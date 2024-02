Bartoš o obvinění kvůli HHC: Ten blábolil Babiš mě už štve

Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) je přesvědčen, že Česká republika by mohla do tří let přijmout euro. Velkou zásluhu na tom prý má zejména Jakub Michálek, jehož návrh našel podporu na koaličním dohodovacím jednání. Bartoš reagoval také na slova předsedy ANO Andreje Babiše, že Piráti mohou za mladistvé, kteří skončili v nemocnici po otravě bonbony s HHC. „Mě ten blábolil Babiš už štve s tím, jakým způsobem věci překrucuje a nálepkuje,“ prohlásil Bartoš.

Bartoš na úvod rozhovoru pro CNN Prima News odpovídal na sled otázek, kde mimo jiné prohlásil, že nejlepším ministrem současné vlády je ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) nebo že jeho poslední „hádka“ proběhla s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), když spolu nenašli shodu v otázce financování digitalizace.

Dále také prohlásil, že do dvou nebo tří let by v Česku mohlo být euro. „Udělali jsme významný krok. Ministr pro legislativu Michal Šalamoun (Piráti) má řešit legislativní připravenost, NERV má řešit podmínky vstupu do ERM II. Dva tři roky jsou podle mě reálné na přijetí eura,“ prohlásil Bartoš.

Zda s takovým názorem souhlasí ODS Bartoš dle svých slov aktuálně neví. „Nevím, byl jsem zrovna v Bruselu, když probíhalo usmiřovací jednání. Ale myslím, že Jakub Michálek do té poměrně rozjitřené atmosféry vnesl věci, které vše posouvají dál,“ poznamenal k dohodovacímu řízení, které proběhlo kvůli neohlášenému jmenování zmocněnce pro přijetí eura.

Bartošovým tématem je dlouhodobě digitalizace, a tak vysvětloval, proč došlo k problémům u posledních dvou spouštěných systémů, u přihlášek na střední školy nebo e-dokladů. „Já mám k tomu čerstvá čísla, byť tu aplikaci na přihlášky dělá Ministerstvo školství Mikuláše Beka (STAN) a CERMAT, tak tam je podáno 40 tisíc přihlášek, což je třetina a ten start byl odložen kvůli nějaké bezpečnostní technické chybě, ale pak se to spustilo. Stejně tak se rozjíždí e-doklady, tam je to už téměř 300 tisíc uživatelů,“ uvedl ministr pro digitalizaci.

„A já k tomu dám příklad, když všichni najednou na víkend vyjedou z Prahy, tak se ty dálnice také ucpou a čekáte v té frontě. Ty starty jsou vždycky trochu problematické a je lepší rozložit tu zátěž. Takže třeba v případě těch přihlášek očekáváme, že pár dní před tím finálním termínem 20. února tam bude zase velký nápor, a tak je potřeba takzvaně odbavit co nejvíce lidí ještě před tím, alespoň dvě třetiny a pak to ty systémy ustojí,“ vysvětloval Bartoš.

Bartoš reagoval také na kauzu s látkou HHC, kvůli níž skončilo v poslední době v nemocnici až stovka dětí a mladistvých. Nejrychlejší cestou je nyní řešení přes Státní zdravotnický ústav. „SZÚ vydá jednoduché prohlášení o tom, že výrobek není potravina a obsahuje psychomodulační látku, a na základě toho státní zemědělská potravinová inspekce, stejně jako například v případě salmonely, zahlásí, že je nutné produkt stáhnout z výroby,“ uvedl Bartoš rychlé řešení.

Dlouhodobě se ale musí přijmout nějaké opatření, které bude funkčnější a pružnější na nové látky, kterých vzniká stovky ročně. „Ve Francii označili HHC za látku na úrovni tvrdých drog a v tu chvíli se objevily syntetické deriváty. Ten trh se okamžitě přizpůsobil. My chceme mít legislativu, která umožní reagovat na tyto substance. Zákaz to neřeší,“ dodal s tím, že už je na stole návrh, který definuje skupinu psychomodulačních látek.

Na Piráty a Bartoše v týdnu zaútočil Andrej Babiš, když hospitalizaci dětí svedl právě na Piráty. „Pan Bartoš loni řekl: ‚Ubránili jsme kratom a HHC před zákazem.‘ Tohle všechno je vaše vina,“ vmetl Babiš Pirátům ve Sněmovně.

„Mě ten blábolil Babiš už štve s tím, jakým způsobem věci překrucuje a nálepkuje. My tu situaci bereme vážně. A myslíme si, že dostupnost těch libovolných látek by měla být regulovaná a neměla by být možnost koupit si ji v automatu na parkovišti,“ dodal Bartoš, že brání dostupnost, ale jako v případě alkoholu nebo cigaret až od určitého věku.

