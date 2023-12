Běženci z Afriky spí všude, ale letiště je zavřené. Bůh Maradona. Pastýři Castro, Trump a Merkelová v betlémě. Těžký den v Neapoli i bez mafie

V dost zaneřáděném a počmáraném podloubí ještě pospává tak dvacet snědých chlapíků zabalených do dek. Když se jednoho probuzeného zeptám, odkud je, tak prý z Nigérie. To jsme mimo jiné zažili v třetím největším italském městě Neapoli, které má pod palcem mafie Camorra. Prezident Petr Pavel tohle nezažil, takže mohl přislíbit „sdílení břímě migrace“. Mimo jiné popisujeme i potíže na cestě do a z této metropole Kampánie.

ParlamentníListy.cz se však letos vydaly v Itálii do špinavých a počmáraných ulic, na nichž uprchlíci přespávají pod dekami. A tady jsou postřehy z Neapole, třetího největšího italského města.



Hackeři letenek na dotacích



„Nebuďte vulgární,“ napsal mi v odpovědi nejspíše nějaký brigádník z východu pracující pro český internetový vyhledavač letenek Kiwi.com, který nedokáže rozlišit rozdíl mezi ironií a vulgaritou, když jsem si postěžoval, že mi z tří plánovaných dnů udělali v podstatě „výlet na kafe“ do Neapole. Dál napsal něco ve smyslu, že společnost si ve svých obchodních podmínkách vyhrazuje možnost sama změnit čas odletu bez nároku na vrácení peněz, pakliže jde o změnu do čtyřiadvaceti hodin. Takže mi ze tří dnů udělali vlastně jeden.





„Pokud některá z nabízených alternativ splňuje časový požadavek na vlastní transfer a rozdíl mezi původním a novým odjezdem je kratší než 24 hodin, přijmeme tu nabízenou přepravu, která podle nás nejlépe odpovídá parametrům vašeho původního itineráře, a budeme vás o této změně informovat,“ je psáno ve zmíněných podmínkách. Vyhledavač letenek Kiwi.com se na svých stránkách chlubí: „Hackujeme systém, abyste mohli létat levněji.“

Ostatně když už je řeč o Kiwi.com, věřte či nevěřte, na podzim roku 2017 firma získala dotaci 87,6 milionu korun od Ministerstva průmyslu a obchodu. Peníze prý byly investovány do dalšího rozvoje společnosti. Alespoň tak se to píše o firmě, která má sídlo v Brně, jejímž zakladatelem a výkonným ředitelem je bratr herce Michala Oliver Dlouhý a jejíž obrat v roce 2018 překonal hranici jedné miliardy eur, na Wikipedii.



Betlém plný divných přízraků



A tak jsem přiletěl do Neapole na kafe, na den. Když se cestou necestou dostávám do centra, všimnu si hned několika obrovských prázdných domů. Naproti archeologickému muzeu v dost zaneřáděném a počmáraném podloubí ještě pospává tak dvacet snědých chlapíků zabalených do dek. Když se jednoho probuzeného zeptám, odkud je, tak prý z Nigérie. Žádné překvapení, když si člověk uvědomí, že je Itálie jednou z evropských bran pro uprchlíky zejména z Afriky.





Další velká skupinka si udělala noclehárnu třeba pod sloupovím před vchodem do Baziliky svatého Františka z Pauly a někteří prodávají šunt turistům všude možně po centru města. Někde je cítit marihuana, jinde se mění z ručky do ručky za peníze malá psaníčka. Heroin, kokain, kdo ví? Odpovídá to zjištěním ze článku zpravodaje iDNES.cz o tom, že běženci v Palermu prodávají drogy Cosy Nostry. Nicméně tady jsme v metropoli Kampánie, kterou ovládá mafie zvaná Camorra. Ta je dost známá i kvůli stejnojmennému seriálu natočenému podle knihy novináře Roberta Saviana.



V Neapoli jinak všude vidíte portréty a figurky fenomenálního fotbalisty Diega Armanda Maradony. Říká se tam, že bůh má právě jeho číslo 10. Není divu, když hlavně díky jemu se stala Neapol dvakrát mistrem ligy v této fotbalové velmoci. Na přelomu let 1986 a 1987 to bylo poprvé, co se stal mistrem klub z jihu. Nicméně po bankrotu, zániku a znovuzaložení klubu Neapol slavila v ligovém ročníku z loňska na letošek mistrovský titul opět.

V předvánočním mumraji si v jedné z uliček španělské čtvrti nelze nevšimnout dost podivného betlému, v němž stojí Maradona, ale i potentáti jako část britské královské rodiny, bývalý a současný americký prezident, Emmanuel Macron s Kim Čong-unem, Fidel Castro a další. Jen Ježíšek nikde. Ostatně o kousek dál prodávají „hajzlpapír“ s portrétem některých už zmíněných a třeba Vladimira Putina či Borise Johnsona.



Záhada zavřeného letiště



Když člověk odlétá v šest ráno, je škoda jít spát. Jenže v Neapoli narazíte na problém. Přes noc mají zavřené letiště. Autor článku se s tím ještě nikde jinde nesetkal, takže se začal vyptávat. A to byl v poslední době také v Římě a Katánii. „Z naší pozice nemůžeme mluvit za jiné letiště. Je ale poměrně běžné, že některá letiště jsou přes noc zavřená, jelikož nemají naplánované žádné lety,“ napsal zástupce mluvčího z Letiště Praha Michal Procházka. Když jsem se poptal přátel na Facebooku, odpověděl kladně jen jeden. Prý v Manchesteru.





A tak jsme si v té zimě udělali před letištěm v Neapoli, kde přes noc venku pospávalo či postávalo na dvacet lidí, menší mejdan. Donesl jsem piva a se třemi Španělkami a jedním Maďarem žijícím už natrvalo v Anglii nám to vystačilo na dvě hodiny veselí. Tam mi hodně zdvihlo sebevědomí, že i přes mou nedokonalou slovní zásobu, o gramatice ani nemluvě, a strašný přízvuk všichni tipovali, že jsem odkudsi z britských ostrovů, až jsem jim prozradil, že jako západní Slovan nosím imaginárního lvíčka na prsou. Nejspíš šlo o zdvořilost díky pivu.

A nakonec napsala publicistka, která žije v Itálii dlouhodobě, Monika Pilloni. A to ne moc pozitivně: „V Neapoli je přes noc zavřené i nádraží. Jakmile už nejsou odjezdy a příjezdy anebo přílety a odlety, zavírají. Z bezpečnostních důvodů se dovnitř pak nesmí. To svědčí o opravdu vysoké kriminalitě. Nikdy bych v tom městě a okolí nechtěla bydlet!“

