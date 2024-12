Bidenova milost synovi. „Důvěra institucím“ už nejede? A obavy, co ještě starý pán provede

Prezidentskou milostí ušetřil mladšího Bidena možného trestu odnětí svobody za federální zločiny za držení zbraně a daňové úniky. Přičemž prezident Biden již dříve řekl, že svému synovi nepromine ani nezmění trest. Před soudem se Hunter Biden ocitl měsíc po nástupu svého otce do Bílého domu. Důkazy se sice objevily už před prezidentskými volbami 2020, v kterých proti sobě stáli Joe Biden a Donald Trump, ale i nad kauzou se uzavřela mediální voda. Média o ní nepsala a na sociálních sítích se komentáře o důkazech potlačovaly.

Prezidentova rozsáhlá milost se vztahuje nejen na zbraně a na daňové trestné činy, ale také na jakékoli další „trestné činy proti Spojeným státům, které spáchal nebo mohl spáchat nebo se jich účastnil v období od 1. ledna 2014 do 1. prosince 2024,“ informuje agentura AP.

Prezident Joe Biden v červnu 2024 „potvrdil“, že syna neomilostní. „Budu ctít rozhodnutí poroty. Nedám mu milost.“

Udělení milosti kategoricky vyloučila i tisková tajemnice Bílého domu Karine Jean-Pierre těsně po prohraných volbách, když demokratická kandidátka Kamala Harrisová prohrála s Donaldem Trumpem a Bidenova administrativa tak nebude moci pokračovat. Tisková tajemnice řekla: „Tu otázku jsme dostali několikrát. Naše odpověď zní, že ne.“ Odmítavou odpověď pak mluvčí několikrát zopakovala.

A jak Joe Biden obhájil omilostnění svého syna? Označil soud za politický proces.

„Podepsal jsem milost pro svého syna Huntera. Ode dne, kdy jsem nastoupil do úřadu prezidenta, jsem říkal, že nebudu zasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti. A slovo jsem dodržel, ačkoli jsem sledoval synovo selektivní a nespravedlivé stíhání,“ napsal Biden v prohlášení zveřejněném Bílým domem. „Nikdo soudný, kdo se podívá na fakta Hunterova případu, nemůže dospět k jinému závěru, než je ten, že Hunter byl vybrán jen kvůli tomu, že je to můj syn. Objevila se snaha zlomit Huntera, který byl pět a půl roku střízlivý, a to i přes neutuchající útoky a selektivní stíhání. Ve snaze zlomit Huntera se pokusili zlomit mě. A není důvod věřit, že by to tady skončilo. Už to stačí,“ sdělil prezident Biden.

„Joe Biden vykřikoval, když rozjížděla jeho administrativa politické procesy proti svým oponentům, které teď Department of Justice ,zničehonic’ ukončuje, že nikdo není nad zákonem a že svému synovi rozhodně nedá milost, protože je nevinný. Tak mu ji právě dal,“ komentoval to herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra.

Podle Vávry Bidenův syn milostí získal i generální pardon ve věci možných problematických „kšeftů“ na Ukrajině či v Číně. „Ta milost se nevztahuje pouze na jeho aktuální průsery s drogama, kurvama a nelegálníma zbraněma, co házel do popelnice, ale na všechny federální zločiny v letech 2014 až 2024, takže na cokoliv, co se ještě může objevit. Kdo sledoval, tak ví o obviněních okolo jeho byznysu na Ukrajině a v Číně, kde jsou svědectví o tom, že se mluvilo o provizích pro ‚velkého hocha‘, o čemž zlé jazyky tvrdí, že to je samotný Joe,“ napsal Vávra na svém facebooku.

Novinář Michal Sirový poukázal na to, že při klesající důvěře v instituce je milost pro vlastního syna z pozice prezidenta USA velmi problematická. „Nejen v USA zažívají postupný pokles důvěry v instituce… a Biden v té situaci omilostní vlastního syna. Pak se ale nedivme, že lidé přestávají těm klíčovým demokratickým institucím důvěřovat,“ napsal na síti X.

Bez odezvy problematická milost za oceánem nenechala ani senátora Zdeňka Hrabu. Ten vzkázal poslanci za hnutí ANO Patriku Nacherovi, že má další materiál pro svůj podcast o dvojích metrech. „Jistě se teď dočkáme od ,lepších lidí‘, kteří poukazovali na různé věci u prezidenta Trumpa, odsouzení tohoto kroku, aby přeci nebyli za pokrytce. Ale vlastně ne, protože hádám, že teď se od nich dozvíme, jak je neplacení daní ‚vrcholem dobra‘,“ napsal Hraba. „Teď budeš mít určitě, Patriku Nachere, dost materiálu na minimálně několik dílů Dvojího metru,“ dodal v komentáři.

A Patrik Nacher si kauzy milost pro syna Huntera také všiml a lakonicky ji okomentoval. „Joe Biden - nikdo není nad zákonem. Také Joe Biden - omilostní svého syna. Hranice je nastavena, Trump má před sebou pole neorané,“ popsal rozklad americké justice poslanec za ANO.

Zazněly i obavy, že to je přímý návod pro nastávajícího prezidenta Donalda Trumpa, aby omilostnil lidi zavřené za proniknutí do amerického Kapitolu po Trumpem prohraných volbách 2020. „Lidsky lze starého pána chápat. Ale to zdůvodnění je jak od Baláka... A Trump má teď hezky umetenu cestu k omilostnění útočníků na Kapitol,“ komentoval milost investor Vladimír Mynář.

Politik za hnutí ANO, dříve pak za ODS, Tomáš Kubín zhodnotil, že Joe Biden má ve svém odůvodnění milosti vlastně pravdu. „V něčem má v odůvodnění milosti synovi Biden pravdu. Kdyby Hunter Biden nebyl členem zkorumpované rodiny, tak by se z něj nikdy nestal vrchní zásobovač peněz od čínských a ukrajinských oligarchů a jiných zdrojů. Asi by nikdy neměl tolik peněz, aby si mohl kupovat tuny drog a platit zástupy prostitutek,“ napsal Kubín.

Kubín provětral i spekulace, které do světa vypustil syn Donalda Trumpa. „Mimochodem – podle Trumpova syna zvažoval nový prezident, že po nástupu do funkce Huntera Bidena omilostní. Přesně proto, co jsem napsal, gauner se z něj stal proto, že ho z něj udělal J. Biden,“ má jasno Kubín.

Bidenovu milost vlastnímu synovi odsoudila i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. „Biden omilostnil svého zločinného syna. Prý to byl politický proces. Nabyla jsem ale dojmu – z českých médií – že politické procesy jsou přece jen v Rusku (a v státech, které nemají rádi). Teď budou mít z toho asi těžkou hlavu, jak to vysvětlit. Každopádně – nejmocnější muž planety je senilní a neví, kde je, ale na rozloučenou nás oblaží možná jadernou válkou a rozvratem právního státu v USA,“ napsala Konečná na síti X.

Podobně odsoudil krok končícího amerického prezidenta publicista František Kalenda. „Bidenova milost pro jeho syna je další obrovskou skvrnou na jeho politickém působení. Je to bohužel prezident, který odchází navzdory svému zdravotnímu stavu nedobrovolně, a navíc s ostudou,“ napsal Kalenda. A dostalo se mu rázné odpovědi.

A to od právníka Radka Pokorného, který Kalendovi vysvětlil, že Biden postupoval logicky. A to s pohledem na to, jaké lidi Trumpova budoucí administrativa nominuje do funkcí, které budou stát nad justicí. „Jen si uvědomil, že druhá strana páchá takové prasárny jak na běžícím pásu, a za odměnu byla zvolena. A vzhledem k tomu, jací lidé směřují do vedení silových složek, by byl blázen, kdyby syna nechal v rukou těchto lidí. Osud mu vzal ženu, dceru i syna, vůbec se mu nedivím. Biden byl výborný prezident a Vy jste bojovník od počítače,“ vyjádřil svůj názor Pokorný.

K věci se vyjádřil také lídr strany PRO Jindřich Rajchl. Ten poukázal na to, že Hunter Biden hýřil penězi za drogy a prostitutky, ale na daňovém přiznání své příjmy nehlásil. „Hunter vedl extravagantní život a utrácel miliony dolarů za drogy a prostitutky. V jeho daňovém přiznání však příjmy odpovídající těmto jeho astronomickým výdajům jaksi nefigurovaly,“ všiml si Rajchl.

Ukázal i Hunterovo spojení s Ukrajinou. „V této souvislosti dlužno dodat, že Hunter úzce spolupracoval s ukrajinskou společnosti Burisma, kterou bylo bez nadsázky možné označit za mafiánskou. Odhaduje se, že Hunter dostal za své služby pro tuto firmu desítky milionů dolarů, jež nikdy nezdanil,“ ukázal Rajchl.

A když došlo na spravedlnost na Ukrajině? Vložil se do toho Joe Biden. „Když se pak v roce 2016 tehdejší nejvyšší státní zástupce Ukrajiny Viktor Šokin rozhodl Burismu a její představitele stíhat, byl na nátlak Joe Bidena odvolán.“ Podle Rajchla je to návrat do praxe monarchie. „Samotná milost udělená vlastnímu synovi je návratem do feudálních dob a neuvěřitelným excesem ze základních principů demokratického státu,“ míní předseda PRO.

A média? Podle Rajchla zase ukázala dvojí metr. „Je neskutečné, že většina médií o této milosti jen suše poreferovala. Kdyby to samé udělal Trump, tak budeme číst bombastické titulky o tom, jak zneužil své pravomoci a bezprecedentně zasáhl do nezávislosti justičního systému. Což je přesně ten odporný dvojí metr, jejž dnes sledujeme u libodemo scény na každém kroku. Proto lidé médiím nevěří a jsou znechuceni tím, jak je mainstream obelhává,“ je přesvědčený Rajchl. „Lídři Západu se začali chovat jako novodobá šlechta. A média jim k tomu přizvukují. Odvrátili se od spravedlnosti a tím i od demokracie. A právě tento faktor je hlavní příčinou úpadku moderní západní civilizace – vše ostatní už jsou pouze důsledky a průvodní jevy,“ dodal Rajchl.

