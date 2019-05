Benešová: Rozpočet spravedlnosti bude nižší nejméně o pět procent

„Na čem jsme se neshodli, jsou peníze, protože nám budou teď trochu očesávat. Takže požadavky nemohou být nesmyslné,“ uvedla Benešová. Reagovala na to, že Pavel Zeman před médii hovořil o žádosti posílit skupinu čekatelů, kteří mají nahradit státní zástupce odcházející do důchodu. Později ministryně upřesnila, že by měla přijít minimálně o pět procent rozpočtu, neuvedla ale, zda proti letošnímu roku, nebo proti výhledům pro příští rok.