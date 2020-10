Biden? Skrytá hrozba. To Rusko, to nechápu. A NATO? Mezinárodní diplomat nám otevírá oči

ROZHOVOR Nechápu, proč Rusko nezasáhne v Arménii, když tam má základnu, podivuje se někdejší velvyslanec Jaromír Novotný v rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz. Rozhodně si nepřeje, aby Joe Biden vyhrál volby v USA, protože by stejně nevládl on. Upozorňuje i na nové spojenectví proti Číně

Od čtvrtečního brzkého rána začnou v Česku platit přísná pravidla. Některé obchody se uzavírají, až na výjimky zůstávají v provozu pouze lékárny a prodejny s potravinami. Jdete-li ven, tak pouze s rouškou. Další omezení v souvislosti s šířící se nákazou covid-19. Leckdo proti tomu protestuje, sepisují se petice – považujete tento krok za správný a opodstatněný, pane Novotný?

Nese na tom vinu vláda?

Myslím si, že vláda podlehla veřejnému mínění. Zkrátka si nechtěla veřejnost znepřátelit, ale jak to dopadlo, to vidíme dnes, třeba na číslech úmrtnosti na koronavirus.

Jméno Roman Prymula – ministr zdravotnictví. Pro mnohé je nepřítel číslo jedna, který jako bývalý voják jen vydává rozkazy, aby omezil naši svobodu na minimum. Někteří v něm zase spatřují zachránce. Jak ho vnímáte vy jako člověk, který strávil dlouhá léta na čelních postech Ministerstva obrany?

Já si vojáků vážím, protože vojáci nejsou politici. Rozdíl mezi politikem a vojákem je ten, že politik si neuvědomuje důsledky svých rozhodnutí, zatímco voják velmi dobře ví, že když vydá rozkaz, že na konci mohou být i mrtví – proto má větší zodpovědnost a nemlží ani netaktizuje. Roman Prymula vám na rovinu předestře, jak se věci mají, a nebude okolo toho kličkovat. Navíc je uznávaný i mezinárodně, je to kapacita, takže já jsem rád, že je tam, kde je – a nemám sebemenší důvod pochybovat o smyslu jeho rozhodnutí.

Někteří politici volají po tom, aby se v rámci státního rozpočtu na příští rok snížil rozpočet pro resort obrany. Co na to říkáte jako člověk, který v podstatě dovedl ČR do NATO?

Já jsem během těch x let na Ministerstvu obrany takovou situaci taky zažil. Vy jste se zmínil o NATO. A přesně od momentu, kdy jsme se stali členy Severoatlantické aliance, tak si všichni politici začali myslet, že tím je vše vyřešeno, že když bude nějaký problém, tak nás budou bránit ostatní, takže proč utápět peníze v armádě. Ale výsledkem pak byly nepojízdné tanky, nepoužitelné dělostřelectvo atd. Zkrátka armáda tady sloužila jako náhradní kasa pro státní rozpočet. Až jsme se ze dvou procent HDP, kterými jsme se zavázali přispívat do NATO, dostali na jedno procento. A od roku 2005 už jsme na dvě procenta nikdy nedosáhli. A už tehdy říkali Američané potichu to, co teď říkají nahlas – že jestli se Evropa nevzpamatuje a nezačne přispívat podle platných smluv do rozpočtu NATO, tak USA ji zkrátka vyřadí ze svého perimetru a nebudou ji bránit, čímž by se NATO pravděpodobně zhroutilo směrem dovnitř. A my si s tou alternativou stále nebezpečně pohráváme.

Hovořil jste o USA, zaměřme se teď na nadcházející americké prezidentské volby. Komu patří vaše sympatie, pane Novotný – Donaldu Trumpovi, jenž je momentálně u moci – nebo Joe Bidenovi, který o ni usiluje?

Tak když vidím, kdo je na postu viceprezidenta u Bidena, tak ty moje sympatie patří jednoznačně Trumpovi.

Máte na mysli kontroverzní Kamalu Harrisovou?

Ano, samozřejmě, protože si taky uvědomte, že existuje zcela reálná možnost, že Joe Biden ve funkci zemře a nahradí ho právě Harrisová, která je ukázkou toho, kterak se Demokratická strana v USA posunula výrazně doleva. Takže já nechci předvídat, jak ta volba dopadne, ale myslím si, že mnoho voličů, ač nemají rádi Trumpa, mu dá svůj hlas raději, než by jím podpořili právě tuhle paní, která militantně pleduje za všechny menšiny. Možná proto, že její otec je jamajský černoch a matka je Indka. Ale opravdu nechci předjímat, nevsadil bych si na to, že Donald Trump vyhraje, ale byl bych radši, kdyby se tak stalo.

Nepřestane Amerika, která teď řeší velké problémy interní, podporovat své spojence ve světě?

Podívejte se, Američané mají ve své historii střídající se dekády, kdy se vměšují nebo přímo zasahují či vedou válku v jiných zemích, a pak naopak období, kdy se zatáhnou a vrátí se k politice izolacionismu. A to patrně nastane, ať vyhraje kdokoliv, protože tam je a bude hospodářská krize a do toho připočítejme ještě velké problémy s pandemií koronaviru, což s tím úzce souvisí. Ale na Trumpovi je sympatické, že na rozdíl od svého předchůdce, mírumilovného Baracka Obamy, nezahájil jedinou válku! Ale o tom se dost málo ví a dost málo se to uvádí. A byl to také Trump, který zařídil, že hned dva arabské státy (SAE a Bahrajn) navázaly diplomatické styky s Izraelem a Saúdská Arábie uvolnila svůj vzdušný prostor pro přímé lety do SAE. To opravdu není zase tak málo. Ale o Trumpových úspěších nikdo nemluví a nepíše, to je prostě tabu! Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 5? Ano 71% Ne 29% hlasovalo: 15032 lidí

Abych byl konkrétní – budou Američané dále podporovat například Jižní Koreju nebo Japonsko, kde vy jste byl velvyslancem, takže tu situaci dobře znáte…?

Tak tam každopádně vzniklo nové společenství, kde jsou Japonci s Austrálií a Indií, a v plánu je zahrnout tam i Jižní Koreu. A to je jedna z takových pojistek proti Číně, která Japonsko stále provokuje a vydává varovné signály. Ale Američané podle mě rozhodně nevyklidí ani Jižní Koreu a nepřestanou podporovat ani Japonsko. O tom jsem přesvědčený, protože podle aktuální oficiální vojenské doktríny USA není hlavním nepřítelem Rusko, ale právě Čína!

Věnujme se závěrem situaci v autonomní oblasti zvané Náhorní Karabach, o kterou nyní vedou válku Ázerbájdžán s Arménií. Ten konflikt ovšem sahá ještě do éry Sovětského svazu, protože začal už v roce 1988 a byl jedním z těch, které se ve svých důsledcích podílely na rozpadu SSSR. Náhorní Karabach se nyní nachází pod kontrolou Arménie, ale Ázerbájdžán ji přesto považuje za svou. Z čeho pramení tyto nároky a jsou legitimní?

Ty nároky sahají v podstatě až do časů Stalina, který tuhle oblast – přestože tam žili povětšinou Arméni – daroval Ázerbájdžánu – a vznikla tím jedna z republik Sovětského svazu. Stejně jako třeba Chruščov daroval Krym Ukrajině. Ale Stalin daroval více takových území. Jižní Osetii a Abcházii – ty zase připsal Gruzii. Náhorní Karabach je dlouhodobě veden jako jedno z míst – takzvaných zmrazených konfliktů, stejně jako už zmiňovaná Abcházie či Kosovo. Většina těch míst se nachází na území bývalého SSSR.

Ještě tedy k Náhornímu Karabachu. Komu momentálně podle práva náleží?

Je to autonomní oblast, v současné době kontrolovaná Armény, kteří tam žijí. Takže je to, dá se říct, sice autonomní oblast, která ale tíhne k Arménii, dokonce premiér Náhorního Karabachu se stal prezidentem Arménie.

Od Jána Čarnogurského jsem v tomto týdnu slyšel názor, že všechno by se vyřešilo, kdyby Arménie na základě platných smluv požádala o pomoc Rusko. Souhlasíte?

No, ano, Arméni mají skutečně smlouvu s Moskvou, kde se výslovně píše, že jakmile Arménie požádá Rusko o pomoc, tak Rusko je povinné jí poskytnout pomoc. A Rusko by ji jistě poskytlo. Rusové mají právě v Arménii největší základnu v oblasti Kavkazu. Takže já prostě nechápu, proč se tak zatím nestalo.

Pravděpodobně proto, že tamní vláda je spíše prozápadně orientovaná.

Ano, jinak si to vysvětlit ani nelze. Ale jakmile budou Ázerbájdžánci postupovat a začne historicky zdaleka ne první vybíjení Arménů, tak jim nic jiného nezbyude než Rusko o pomoc požádat.

Kromě Ruska mají v té oblasti nějaké zájmy i další země?

V každém případě jsou to Francouzi, kteří mají velkou arménskou diasporu a navíc jsou momentálně ve Středozemním moři ve sporu s Turky, kteří se velmi aktivně angažují ve prospěch Ázerbájdžánu. USA se do toho zatím nijak aktivně nezapojují, pouze arménská menšina v Americe posílá do Arménie pravidelně velmi vysoké částky. Tady musíme připomenout, že v samotné Arménii žijí tři miliony Arménů, ale po světě jich je rozeseto dalších devět milionů! Naproti tomu Ázerbájdžán je podstatně bohatší a pro byznys zajímavější, protože je tam ropa a plyn, zatímco Arménie žádné nerostné suroviny nemá. Ta má pouze úctyhodnou kulturu a tradici, protože je to nejstarší křesťanská země na světě!

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

