Babišovy kauzy jsou srovnatelné s OKD, počítá pirát Ferjenčík. A hovoří i o generální stávce, která by přiměla vládu k demisi

Na úvod se nelze nezeptat na tuto aktuální věc: „Právě jsem na ústavně právním výboru prosadil přísnější tresty pro nelegální množírny zvířat, při zachování proporcionality trestního práva. Rozum zvítězil, díky za podporu,“ napsal jste na sociální sítě ve středu. V následné diskusi však čelíte veliké kritice, že jste ten zákon proti množírnám zabili, v tomto smyslu píše na facebooku i mladý topkař Dominik Feri. Upřímně řečeno bych si myslel, že zrovna v této věci bude panovat shoda napříč politickým spektrem. Jak to tedy s tím je?

Tato problematika má dva aspekty. Jeden jsou obecné problémy justice, stát a fungování policie. Druhým je samotné legislativní uchopení množíren v zákoně o týrání zvířat. Navrhl jsem, aby se špatné zacházení se zvířaty v množírnách doplnilo do paragrafu 302 trestního zákoníku a současně abychom pro kvalifikovanou podstatu tohoto činu, například pro případy kdy někdo provozuje množírnu, aby získal prospěch velkého rozsahu, nebo má velký počet zvířat a chová je v nevyhovujících podmínkách, ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy – aby mohli tito množitelé dostat až pět let vězení. Tento návrh jsem podal a prošel ústavně právním výborem.

Kritika ze strany Dominika Feriho se opírá o to, že podle něj ten můj návrh neumožňuje dávat nepodmíněné tresty. Ale to není pravda. Současný stav umožňuje dávat za týrání zvířat nepodmíněné tresty, jen soudci je neudělují. Jsme si vědomi toho problému, že v České republice se dávají podmínky, dokonce občas i několikrát po sobě. Potom když nějakému soudci v uvozovkách dojde trpělivost, tak toho pachatele pošle na řadu let do vězení. My si myslíme, že tohle je problém a bylo by rozumné se inspirovat na Západě a posílat tento typ pachatelů posílat do vězení na kratší dobu, ale rovnou. Aby si to příště rozmysleli. Toto je však potřeba řešit na úrovni celé trestní justice, ne jenom u týrání zvířat. Toto jsme prosadili v usnesení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, že se tímto tématem budeme zabývat a budeme ho řešit obecně.

V této věci se neshodujeme s Dominikem Ferim. On tvrdí, že je nutno to řešit specificky pro týrání zvířat navýšením sazeb. Já si myslím, že je potřeba to řešit obecně. Přestože si uvědomuji si, že týrání zvířat je závažný problém. Tak ve chvíli, kdy máme nějakých dvacet lidí ročně, kteří dostanou v této věci podmínku, ale přitom jsou tisíce lidí, kteří dostanou podmínku v úplně jiných trestných činech, kde je to také problém a bylo by rozumnější, aby šli na nějakou dobu do vězení místo toho, aby dostali tři podmínky po sobě, pak dostali deset let a stálo to daňové poplatníky čtyři miliony. Myslím, že se to má řešit obecně, což jsem řekl i na ústavně právním výboru. Tyto moje argumenty uspěly.

Váš kolega Jakub Michálek v diskusi psal, že ten navrhovaný „Feriho“ zákon kritizovala i Liga na ochranu zvířat. Je to pravda?

Dostali jsme jako ústavně právní výbor dopis od Ligy na ochranu zvířat, který uvádí, že argumentace předkladatelů je nepřesvědčila.

Hlavní výtka asi je, že se to všechno posune, že kdyby byl schválen původní návrh, tak by vešel dříve v platnost a tímto že to bude kdoví kdy. Co k tomu říci?

Jenomže ve skutečnosti prosté zvýšení sazeb současné problémy nevyřeší. Problém je primárně v tom, že policie to nezvládá vyšetřovat, a že soudci nedávají nepodmíněné tresty. Respektive kvůli tomu že se nepodaří prokázat některé trestné činy, tak jsou tresty nízké. Dneska jde dát za nelegální množírnu mnoho let vězení. Dochází tam k daňovým únikům velkého rozsahu, k neoprávněnému podnikání, k podvodu na lidech, kteří si pejsky kupují. Ve skutečnosti nejsou papíroví a oni si myslí, že jsou. Dochází tam k padělání listin. Kdyby policie toto skutečně profesionálně zvládala vyšetřovat, dokázat to soudu, pak by majitelé těchto nelegálních množíren dostávali tvrdé tresty a celý problém by neexistoval. Bohužel toto se neděje, a tak se snažíme na legislativní úrovni více řešit problém, který je více problémem exekutivy.

Teď tedy k panu premiérovi Andreji Babišovi, který má zdá se problém. První část auditu Evropské komise hovoří o tom, že se dostal do střetu zájmů. Auditoři uvádějí, že k jednoznačnému porušování zákona dochází od 9. 2. 2017, kdy byl přijat tzv. „lex Babiš“. Česko by tak mělo donutit Agrofert, aby vrátil všechny dotace od tohoto dne, tedy téměř 2,5 roku dozadu. Jak se na závěry auditorů Komise díváte?

Říkáme to už více než rok, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a není možné – aby člověk, který rozhoduje o tom, jaké budou dotace a vyjednává rozpočet na dotace na úrovni EU – aby čerpal miliardy dotací. To je tak evidentní střet zájmů, že to snad musí vidět každý.