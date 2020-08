Běžte to říct těm seniorům... Richterová v rádiu zvedla ze židle Sklenáka

reklama

Senioři by podle něj neměli čekat, „až bude lépe“. „Kdyby nebylo nás, tak důchody dnes nejsou v takové výši, v jaké jsou. Rozdíl mezi valorizací v letech, kdy je u vlády sociální demokracie a kdy byly pravicové strany, je zcela zřejmý,“ tvrdí.



Pirátská poslankyně Olga Richterová by s vyplacením příspěvku souhlasila, pokud by se na něj našly potřebné zdroje. „Jediné, o čem ale zatím víme, jsou dluhy a zadlužování státu,“ upozornila.



Argument o výši inflace u nás odmítla, jelikož se s ní vzhledem k položkám ve spotřebním koši seniorů počítá při valorizaci, ta činí 840 Kč za měsíc.



„Jsme velmi rádi, že funguje valorizace důchodů, ta za příští rok bude celkem 10 600 korun. Jednorázové částky, kterými teď hází vláda, jsou nepoměrně nižší než to, co je už jasné, že senioři dostanou a co je v pořádku,“ podotýká.



Pozornost státu by se podle ní měla upřít na systémová řešení. „Zdravotnictví je také klíčové a tam to bude chybět,“ naznačila.



„Měli bychom řešit podstatnější témata, třeba nedostupnost zdravotní péče nejen pro seniory v regionech a podobně. To by ve výsledku roztočilo ekonomiku mnohem lépe. Systémová řešení ale vláda nediskutuje,“ přiblížila. Fotogalerie: - Přidáme důchodcům

12 až 18 miliard by se podle ní dalo využít lépe. „Za jednu miliardu bychom mohli podpořit oddlužení 71 tisíc důchodců, kteří jsou v exekucích, a půl milionu lidí v dluhových pastích,“ naznačila jiná možná využití. To Sklenák nebere v potaz. „Běžte říct seniorům, že jejich problémy vyřešíme tím, že se budeme věnovat exekucím,“ vpálil na to pirátské místopředsedkyni.



Podle něho se již řešení blíží i v rámci výsledků důchodové komise. „Důchodová komise se blíží k výstupu a na podzim bude představen balík návrhů důchodové reformy, na kterých je shoda v rámci politických reprezentací. Mohlo by to být už v září,“ doufá.



Stabilně rostoucí důchody však prý v budoucnu již nebudou. „Obávám se, že si o tom budou letošní padesátníci moci nechat jenom zdát,“ řekla Richterová k valorizacím.

Aktuálně se mezi vládními stranami debatuje o čtyř- až šestitisícovém příspěvku. Konečná podoba zatím není jasná, v pondělí se na ní premiér a lídr ANO Andrej Babiš zatím neshodl s vicepremiérem a šéfem koaliční ČSSD Janem Hamáčkem. Ministryně financí Alena Schillerová by byla radši, kdyby se již nyní extrémně zadlužený rozpočet zatížil co nejméně, sama by proto zvedla ruku pro čtyři tisícovky. To by státní pokladnu zatížilo „jen" 12 miliardami.



Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v sobotu uvedla, že jednorázový bonus 6 000 korun by se mohl vyplatit ještě letos před Vánocemi, později připustila rozfázování do 12 měsíců.



„Dohodli jsme se na tom, že je potřeba to nějakým způsobem zasadit do rozpočtového rámce a přípravy rozpočtu na příští rok. Dnes jsme žádný finální závěr neudělali. Ještě se k tomu vrátíme s ministryní financí Schillerovou, protože ona má také svůj pohled na věc, abychom v horizontu týdne tu věc uzavřeli,“ řekl Hamáček. Příspěvek pro seniory má být podle něj kompenzací za vyšší životní náklady.

