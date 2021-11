Bartoš a Lipavský půjdou do vlády, potvrdil Michálek. Ale Ferjenčík nebo Pikal ani náhodou

reklama

Největším sporným bodem v rámci vstupu do vlády je podle něho to, zdali se ve vládě podaří prosazovat Pirátům jejich program či jestli nebudou pouze „fíkovým listem“. „Já věřím, že tomu tak nebude, protože i na těch vyjednáváních se podařilo klíčové věci, které jsme chtěli, v nějaké podobě prosadit,“ míní.



Otázkou prý je také to, zdali případně mít ministry pouze z řad poslanců, anebo naopak nominovat do vlády neposlance. Michálek zmínil, že to může spustit kritiku, že do vlády míří lidé, které v ní nechtějí samotní voliči, což ukázali tím, že je vykroužkovali. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

On sám prý do vlády chtěl jít, ale obává se, že kdyby v záměru vstoupit do kabinetu pokračoval, nemuselo by to s pirátským hlasováním dopadnout pozitivně ve smyslu zelené pro vstup do vlády. „Část členské základny považuje za významnou věc to, aby Michálek nebyl ministr, někteří zase chtějí, abychom měli ve vládě víc neposlanců,“ naznačil lídr pirátského poslaneckého klubu, proč stáhl své osobní angažmá ve vládě.



Podle pirátského poslance to jeho strana s přímou demokracií už trochu přehání. „Já mám někdy pocit, že to možná trošku přeháníme s tou přímou demokracií nebo transparentností anebo s tím bojem proti kumulaci, že už to jde trošku za hranu toho, co je rozumné,“ zaznělo.



Odmítl, že by místo něj zasedl do vlády někdo, kdo není právníkem, smůlu tak má řada jeho vykroužkovaných kolegů. Že by tak místo sebe do vlády poslal Michálek bývalé kolegy Ferjenčíka anebo Pikala, přímo odmítl. Fotogalerie: - Piráti a STAN - Jablonec, Liberec

Jisté má být z pirátských ministrů zatím pouze jméno lídra Pirátů Ivana Bartoše a Jana Lipavského, jenž má zamířit na resort zahraničí.



Kvalitní práci v opozici při čtyřech poslancích si Michálek představit nedokáže. Psali jsme: A byl za blba. Spěch ke korytům. Pirátům se blíží hodina velkého trestu Nečekané: Brusel se diví, jak se snesou ODS a Piráti Zdechovský: Piráti, běžte do… opozice. Co předvádíte se čtyřmi poslanci Tak pozor. Piráti budou kafrat do ,,ministrů" ODS a TOP 09

