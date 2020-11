Bahno a id*oti! Po výsledku Trumpa jde o Česko. Kavárna se už chystá

Co znamenají americké volby pro Českou republiku? I tuto otázku si někteří položili, například režisér Jan Hřebejk, producent Jan Jetmar nebo poslanec Václav Klaus mladší. Pokud by Trump prohrál, tak tím prý oslabí ostatní autoritáře, myslí si režisér. "Pro nás z toho plyne poučení, že na dně rybníka je spousta, spousta primitivního otráveného bahna, které touží po uznání," míní Jetmar s tím, že toto bahno ke svému zvolení využil jak Trump, tak Zeman. A chce, aby se na lidi v těžké situaci upnul demoblok.

Americké prezidentské volby ještě nejsou u konce. Jednak ještě nejsou sečteny všechny hlasy, ale i po sečtení budou zřejmě výsledky napadeny u soudu vzhledem k údajným nesrovnalostem. Ale přesto už jsou tací, kteří z těchto voleb vyvozují ponaučení pro Českou republiku a jiné země.

Jedním z nich je kupříkladu filmový režisér Jan Hřebejk. Jeho filmovou tvorbu americké volby asi neovlivní. "Ale případná prohra Trumpa nejspíš oslabí autoritáře v okolních státech (Maďarsko, Polsko) a tím snad i autoritáře naše (Zeman, Babiš) v chuti po následování jejich příkladu v omezování svobody v médiích veřejné služby. Tak asi jedině v tomto, je to jen věc gusta," řekl.

Nejspíš nijak... Ale případná prohra Trumpa nejspíš oslabí autoritáře v okolních státech (Maďarsko, Polsko) a tím snad i autoritáře naše (Zeman, Babiš) v chuti po následování jejich příkladu v omezování svobody v médiích veřejné služby. Tak asi jedině v tomto,je to jen věc gusta. — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) November 4, 2020

"Pro nás z toho plyne poučení, že na dně rybníka je spousta, spousta primitivního otráveného bahna, které touží po uznání. Trump dokázal idiotům, že je jedním z nich a proto ho následují. Nemyslím, že by je táhnul k lepším zítřkům, ale protože je zbavil všech zábran a otevřel brány jejich frustrací, bezvýznamnosti a marnosti, radují se z toho, že jejich pocit zmaru budou zažívat i ti šťastnější a chytřejší a úspěšnější. Asi tuší, že jejich život bahna se nezlepší, ale mají škodolibou radost, že se pomstí těm, kteří žijí v čisté vodě u hladiny," vztáhnul americké výsledky na Českou republiku.

Americké volby by podle něho měly být varováním pro české sněmovní volby, které se budou konat přibližně za rok. "Víme, co bahno dovede, když zvolilo Zemana. Musíme se z toho poučit a podobnou situaci u nás znovu nepřipustit," varuje Jetmar a doporučuje demokratickému bloku, aby se upnul na lidi v bezvýchodných situacích, v exekucích, na minimálních mzdách, bez naděje na zlepšení svých životů. "Zatím je krmí jenom Babiš, je třeba jim slíbit naději a vysvobození. Bez toho se budou šance na změnu Babišovy vlády snižovat a nakonec je Babiš předplatí," míní producent a dodává, že Babiš nikdy nedokáže dát tolik, co opozice může slíbit. "A volby vyhrávají sliby, to je zboží, s nímž se obchoduje," shrnul.

Poučení z amerických voleb také přidal šéf Trikolóry Václav Klaus mladší. "Až budou volby u nás příští rok, tak se v sobotu ve 14:00 zavřou volební místnosti a ještě ten den večer budou oficiální výsledky, i kdyby byly sebetěsnější," řekl a pochválil Česko za svůj systém hlasování.

"To rozhodně není samozřejmost a patříme v rychlosti a spolehlivosti sčítání mezi nejlepší státy na světě. Nenechme si náš volební systém zničit korespondenční volbou (tlačí TOP 09 a Piráti) a dalšími výmysly. Papír a propiska ve volební místnosti sice nejsou tolik pokrokově digitální, ale jsou spolehlivé, rychlé a lidé jim věří. Nemá smysl měnit to, co funguje!" varoval před změnou, která by mohla otevřít dveře pro případné nesrovnalosti.

Z pokrytectví Klause pak obvinil cestovatel Dan Přibáň: "Výjimku ovšem tvoří, kdyby to byly hlasy pro Trikoloru, to by byla samozřejmě jiná!" A ptal se: " Pane poslanče, z jakého důvodu vám vadí možnost svobodného vyjádření názoru ve volbách? Z jakého důvodu upřednostňujete rychlost sčítání před širším plebiscitem?"

A americké volby připodobnil k českým: "Měli bysme být pyšní na to, že v posledních dvou prezidentských volbách jsme byli vždy o krok před USA. Naše chráněná dílna vede před americkou chráněnou dílnou!"

