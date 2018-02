Bára Štěpánová do toho zase šlape! Zde je VIDEO

„Drazí a milí spoluobčané, chtěla bych vás poprosit, opravdu poprosit, abyste přišli 25. února v jednu hodinu na Václavské náměstí,“ řekla úvodem Štěpánová.

„Ono to vypadá, že se vlastně, že už se to všechno pohnojilo, protože máme parlament, jaký máme, vládu v demisi takovou, jakou máme, prezidenta takového, jakého máme, ale bylo by dobré, abychom dali najevo, že my, kterým jde o to, aby byla zachována demokracie a svoboda v této zemi, že tady pořád jsme. A že jsme nerezignovali,“ dodala.

„Takže, prosím vás, čím víc nás tady bude, tím víc budeme slyšet,“ zakončila herečka.

autor: vef