z jeho úst nakonec.

