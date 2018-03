Bezpečnostní kontroly na Hradě se mohou přesunout do zahrad

30.03.2018 10:05

Bezpečnostní kontroly návštěvníků Pražského hradu by se měly konat na jiném místě než v současnosti. U Prašného mostu by se měly přesunout do sousedních hradních zahrad, kde vznikne zastřešené a vyhřívané kontrolní místo. U Hradčanského náměstí by Pražský hrad rád situaci vyřešil ve spolupráci se sousedním pražským arcibiskupstvím. ČTK to řekl kancléř prezidenta Vratislav Mynář.