Bez označení, bez daně. „Varovali jsme.“ A teď to vláda zhorší

Zvyšování DPH z 10 na 21 %, které se má týkat i kadeřnických služeb, vyvolalo mezi lidmi z oboru velké pozdvižení. Zejména kadeřníci- zaměstnavatelé to budou mít v případě schválení návrhu velmi těžké.

Vyšší DPH = černý trh

ParlamentníListy.cz hovořily s uznávaným kadeřníkem Tomášem Arsovem, který v Praze provozuje dva salony.

Letošní rok byl Arsov nucen zvednout ceny: „Drželi jsme to celkem dlouho, nechtěli jsme jít nahoru, ale vše kolem nás se zdražovalo a už to nešlo udržet. Udělali jsme jen to, co bylo opravdu nutné."

Odliv klientů ve svém salonu kadeřník nepředpokládá, problémy však podle něj mohou mít začínající kolegové: „Doufám, že o zákazníky nepřijdeme. Salon jsem budoval 10 let a máme stálou klientelu. Ale je znát, že dnes lidé opravdu přemýšlí, za co a jak peníze utratí. Situace bude těžká hlavně pro začínající kadeřníky po vyučení. Netýká se to jen mě a mého salonu. Je to převážně záležitost nás všech, kdo zaměstnáváme kadeřníky.“

Aby mohl lépe hájit své zájmy, vstoupil Tomáš Arsov do Asociace zaměstnavatelů v kadeřnickém a beauty oboru: „Tato asociace vznikla právě proto, abychom kadeřnický obor jako takový udrželi naživu. Tenhle návrh ten obor také pomalu zabíjí. Navýšením DPH zpět na 21 % se totiž prohloubí černý trh,“ varuje Arsov. „Někteří kadeřníci budou dělat doma, budou si různě pronajímat místa na práci atd. Nemyslím si, že právě tito lidé se stávají plátci DPH,“ říká pro ParlamentníListy.cz diplomaticky kadeřník.

„Pokud dojde ke zvýšení daně, většina kadeřníků, kteří dělají sami na sebe, opravdu nebude platit DPH v takové míře jako salony, které mají své vlastní zaměstnance a DPH již odvádějí. Začalo to jít z kopce už s covidem, ale toto tomu jen pomůže. Časem kadeřnické salony se zaměstnanci zaniknou. Já nebudu schopen dávat pracovní příležitosti lidem, kteří si to zaslouží. Studenti kadeřnických oborů po vyučení začnou podnikat, aniž by byli vedeni. A někdo to rovnou vzdá. Kadeřnický obor jako takový bude degradován," nastiňuje dopady zvýšení DPH Tomáš Arsov.

„Ičaři“ vs. zaměstnavatelé

ParlamentníListy.cz se obrátily i na Petru Vavruškovou, podnikatelku, která založila výše zmíněnou Asociaci zaměstnavatelů v kadeřnickém a beauty oboru (AZKB).

„AZKB vznikla začátkem covidové doby, kdy jsme my coby zaměstnavatelé pouze platili zaměstnance, odvody, nájmy, složenky, tiše se hroutili a doufali, že to brzy odezní. Omyl však byl pravdou. Po několika měsících jsem posbírala energii a obvolala všechny kolegy, kteří napříč republikou kadeřníky zaměstnávají. Snad poprvé v životě jsme se sešli jako kolegové u jednoho velkého stolu, kde jsme v sobě neviděli konkurenty. Naopak nás spojovalo společné téma – jak přežít,“ vzpomíná Vavrušová na okolnosti vzniku organizace.

ParlamentnímListům.cz tato energická žena také popsala, jakým způsobem se kadeřnická práce dělí: „Můžete narazit na tři typy kadeřníků. První skupinou jsou ičaři, kteří pracují sami na sebe a platí pouze paušální daň. Druhým typem jsou kadeřníci, kteří si pronajímají křeslo v nějakém salonu. Ti také většinou odvádějí paušál. A třetí skupinu představují kadeřníci – zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají ostatní. Zaměstnávají – nepronajímají křeslo, ale plnohodnotně zaměstnávají s tím, že platí také všechny odvody. Tato poslední skupina,“ zdůrazňuje Vavrušková, „to jsou skuteční plátci DPH. A mají naprosto zásadní roli – pomáhají mladým kolegům v začátcích, školí je, platí jim vzdělávání. Dbají na to, aby se posunuli dál.“

Vavrušková otevřeně pojmenovává věci pravými jmény: „Tuto třetí skupinu jako jedinou skutečně zasáhne vládní rozhodnutí o zvýšení DPH. Bavíme se o zaměstnavatelích. Neznám ani jednoho kadeřníka, který pracuje sám na sebe a byl by plátcem DPH. Bohužel, startovací čára není pro všechny stejná. Ještě před dobou covidu nás zaměstnavatelů bylo 35 %. V době covidu ubylo dalších 20%, a teď nás zůstalo 15%, těch 20 % zapadlo v šedé ekonomice,“ bilancuje Vavrušková.

Zdražení služeb bude podle Vavruškové nevyhnutelné: „V ceně se vždy zrcadlí veškeré provozní náklady. Takže je samozřejmé, že k běžným cenám za službu se dosadí dané procento navýšení, které je pro nás obrovským strašákem, zvláště v dnešní době, kdy nás inflace zasáhla na všech možných položkách.“

Vydrží jen srdcaři

Asociace jednala přímo i s ministrem financí, zatím ale bez efektu: „Se současným ministrem Zbyňkem Stanjurou jsme měli jednání, kde jsme se snažili vysvětlit rozdíly mezi námi a tzv. ičaři, a zasvětit ho do problematiky nás, zaměstnavatelů. Bohužel se špatně argumentuje, když víte, že v současné době chybí 300 miliard ve státní kase,“ krčí rameny Vavrušková.

Ani v minulých letech však ze strany politiků nebyla vůle problémy kadeřníků-zaměstnavatelů příliš řešit. „Bývalá vláda bohužel rozdala obrovské množství peněz, a to i tam, kde to nebylo potřeba. V době covidu nás jako zaměstnavatele neměla v žádné kolonce. Bez vzniku naší asociace bychom zkrachovali všichni. Podařilo se nám aspoň docílit toho, že jsme byli zařazeni do tzv. gastra a byl nám tak přiřazen příspěvek na každého zaměstnance.“

Existuje pro kadeřníky nějaká naděje? „Na tuto otázku je dost pozdě,“ říká Petra Vavrušková. „My, co jsme vydrželi, jsme převážně srdcaři. Svou práci milujeme a nechceme ustoupit ze snížení kvality služeb. Držíme se i přes veškeré klacky, které nám poslední vlády házejí pod nohy.

Většina už to vzdala v covidu nebo po covidové době, kdy ministr Havlíček vpustil kadeřníky k lidem do bytů, a to i přes varování z naší odborné asociace. Právě zde vidím největší finanční úniky na našem oboru. Spousta kolegů a kolegyň si pronajala byty a bez veškerého označení fungují a poskytují služby pokoutným způsobem,“ poukazuje na rozmach šedé ekonomiky Petra Vavrušková.

Sama se snaží zůstat klidná a problémům čelit zpříma: „Konkrétně já pracuji od revoluce 35 let. Jsem zvyklá na samostatnost a soběstačnost. Líbí se mi následující motto: Někteří lidé se dívají na soukromé podnikání jako na dravce, který se má odstřelit, jiní jako na krávu, která se má podojit, ale jen málo je těch, kteří v něm vidí statného koně, který táhne povoz,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz své vyjádření podnikatelka Petra Vavrušková.

