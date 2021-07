Bidenův syn maluje, bude vystavovat a prodávat. Jenže projekt budí podezření. A to hodnocení obrazů: „Srač*a!“

reklama

Biden nemá žádné formální umělecké vzdělání, ale lásku ke skicám prý v sobě drží od dětství. Veřejnosti byl doposud znám spíše skrze své angažmá ve správní radě ukrajinské firmy Burisma s vazbami na někdejšího ministra energetiky z vlády Viktora Janukovyče. Společnost se zabývá těžbou a obchodováním se zemním plynem. Biden se členem správní rady podniku stal v roce 2014, ačkoli neměl žádné předchozí zkušenosti z oboru, zato v době, kdy byl jeho otec Joe viceprezidentem USA.

Štěstí se Huntera Bidena drželo již dříve. V roce 2013 odletěl s otcem vládním letounem Air Force Two na návštěvu Číny, odkud si Hunterova poradenská firma Rosemont Seneca odvezla smlouvu v souvislosti s obřím vládním projektem za zhruba 1,5 miliardy dolarů. Nyní měl Biden štěstí znovu – jeho obrazy vzbuzují mimořádný zájem kupců, a to zejména mezi anonymními investory do umění. Zájem je dokonce takový, že Biden se chystá na podzim uspořádat vlastní výstavu v New Yorku. Biden má již od loňského roku vlastního agenta, kterým je obchodník Georges Bergés, muž, jehož galerie má pobočky v New Yorku a v Berlíně. Podle Bergése se budou jednotlivá Bidenova díla dražit od 75 do 500 tisíc dolarů (od 1,6 do 10,75 milionu českých korun). K dražbě má dojít během letošního podzimu v Los Angeles, na což se již obchodník s uměním Bergés pečlivě připravuje. Takto je například Hunter Biden inzerován na stránkách jeho galerie.

Celoživotní umělec, který svou uměleckou kariéru zasvětil jak psanému slovu, tak vizuálnímu umění, píše se o Bidenovi na webu. „Právník, který nyní svůj život zasvětil kreativnímu umění,“ zní hodnocení. Za použití olejů, akrylových barev, inkoustu a psaného slova vytváří „výrazně jedinečný zážitek, který se stal nezaměnitelně Bidenovským,“ dočtete se v charakteristice talentovaného malíře.

Prohlédnout si skrze instagramový profil galerie můžete i konkrétní Bidenova díla. Tak kupříkladu olejomalba „Euklidská rapsodie“ získala pochvalné reakce od stovek příznivců na internetu.

Podobně tomu bylo i v případě následující olejomalby bez názvu.

Pravdou je, že v uměleckém světě je vcelku obvyklé, že dražitelé zůstávají anonymní. Stejně tak je pravdou, že malování se coby koníčku věnovalo již mnoho známých osobností, v Česku by šlo vzpomenout například legendárního zpěváka Karla Gotta, v USA se malování po konci své politické dráhy začal věnovat třeba prezident George W. Bush. Případ Huntera Bidena je pochopitelně odlišný tím, že Hunter není slavný ani tolik kvůli sobě, nýbrž díky svému otci, který je 46. americkým prezidentem. A zde právě vyvstávají otázky, zda nejnovější Bidenův koníček není jen dalším vytěžením slavného rodinného jména pro peníze. V podobném duchu se vyjádřil například Walter Shaub, který byl za vlády Baracka Obamy ředitelem Úřadu Spojených států pro záležitosti vládní etiky. „Představa, že prezidentův syn vydělává na tomto vztahu (rodinném, pozn. red.) prodejem uměleckých děl za zjevně nadsazené ceny a neinformuje veřejnost o tom, kdo mu posílá peníze, působí hanebně a podloudně,“ řekl pro Fox News. V podobně kritickém duchu se vyjadřují i další. Na nové a bleskurychlé umělecké kariéře Bidena jim vadí zejména to, že syn amerického prezidenta se nezavázal například k tomu, že by část výtěžku z prodeje svých maleb věnoval na charitativní činnost. To by podle mnohých mohlo podivně působící projekt v očích veřejnosti vyzdvihnout na lepší úroveň.

Jak Bidenova umělecká kariéra funguje? Hunter vstává každý den v 5 ráno. Udělá si kávu a jde do studia, kde zírá na prázdné plátno, píše se v článku pro Artnet. „Biden maluje na plátno položené na stůl, horizontálně, a většinou předem neví, co z jeho malby nakonec vznikne,“ pokračuje text. Bidenova díla vznikají na plátně, kovu nebo speciálním yupo papíru. Někdy jde o geometrické abstrakce s halucinogenním podtextem, jindy Biden kreslí stromy, listí nebo třeba lidské končetiny. Biden obvykle maluje od rána několik hodin, dokud nemá alespoň hrubou představu, jak bude konečné dílo vypadat. „Pak si dám pauzu a pustím si country,“ řekl pro New York Times. Deník se pozastavil i nad „skromnými“ poměry, ve kterých začínající umělec Biden žije. Pronájem jeho sídla v Hollywood Hills ho vyjde na 12 tisíc dolarů měsíčně. Ve vjezdu stojí luxusní vůz Porsche Panamera. Když Biden zrovna nepracuje na umění, může se zchladit v bazénu nebo obdivovat výhled na údolí San Fernando, kde má část Los Angeles jako na dlani.

Stanice Fox Business nechala Larryho Kudlowa, který byl v letech 2018 až 2021 ředitelem Národní ekonomické rady Spojených států, aby Bidenova díla zhodnotil. Kudlowova žena je sama amatérskou malířkou, pročež má Kudlow do věci vhled mírně zasvěceného laika. „To není skutečné umění. Je to sr*čka. Je to ten nejhorší druh abstraktního umění. Je to podvodné a falešné umění,“ ztrhal Kudlow ukázky Bidenovy práce. Kudlowův host Guy Benson byl podobně příkrý: „Kdyby se jmenoval Hunter Smith a dal ten obraz k prodeji, byl by rád za 50 dolarů. Půl milionu dolarů, tajný kupec, příjmení Biden,“ zapochyboval nad čistotou celé věci.

I odborná veřejnost neví, co si o Bidenovi má myslet. Reakce jsou povětšinou někde mezi výsměchem a zvědavostí. „Obecná ilustrace post zombie formalismu,“ řekl o Bidenových obrazech kritik Jerry Saltz z New York Magazine. Scott Indrisek pro změnu prohlásil, že by se Bidenova díla nejlépe hodila do čekárny na dermatologii. Hunter Biden si ale prodejem obrazů nejvyšším nabídkám může v osobním životě dost pomoci. Nedávno se mu s novou přítelkyní narodil potomek, již pátý celkem. Tři další má s exmanželkou, čtvrté dítě počal v roce 2018 mimo manželský svazek. Mezi roky 2016 a 2019 navíc udržoval poměr s vdovou svého bratra Beaua, který v roce 2015 podlehl rakovině. Kromě finanční jistoty by se jednalo i o jakousi kotvu, která by Bidena mohla odpoutat od chyb z minulosti, ať už se jedná o partnerský život, nebo o drogové závislosti.

