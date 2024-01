Bartošův registr na doklady shodil nákupy léků na občanku. „Zvýšená zátěž, ale procesy bez chyb“, rozeslal úřad do redakcí

Spuštění eDokladů rozbilo registry, někteří lidé si tak nemohli pro léky na občanku, informoval dnes Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Lidé jsou rozčílení a velkou kritiku na sociálních sítích schytává vicepremiér pro digitalizaci a šéf Pirátské strany Ivan Bartoš. Jeho kabinet pro digitalizaci přitom během zjevných problémů vydal prohlášení, že eDoklady nezpůsobují problémy se základními registry a přihlášení do systému eRecept funguje.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informoval o výpadcích v dopoledních hodinách na svém webu, kde uvedl, že v souvislosti se spuštěním mobilní aplikace eDoklady je téměř nedostupná identifikace osoby v základních registrech a přes Identitu občana, kterou využívá i eRecept.

Trvaly potíže kvůli funkcionalitě Digitální informační agentury (DIA), uvedla Greta Rakašová z tiskového oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, uvedl server iDnes.cz.

Digitální informační agentura o víkendu spustila aplikaci eDoklady pro vytvoření elektronické varianty občanského průkazu. Po velkém náporu uživatelů na Identitu občana (NIA) systém kolaboval. eDoklady si o víkendu stáhlo 150 000 lidí. K ověřování občanských průkazů nebo přihlášení do webové či mobilní aplikace eRecept používá SÚKL systémy eGovernmentu spravované DIA. Na stejný systém je napojená i aplikace eDoklady.

Až po několika hodinách SÚKL oznámil, že rozbité registry se podařilo uvést zpět do provozu. Mezitím se na internetu vzedmula vlna kritiky, a to především na adresu Pirátů, kterým se podle nich nedaří zrovna zlepšit služby pro občany skrze digitalizaci, jak slibovali.

„Tak vážení, takhle to dopadá, když digitalizuje vicepremiér pro digitalizaci. Co ale taky čekat od Loupežníků,“ uvedl k problémům s eRecepty komentátor Petr Holec.

„Dobrá práce. Kvůli potěmkinovskému PR Ivana Bartoše nedostanete léky...,“ kritizoval vicepremiéra pro digitalizaci Martin Palát.

Jiní se obávají, že tyto dnešní problémy s eRecepty jsou jenom začátek. „Tím problémy nejspíš nekončí, takže šetřeme si nervy, budeme je ještě potřebovat, a asi i víc než doposud,“ stálo v komentáři.

„Skvělá práce. Jestli vám pár desítek tisíc uživatelů zlikviduje e-government, tak už se na to fakt vyserte,“ zněl další vzkaz směrem k šéfovi Pirátů Bartošovi.

Hlavně že to měli kluci pyjátský odladěný, odzkoušený. Mysleli to dobře, ale dopadlo to jako vždycky, povzdechl si nad realizací digitální transformace pod vedením Pirátů další diskutér.

„Den pátý, kdy borci z DIA rozbili ty nejzákladnější funkčnosti digitálního státu: spuštění eDokladů rozbilo registry. Lidé si nemohou pro léky na občanku, uvádí SÚKL. Otázka do pranice je, vědí vůbec v DIA, co dělají? Protože ani po pěti dnech to nenapravili. A jen se objevují další a další věci, co nelze využít jenom proto, že nefunguje přihlašování přes Identitu občana,“ rozlítil se nad nefunkčností registrů novinář Daniel Dočekal.

Den pátý kdy borci z DIA rozbili ty nejzákladnější funkčnosti digitálního státu: Spuštění eDokladů rozbilo registry. Lidé si nemohou pro léky na občanku, uvádí SÚKL



Někteří uživatelé se pozastavovali nad tím, že situaci média nevěnují dostatečně pozornosti.

Fascinující, jak je kolem toho v médiích ticho, i ten SÚKL musel vydat tiskovou zprávu sám. Přitom je to největší fuck-up historie digitalizace naší státní správy. Kdyby to udělal Babiš nebo Klára Dostálová, už jsou na Václaváku demonstrace,“ uvedl Vladimír Piskáček.

„Voliči pětikoalice na sebe musí být hrdí. Taková neschopnost něco řídit a vybudovat tu nebyla od dob Jakeše,“ nešetřil kritikou vlády další přispěvatel do diskuse.

O to zarážející je dnešní tiskové prohlášení, v němž Bartošův kabinet pro digitalizaci uvádí, že eDoklady nezpůsobují problémy se základními registry a přihlášení do systému eRecept je plně funkční.

„Aplikace eDoklady nezpůsobuje problémy při ověřování totožnosti klasickým způsobem – tedy prokázáním se plastovou občankou, například u eReceptů. Veškeré systémy, které ověřování totožnosti využívají – tedy základní registry a informační systémy, i přes velkou zátěž fungují bez obtíží. Pouze krátkodobé výpadky přihlašování k online službám státu způsobilo v uplynulých dnech dočasné přetížení systému Identity občana (NIA),“ stojí v prohlášení kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci.

A odkázal na vyjádření ředitele DIA, která problémy, o nichž informoval SÚKL, rovněž vyvrací, Martina Mesršmída: „Na základě vyjádření SÚKL jsme prověřili celý proces ověřování identity skrze základní registry. V tuto chvíli neevidujeme žádné problémy na základních registrech. V průběhu celého dne sledujeme sice zvýšenou zátěž systému, avšak všechny procesy probíhají bez chyb,“ komentoval dnešní situaci.

