Benda poučil Takáče, jak se dělá politika. Když je na jednání moc vidět, trvají dlouho

reklama

„Situace na pražském zastupitelstvu se začala jako obvykle komplikovat,“ omluvil Benda úvodem nového primátora Bohuslava Svobodu, kterého nahradil jako hosta v pořadu Interview ČT24, jelikož si primátor nebyl jistý, zda pořad kvůli volbě členů nové rady stihne.

Moderátor Daniel Takáč si ale neodpustil podotek: „Tyto schůze se přece dají naplánovat. Když neumíte zorganizovat a naplánovat takovou schůzi, jak vám mají Pražané věřit, že zvládnete řídit Prahu?“ pozastavil se. „Znáte Poslaneckou sněmovnu, tam se schůze také nedají naplánovat, na zastupitelstvu to vypadalo, že se hádá opozice s opozicí. Vyměňovali si různé invektivy, lidi z hnutí Praha sobě a z ANO...“ vysvětloval Benda, že pražská koalice Spolu nezpůsobila, že se vše časově posunulo..

Psali jsme: A je to. Bohuslav Svoboda znovu primátorem

Není to ostuda, že hlavní město země musí pět měsíců čekat na primátora a na městskou „vládu“? „Je to nepříjemné. Pro nás to byly velmi dlouhé měsíce téměř nekonečných vyjednávání, kdy karty byly po volbách zvláštně rozdány. Blbě se to někdy skládá, spíš je zázrakem, že v Praze budeme mít ještě konzervativního primátora,“ míní Benda.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl složitá jednání: „Tři neděle po volbách piráti řekli, že bez Prahy sobě nejednají a vytvořili Alianci stability. Pro nás to bylo nepřijatelné. Vytváření bloků po volbách mi připadá nefér vůči Pražanům a nevhodné obcházet takto vítěze voleb. Báli jsme se, že budeme jasně přečísleni a že vítěz voleb by byl najednou v radě v naprosté menšině, pak by v radě byla většina těchto liberálně progresivistických sil proti němu. To jsme připustit nechtěli, abychom tam byli jen na parádu. Uznávám, vyjednávání trvalo extrémně dlouho, bylo to extrémně nepohodlné. Procesy mají nějakou dynamiku, zásadní ústupek byl na obou stranách, my jsme museli říct, že nebudeme mít většinu v radě, a současní piráti museli říct, že netrvají na své alianci a jdou do rady samostatně,“ připomněl Benda.

„Navíc v Praze je to desetinásobně obtížnější, protože jednáte pořád pod dohledem televizí, rozhlasů, novin... Z každé schůzky po vás chtějí výstupy,“ postěžoval si Benda.

„A vy se za něco stydíte, že vám to tak vadí, že jste ve světle ramp?“ zajímal se Takáč. „Pro vyjednávání to není dobré. To víme všichni, že dohody mezi palestinskou samosprávou a Izraelci je možné uzavírat v Oslu, což je hlavní město Norska. Některá vyjednávání, aby mohla být dokončena, musí probíhat jinde, než jsou sledována. Tak, jak je to intenzivně sledováno v Praze, že po každém jednání je třeba jít na tiskovku a říct, že jsem ‚hrdý Spolu‘ nebo ‚hrdy pirát‘ a že trvám na svých požadavcích...“ pronesl šéf pražské ODS.

Psali jsme: Rodící se koalice SPOLU, Pirátů a STAN je promarněná příležitost Pražanů na lepší život. SPD koalici nepodpoří

Žádné čtyři měsíce, jednalo se jen sedmnáct dní. Hřib zvyšoval hlas, Kroužkové došla slova

Jak to bylo na Topol Show i na magistrátu. Hlas svědka obého

Lídr Prahy sobě Jan Čižinský se nechal slyšet, že „v Praze právě vzniká ospalá koalice z lidí, pro které podpis smlouvy nic neznamená a nemohou si navzájem věřit“. Prahu čeká podle něj „stagnace“.

Benda naopak věří, že si v radniční koalici začali už věřit. „Já myslím, že právě poslední měsíc byl hodně o tom, že ti vyjednavači pochopili, že to nebudou mít úplně jednoduché navzájem, že jednání jsou tvrdá, ale když se něco dohodne, tak to tak platí, a že už si i začali věřit. Kampaň byla sice ostrá, ale ty měsíce byly docela užitečné, protože jsme se naučili sedět v jedné místnosti, vzájemně se poslouchat a chápat své argumenty. Je třeba, aby se lidi vzájemně respektovali a plnili, když se něco slíbí, pak to bude fungovat,“ věří Benda.

„Mimochodem, zrovna Jan Čižinský je příkladem toho člověka, který v Praze stále vytváří nějaké zvláštní mlhy. Byl to on, který přišel, že chce jednat s naším Spolu o možné radniční spolupráci. Ty tři neděle po volbách, aby za dva dny přiběhl za piráty a řekl, že oni jsou ochotni s ním jednat, okamžitě se s ním spojit. A piráti mu na tenhle trik skočili. Takže jestli někdo v Praze dělá tyhle neférové triky, triky doslova, tak je to právě pan Čižinský,“ podotkl Benda.

Hlavní město má po téměř pěti měsících od voleb kompletní vedení. Zastupitelé dnes po několikahodinové diskusi zvolili pět náměstků primátora a stejný počet radních. Pro zvolení do městské rady hlasovalo u každého z kandidátů vždy 36 z 65 městských zastupitelů. V jedenáctičlenné městské radě má pět zástupců Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Piráti čtyři a STAN dva. KDU-ČSL obsadí namísto pozic v radě místa předsedů dvou magistrátních výborů. Zastupitelé krátce před polednem zvolili primátorem lídra Spolu Bohuslava Svobodu (ODS). Jak Benda zmiňoval, koalici v mnohahodinové diskusi kritizovala opozice, která se přela i mezi sebou. Spory často nesouvisely s volbou a byly plné osobních výpadů.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.