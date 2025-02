Bakalova neziskovka za peníze z USA posílala novináře na Tchaj-wan

Nástup Donalda Trumpa se nese nejen ve znamení šoku pro české politiky, kteří nečekali tak ráznou změnu zahraniční politiky USA, ale také ve znamení postupného rozkrývání amerického vlivu v ČR, který odhaluje Muskův odbor DOGE. A to tím, že postupně oznamuje, kam již peníze téct nebudou.

Psali jsme: 763 milionů korun. Tolik škrtli v Americe pro pražskou neziskovku, která měla hodně široký záběr

Dotace pro neziskovky a nadace je ale možné zjistit i z vládního webu USA Spending. Právě to udělala Společnost pro obranu svobody projevu, která zjistila, že jen za posledních pět let obdržely české subjekty z amerických grantů 214,3 milionu dolarů, tedy více než 5 miliard korun. Jen na boj proti dezinformacím bylo vyčleněno 1,5 milionu dolarů.

Jedním z největších příjemců je Bakala Foundation, za posledních 5 let inkasovala celkem 304 588 dolarů, v přepočtu tedy sedm a čtvrt milionu korun. Její projekty se zaměřovaly zejména na novináře a výchovu nových novinářů. Největší položkou byl program Achillova data, který obdržel celkem 100 000 dolarů (přibližně 2,4 milionu korun).

Na stránkách Bakala Foundation je tento program inzerován pro začínající novináře a zájemce o žurnalistiku, kteří si „pod vedením zkušených žurnalistů“ vyzkoušejí novinářskou profesi a získají tak praxi. „Během tří měsíců se naučíš, jak napsat poutavou analýzu či hloubkový text díky technikám novinářské práce. Mentoring po celou dobu kurzu zajišťují nejkvalifikovanější žurnalisté z oboru,“ slibuje program. Kurz je dle stránek pro úspěšné kandidáty bezplatný. „Náklady spojené s účastí na školení (kurzovné, cestovné, ubytování) jsou hrazeny nadací Bakala Foundation,“ uvádí.

Nadějní začínající žurnalisté by se v kurzu měli naučit ověřovat informace a pracovat se zdroji, vést rozhovory, pracovat v týmu, základní techniky investigace, datové žurnalistiky, reportáže a také pravidla novinářské etiky. Program přitom není jen pro české uchazeče, ale také slovenské, polské, maďarské a ukrajinské.

Fotogalerie: - Proti Fialovi

Až zhruba v polovině stránky se nalézá věta: „Program Achillova Data pořádá nadace Bakala Foundation ve spolupráci s partnery Investigatívne centrum Jána Kuciaka a Nadácia Zastavme Korupciu, s podporou Velvyslanectví USA v České republice.“ Jak štědrá je tato podpora však na stránce není.

Známá jsou některá jména mentorů, například David Klimeš z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky nebo Jana Ustohalová z Deníku N. Mezi lektory jsou jména jako Jan Cibulka z ČRo nebo Janek Kroupa ze SeznamZpráv.

Na stránkách SOSP je také uvedena částka 48 813 dolarů pro zvýšení povědomí novinářů o Tchaj-wanu, dohledatelná na USA Spending. O této cestě za zvýšením povědomí se píše ve výroční zprávě Bakala Foundation za rok 2022 a také za rok 2023. V roce 2022 ostrov navštívilo 13 novinářů, v roce 2023 dokonce 15. „Reportéři měli možnost setkat se s vrcholnými tchajwanskými politickými představiteli i voličkami a voliči politických stran,“ uvádí zpráva, stejně jako že se novináři seznamovali s výrobou mikročipů.

Dotace amerického ministerstva zahraničí pro Bakala Foundation

Zdroj: USA Spending

Výroční zpráva za rok 2022 je ale zajímavá i z jiných důvodů. Jednak se v ní píše o letní novinářské škole Journey: Journalism Bootcamp. Rok 2022 byl rokem, kdy začala válka na Ukrajině, což je zmíněno i v úvodu. „Celé dva bloky byly pak letos nově věnovány technikám spadajícím do oblasti zvané OSINT (Open Source Intelligence), jež novinářům umožňuje získávat a ověřovat informace z veřejně dostupných zdrojů a která se stává stále důležitější součástí moderní zpravodajské práce,“ uvádí se ve zprávě. Pikantní ovšem je, že v roce 2016 byl hlavním řečníkem na této letní škole novinář Seymour Hersh, který stojí za odhalením, že za sabotáží plynovodu Nord Stream II měly být Spojené státy americké.

Výroční zpráva z roku 2022 kromě toho také zmiňuje, že Achillova Data jsou realizována ve spolupráci s Českým centrem pro investigativní žurnalistiku (investigace.cz). Web investigace.cz přitom spolupracuje s novinářskou organizací OCCRP, která byla taktéž sponzorována z kapes amerického daňového poplatníka přes agenturu USAID. Na Slovensku pak Achillova Data spolupracují s Investigativním centrem Jána Kuciaka, které taktéž spolupracuje s OCCRP. Mezi lektory byli „zkušení žurnalisté“ z webu HlídacíPes.org. Ten dle SOSP právě v roce 2022 inkasoval pro svou regionální pobočku částku 100 000 dolarů (skoro 2,4 milionu korun). V roce 2022 také Bakala Foundation darovala 500 000 Kč Člověku v tísni na projekt Jeden svět na školách, aby podpořila „mediální gramotnost“.

O rok později se pak Achillova Data rozšířila do dalších tří zemí. „V listopadu 2023 započal nový běh programu Achillova Data – a to poprvé, díky grantu od Velvyslanectví USA v Praze, za účasti nejen českých a slovenských týmů, ale také týmů z Maďarska a Polska,“ uvádí zpráva za rok 2023. Bakala Foundation je dlouhodobě recipientem dotací od USA. V roce 2021 to bylo 832 tisíc společně od ambasády USA v ČR a v Turecku. V roce 2022 pak americká abasáda přispěla částkou téměř 1,2 milionu korun. Z té ale Bakala Foundation v následujícím roce vracela 288 tisíc. Ve stejném roce ale dostala 1,92 milionu korun přímo od amerického ministerstva zahraničí.

ParlamentníListy.cz se na dotování českých novinářů a nadací zeptaly mediální lektorky Aleny Maršálkové. Ta se ohledně tohoto tématu neštítí použít výraz „novinářská mafie“, která zde byla roky budována. „Nedá se to jinak nazvat, když se podíváte, kolik milionů dolarů šlo na boj proti dezinformacím. Já bych to ale spíše viděla tak, že nejde o boj proti dezinformacím, ale o prosazení jedné jediné pravdy, narativů, které bylo potřeba lidem ‚natlačit‘ do hlavy, rozsévat strach a obavy o zdraví, život, majetky a ty, u kterých se to nepodařilo, společensky znemožnit, zničit, případně zavřít do vězení. K tomu všemu se někteří novináři u nás propůjčili,“ říká.

Dodává, že tříměsíční kurz nestačí na to, aby se člověk stal novinářem. Program Achillova Data podle ní slouží k výchově poslušných novinářů. „Dovedu si představit, že se absolventi naučili, jak mají o aktuálních událostech ‚správně‘ reportovat, co si mají myslet a hlavně, kdo je pro ně ten správný respondent a kdo je na ‚černé listině‘. Tedy komu se prostor nedává,“ odhaduje. Podle ní by si novináře měly školit redakce a média samy.

O novinářském výletu na Tchaj-wan soudí, že se jednalo o „výlet za odměnu“. „V každém případě, je absolvent-novinář takového výletu, tomu, kdo ho pozval, zavázaný, je to prostě určitý typ korupce. Ale nepochybuji o tom, že se jim zvedlo sebevědomí,“ okomentovala dotované cesty.

ParlamentníListy.cz se dotazovaly i Bakala Foundation, zda financování z USA ve spojitosti s výchovou novinářů nejde proti myšlence nezávislé žurnalistiky, zejména u placené cesty na Tchaj-wan. Konkrétně jejího ředitele Václava Pechy, manažerky PR Zuzany Raušové, provozního ředitele Igora Klimeše a programové manažerky Paulíny Horenské Turisové. Do vydání článku však na otázky nedorazila odpověď.

Psali jsme: „Dozvídáme se a zíráme.“ Síť neziskovek rozkryta. Právník varuje: „Poučí se“ Fico píše Muskovi. Mnozí Slováci už se těší, co vyplave na Šimečku Bobošíková: Průlomová zjištění o Majdanu. Pravda o Marku Ebenovi F-35 a Vetchého spolek. Vitásková má práci pro „orgány“