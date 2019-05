Bartoš vysvětloval Tvarůžkové, jak si představuje svobodu: Velké problémy ať řeší celá Evropa společně, ty drobné věci si můžeme řešit doma

Pirátští europoslanci odjeli do Bruselu a první otázka pro předsedu Pirátů byla, jakým budou v europarlamentu přínosem. „Teď budeme vyjednávat o sestavování Evropské parlamentu a účasti ve frakcích. Aktuálně chceme řešit dvacet priorit a vyjednáváme tak, aby byly v programu frakce, do které vstoupíme,“ řekl Bartoš na úvod.

„Velké téma jsou pro nás daňové ráje. Máme i tu kauzu domácí – střet zájmů premiéra. Je toho hodně a je to opět digitální agenda a dvojí kvalita potravin. Velmi rezonovat bude v Evropě téma o klimatické změně, kterou někteří politici podceňují a asi teď neví, o čem mluví,“ doplnil.

„Pro nás by logicky vycházela evropská liberální platforma ALDE, akorát tam je Babiš, který je ve střetu zájmů, a vypadá to, že tam zůstane,“ krčil nespokojeně Bartoš rameny nad dotazem, do jaké frakce by rádi šli. „Tohle je tedy naše stopka pro ALDE. Jednáme ale také s frakcí Greens/EFA,“ dal za příklad Bartoš s tím, že tam by programové shody, až na nějaké drobné rozdíly, také byly.

„Také jsme očekávali, že budeme jednat s lidmi od pana Macrona, protože objížděli před volbami evropské parlamenty, k jednání ale nedošlo,“ dodal předseda Pirátské strany s tím, že nyní zatím tedy sledují, jak jednání v Bruselu probíhá.

Piráti v kampani říkali, že chtějí Evropu svobodnou a bez diktátu. Taková hesla se však uchytila u řady stran a hnutí. „Přijde mi, že evropská témata často ti politici přinášejí zpět do své země a na tom si dělají svou lacinou kampaň. Je to tedy neustály vzdor a boj, místo konstruktivní spolupráce,“ prozradil Bartoš, co se mu v rámci Evropy ve způsobu komunikace nelíbí.

Pokud by se Evropa měla posunout k větší svobodě, tak to není ve smyslu těch silných národních států, jak prý prezentuje premiér Andrej Babiš, ale především ve smyslu, jakým způsobem se řeší společné problémy. „Velké problémy zkrátka řešme na celoevropské úrovni, a drobné věci a regulace, u kterých jsou tendence regulovat z Bruselu, ty ať se řeší doma,“ myslí si.

Všímá si, že do Evropy nastoupily spíše strany, které mají rozkladný charakter a hovoří o vystupování z EU. „I u nás uspěl Tomio Okamura a to rozhodně není cesta nějaké spolupráce a ‚upgrade‘ Evropského parlamentu,“ míní šéf Pirátské strany.

Že se nyní bude Evropská unie rozkládat zevnitř, to je obava mnoha politiků. „Já ale věřím, že hodně liberálních sil, i pan Babiš, jehož rétorika v kampani byla ostrá a protievropská, ten projekt v podstatě chápou jako úspěšný. Sám říkal, že destruktivní síly tam nezvítězí,“ uvedl a dodal, že záleží, kam se EU nyní posune. „Jestli to bude zase pozice elit a nebude probíhat komunikace s lidmi v těch daných zemích, tak může docházet k většímu odcizení,“ myslí si Bartoš, jenž věří, že pirátským poslancům se podaří tento trend v České republice změnit.

A kdo by byl podle Bartoše vhodným kandidátem či kandidátkou do Evropské komise? „Ačkoli zde je princip ‚spitzenkandidátů‘, tak je tam především hned několik žen, které by mohly usilovat o ten šéfský post,“ zmínil Bartoš, který doufá, že zmíněný post by mohla tentokrát obsadit kandidátka liberálů nebo Greens/EFA.

Po otázce, kdo by jej mohl obsadit za Českou republiku se Bartoš začal pobaveně usmívat. „Tak to asi nehodlám komentovat, tyhlety... Dokážu ocenit historicky práci Jourové, ale v závěru se mi nelíbilo, jak dopadla dvojí kvalita potravin,“ řekl jasně.

Vrátil se ještě krátce ke střetu zájmů Andreje Babiše a postěžoval se, že v souvislosti s auditem, který se týkal unijních dotací pro společnost Agrofert, se nic neděje. „Když se podíváte, jak fungují fondy, tak jsou stále vypláceny peníze, ačkoliv je tu zpráva, kterou by se měla Evropská komise řídit. Komisař Günther Oettinger mi opakovaně říkal, že výsledky zveřejní, a pak to poslali české vládě,“ usmíval se Bartoš. A důrazně připomněl, že jeden z požadavků, s nímž jdou do jednání v rámci europarlamentu, se bude týkat zejména zmíněného auditu a šetření. „Občané mají právo vědět, jaké jsou závěry Evropské komise,“ zdůraznil.

Vyjádřil se také k tomu, zda se rodí nějaké politické komplikace na Magistrátu hlavního města Prahy. „Jsem přesvědčen, že ne, pořád se řeší, že dojde k rozpadu koalice. Je to ale hlavně kritika opozice,“ podotkl.

Své řekl i ke skutečnosti, že ve Sněmovně dnes opozice opět neuspěla se snahou zbrzdit EET. Podle Bartoše je to zcela jistě boj s větrnými mlýny. „Vláda stále něco tvrdí o ekonomickém přínosu. My jsme si tedy nechali udělat zevrubnou analýzu od ekonomů o přínosu EET, jak nám představovala ministryně Schillerová. Je to naprostý nesmysl,“ vyjádřil se Bartoš ke třetí a čtvrté vlně EET.

„Tady chce pan Babiš dokončit svůj projekt EET, je to dost postaveno na nesmyslné argumentaci. Teď se najednou zjistilo, že ne všichni budou digitální. Živnostníci tedy budou vyplňovat paragony a své denní tržby papírově posílat na Ministerstvo financí? To je krok zpět!“ sdělil Bartoš. Tvarůžkovou zajímalo, jestli by tedy ze strany dotčených firem čekal větší křik a vzdor. „Když se v Česku ozvete, tak vás ťafnou z jiné strany,“ podal na závěr Bartoš stručné vysvětlení, proč vzdor není možné slyšet.

