Bartošovi píše ombudsman: Co tedy s tím stavebním řízením?

Na ombudsmana se obracejí některé stavební úřady. Trápí je problémy s digitalizací stavebního řízení, která byla spuštěna s novelizací stavebního zákona. Stěžují si na přetrvávající problémy i nefunkčnost informačního systému stavebního řízení.

Podle stavebních úřadů nový informační systém práci nezrychluje, ale naopak prodlužuje jakýkoliv úkon, a to nikoliv v zanedbatelné míře. Ombudsmanovi se množí stížnosti stavebních úřadů. Nespokojenost zaznamenal také v médiích. „Za jednu z nejvážnějších výhrad, která se v reakcích stavebních úřadů opakuje, považuji, že nový systém práci úředníků zpomaluje, místo toho, aby ji zjednodušil a urychlil,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Ombudsman se proto dopisem obrátil na ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který je zároveň místopředsedou vlády pro digitalizaci. „Zajímá mě, jaké kroky k nápravě jeho ministerstvo přijme,“ vysvětlil ombudsman.

Stavební úřady poukazují na chyby na Portálu stavebníka, který je vstupní branou pro komunikaci stavebníků s úřady, a informačního systému stavebního řízení, který slouží úřadům pro vyřízení žádostí stavebníků. Z Portálu stavebníka se totiž do informačního systému nepřeklápějí všechny údaje uvedené v žádosti stavebníka. To může způsobovat vážné problémy. V důsledku nefunkčního modulu pro dotčené orgány hrozí vznik tzv. fiktivních závazných stanovisek. Tedy situace, kdy z důvodu nevydání závazného stanoviska ve stanovené lhůtě se má za to, že dotčený orgán vydal ke stavbě stanovisko souhlasné a bez podmínek.

Ombudsman se nyní v souvislosti s účinností nového stavebního zákona připravuje na zvýšený počet podnětů stavebníků.

Experti varují, že pokud se povolování staveb zpozdí tak, že se letošní projekty začnou odkládat až na jaro příštího roku, může se to projevit v ceně nových bytů.

Politolog Jan Kubáček uvedl, že problémy s projektem digitalizace mohou znamenat obrovský reputační problém pro Piráty. „Je to také na zvážení osobní rezignace Bartoše,“ řekl ve vysílání CNN Prima News.

„Nevím, co by můj odchod z ministerského křesla řešil. Mám úkol, a jsem tudíž zodpovědný za to, abychom digitalizaci dotáhli do konce,“ reagoval šéf Pirátské strany na výzvy k rezignaci.

Zároveň upozornil, že jeho úřad se věnuje problému, který osm let nikdo nechtěl řešit. „Všichni měli jen plná ústa kritiky. Moje předchůdkyně Klára Dostálová (ANO) vypsala výběrová řízení za dvě miliardy korun na konci minulého volebního období. Naše vláda schválila nový stavební zákon, pro nějž hlasovala opozice včetně SPD,“ poukázal Ivan Bartoš.

Současně připustil, že v novém systému jsou funkce, které nikdy neměly být jeho součástí. „Mám na mysli třeba napojení na místní spisové služby. Nový stavební zákon by měl ale každý rok ušetřit Česku zhruba osm miliard korun,“ řekl ministr a dodal, že je brzy na to, hovořit měsíc po zavedení systému o tom, že je trh zašpuntován nebo že dochází ke ztrátám.

Psali jsme: Ministr Bartoš: Přinášíme změny, které šetří čas, peníze a nervy Senátor Fischer: Digitalizace stavebního řízení? V sázce už je i důvěra občanů ve stát Moje rezignace? Nic by to neřešilo, vysvětluje Bartoš Škoda až 100 miliard, hřímal Nacher. Bartošův problém v číslech