Baf! udělal Tomáš Klus na Babiše. A bohužel i víc

Populární hudebník a zpěvák Tomáš Klus v této nešťastné době opět udeřil na Andreje Babiše. Babiš podle něho legitimizoval papalášství a kvůli jeho neschopnosti komunikovat se společnost štěpí. „Doslova rozemleli odhodlání a chuť národa táhnout za jeden provaz,“ obviňuje Babiše, Romana Prymulu a další. „Přestaňte hrát na sebe – ohrožujete tím nás! To opravdu nemáte před očima ani jeden z těch životů, které ničíte, když otvíráte peněženku, abyste si spolu v kantýně Strakovky dali kafe za bůra?“ apeluje a volá po tom, aby se Babiš nezabýval jen tím, co mu vyhraje příští volby.

reklama

„Co by pomohlo? Co by nás dalo dohromady a postavilo na nohy tak, jako v první vlně?“ ptá se zpěvák a sám si odpovídá: „Co takhle prostá omluva a staženej ocas, pokora prostě, úcta k životu, k druhým, odpovědnost lídra.“ Čímž naráží na Andreje Babiše. Tato odpovědnost by se konkrétně měla týkat toho, že premiér dle Kluse nedokáže v krizi jasně komunikovat. Což prý vedlo ke vzniku konspirací a ke štěpení společnosti. Klus viní Babiše i z toho, že kvůli němu je teď v lidech takový odpor k papalášství, protože Babiš ho legitimizoval. A to nejen svým chováním, ale i tolerancí „existencí jako je Roman Prymula, který už dle zkušeností z Hradce hrabal obratce. Či Sony Havlíček, ministr na klíček.“ Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 1562 lidí

Prymula s Havlíčkem a další podle zpěváka doslova rozmašírovali důvěru v to, kam ČR Babiš směřuje. „Stejně tak doslova rozeMLELI odhodlání a chuť národa táhnout za jeden provaz,“ dodal.

V narážce na Bečvu Klus konstatoval, že ryba smrdí od hlavy a tázal se, zda je Babiš vůbec schopen nějaké sebereflexe či přijetí zodpovědnosti za uznanou chybu. „Pakliže ne, je zdrojem nákazy – úpadku naděje a bujení deprese, neboť zde není nikdo, kdo by spojoval a nutná, jasně formulovaná opatření se přehazují jako horký brambor,“ varoval a tvrdí, že Babiš nepoužívá funkční a nepopulistické postupy právě kvůli říjnovým volbám.

„Přestaňte hrát na sebe – ohrožujete tím nás! To opravdu nemáte před očima ani jeden z těch životů, které ničíte, když otvíráte peněženku, abyste si spolu v kantýně Strakovky dali kafe za bůra? Chovat se v této době populisticky je krajně nezodpovědné, nestátnické a především vrcholně nebezpečné pro teď i pro potom/ky. ANO, je na čase si přiznat, že být všeho schopný podnikatel neznamená být schopný politik,“ vzkazuje Klus Babišovi, Karlu Havlíčkovi, Romanu Prymulovi, Richardu Brabcovi a dalším.

Odkázal se také na svůj předchozí příspěvek z pondělí: „Milá Strakovko, nevím, jestli je horší vaše neschopnost, nebo to, že jste schopni všeho, každopádně jsem kódovanou řečí ‚cAndy‘ natočil krátký vzkaz pro bývalého přítele Voldemorta, v partě zvaného Volty, jehož volby dělaj ze země Titanic, na němž on se svou kapelou hraje Pes jitrničku sežral ve verzi My nic, to oni. Rád bych upozornil, že ‚Já nic, já muzikant‘ působí v politice nepatřičně a trapně. Dovoluji si připojit krátký demá.ček hladového neumětela pro zpestření šedivých dní, snad vám vlije trochu lidské krve do žil, zatím totiž jednáte jako kyborgové z levných součástek ze Sechuanu. Au lidi.“

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Malý Rom lže, jak když tiskne.“ Basiková bez covidu. Jan Kraus koukal Němcová v Senátu: H*vado Babiš je moje noční můra 499 Kč a máte mě! Tomáš Klus žil z úspor, už nemusí. Ale je zle Nemám mozek. Tomáš Klus vás chtěl potěšit, snad ho pochopíte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.