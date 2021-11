Bílí pryč! Bílé soudy. USA po osvobození mladíka, co se bránil černým

reklama

Mladík z Illinois se loni 25. srpna vydal do sousedního státu poté, co ve městě Kenosha vypukly násilné demonstrace podporované ultralevicovými aktivisty po zákroku bílého policisty vůči černochovi Jacobu Blakeovi a vše eskalovalo v nepokoje, během nichž došlo k rabování, vypalování obchodů, aut a k dalšímu vandalismu.



Rittenhouse se podle svých slov vydal ozbrojen svou puškou AR-15 do ulic ochránit soukromý majetek a pomáhat případným zraněným, jelikož předpokládal, že se situace vyhrotí jako předchozí dva večery, kdy demonstranti ve městě rozpoutali vlnu násilí.

.@ElijahSchaffer filmed the moments before the shooting. Rioters were destroying the cars at the auto shop. #KenoshaRiots pic.twitter.com/r6QFyVQKMZ — Andy Ngô ????? (@MrAndyNgo) August 26, 2020

„Neměl jsem v úmyslu je zabít. Měl jsem v úmyslu zastavit lidi, kteří na mě útočili,“ řekl u soudu roztřesený mladík, kterého demonstranti před střelbou napadli a když ležel na zemi, začal do něj jeden z mužů kopat a další jej udeřil skateboardem.



Rittenhouse se do města vydal po sérii násilí, rabování a vandalství ze strany aktivistů z americké ultralevice:

It sure looks to me like he was defending himself in this picture. I saw him running and a guy run up and try to hit him in the back of the head right before he tripped and then this guy came up and tried to attack him while he was on the ground just before the mob surrounded him pic.twitter.com/VersJSn7WP — @Outspokenly on G?? (@OutspokenlyNW) August 26, 2020

Přestože je Rittenhouse běloch stejně jako další protestující a oběti, aktivisté se snažili v případu najít rasové téma, jelikož násilné demonstrace tehdy probíhaly za podpory hnutí Black Lives Matter.

Ultralevice a progresivisté odmítají verdikt soudu přijmout

Mnozí ultralevicoví američtí politici a aktivisté pak již předem dávali najevo, že na rozhodnutí americké justice čekat nemusí a presumpce neviny neexistuje.



„Sedmnáctiletý domácí terorista, bělošský supremacista, překročil hranice státu a byl ozbrojen zbraní AR-15. Zastřelil dva lidi, kteří se sešli, aby potvrdili hodnotu, důstojnost a cenu černošských životů,“ věděla již v minulém roce kongresmanka Ayanna Pressley zvolená za demokraty ve státě Massachusetts.

A 17 year old white supremacist domestic terrorist drove across state lines, armed with an AR-15.



He shot and killed 2 people who had assembled to affirm the value, dignity, and worth of Black lives.



Fix your damn headlines. — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) August 27, 2020

Nyní americká politička odmítá uznat verdikt americké spravedlnosti a opět hovoří o „nadřazenosti bílé rasy“. „Rasismus a nadřazenost bílé rasy zůstávají základem našeho právního systému. Mé srdce puká pro rodiny a blízké těch, kterým byly ukradeny životy, a pro trauma, kterému naše komunity čelí dnes a denně. Boj za odpovědnost, spravedlnost a uzdravení pokračuje,“ jímala demokratickou kongresmanku černé barvy pleti hrůza.

Racism & white supremacy remain the bedrock of our legal system.



My heart breaks for the family & loved ones of those whose lives were stolen, and the trauma our communities face today and every day.



The struggle for accountability, for justice, for healing goes on. — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) November 19, 2021

Nespokojná je i další z političek ultralevicového křídla demokratů. „Jsme svědky toho, že systém funguje tak, jak byl navržen, a chrání ty, pro které byl navržen. Mé srdce stále puká pro komunity a rodiny, jejichž zármutek se nyní stupňuje, a pro nespočet dalších, kteří budou v podobných scénách po celé zemi odepřeni a zbaveni,“ vypsala své pocity po osvobození Rittenhouse progresivní socialistka podporovaná například organizací Black Lives Matter Alexandria Ocasio-Cortez, jež byla do Kongresu zvolena v New Yorku.

What we are witnessing is a system functioning as designed and protecting those it was designed for.



My heart still breaks for the communities and families whose grief now compounds, and the countless others who will be denied and deprived in similar scenes across the country. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 19, 2021

„Soudce. Porota. Obžalovaný. Je to bělošská nadřazenost v akci.Tento systém není postaven tak, aby pohnal k odpovědnosti bělošské nadřazence. Proto jsou černí a hnědí lidé týráni a zavíráni do klecí, zatímco vrazi z řad bílé nadřazenosti se pohybují na svobodě,“ hřímá v podobném duchu kongresmanka za demokraty a aktivistka Black Lives Matter Cori Bushová.

The judge. The jury. The defendant.



It’s white supremacy in action.



This system isn’t built to hold white supremacists accountable. It’s why Black and brown folks are brutalized and put in cages while white supremacist murderers walk free.



I’m hurt. I’m angry. I’m heartbroken. — Cori Bush (@CoriBush) November 19, 2021

Prezident Biden podle BBC šířil dezinformace

Jak připomíná BBC, tak i současný americký prezident Joe Biden nemá po vynesení verdiktu dobrou náladu – zejména proto, že se ukazuje, že šířil o mladíkovi lži. Na ty upozorňuje právě též renomované BBC, přičemž ukazuje, že americký prezident lživě během své loňské volební kampaně šířil video, které bez jakýchkoli důkazů spojovalo Rittenhouse s bělošskými supremacisty.



Americký prezident Joe Biden nyní prohlásil, že je z verdiktu soudu rozzlobený, ačkoli zároveň před tím uvedl, že stojí na straně poroty.

Univerzity případu podsouvají rasový podtón

Téma je nyní populární i na mnohých amerických školách a univerzitách, přičemž mnozí studenti líčí, že je jim předkládán od vyučujících nesouhlas s osvobozujícím verdiktem soudu. Na mnohých školách má zaznívat i tvrzení, že střelba i přes shodnou barvu pleti všech zúčastněných měla rasový podtón.



Ten častokrát šíří i americké univerzity, přičemž někdy padají lehce vyvratitelné lži. Příkladem může virginská Univerzita Jamese Madisona ve více než padesátitisícovém Harrisonburgu. Na oficiálním instagramovém účtu nejprve jeden z afroamerických studentů ve videu naříká nad „zavražděním dvou krásných černošských životů“ – a to přestože oba muži zastřelení v sebeobraně byli běloši.

This was sent to me by a @JMU alum. It is a now deleted video from JMU’s Official IG account that not only criticizes Rittenhouse’s innocent verdict, but mischaracterizes the facts of the case, stating that “two beautiful black lives” were killed, which is false. 1/2 pic.twitter.com/EoJOJr0CUH — Tina Ramirez (@TinaRamirezVA) November 19, 2021

Mnozí by asi očekávali zásah univerzity a omluvu za nepravdu, místo toho ovšem v rétorice pokračovala prostřednictvím sociálních sítí i samotná katedra chemie a biochemie univerzity. „Je těžké soustředit se na vědu, když se bojíte, že vás na protestu někdo legálně zastřelí nebo přejede,“ napsala katedra den po verdiktu soudu.

„Je těžké soustředit se na vědu, když se bojíte, že vás deportují, nebo když vaše lidská práva závisejí na výsledku voleb. Boj za spravedlnost *je* bojem za vědu,“ pokračovala katedra chemie a biochemie. Fotogalerie: - Zeman v USA

Bílí na společná setkání nemohou

Dalším příkladem může být Massachusettská Fitchburg State University, která po verdiktu osvobozujícím Rittenhouse studentům urychleně poslala maily, v nichž jim nabídla několik setkání, aby dokázali verdikt pojmout – rozsudek totiž podle pedagogů „nepochybně ovlivní mnoho lidí v komunitě“ a studenti budou potřebovat zpracovat „myšlenky, emoce a úvahy“, v čemž jim má univerzita na setkáních pomoci.



V mailové komunikaci padlo to, že protesty byly vyvolány kvůli „neoprávněné smrti“ černocha Jacoba Blakea, ten však není po smrti. Přestože část demonstrací tehdy reagovala na jeho případ, policisté jej pouze postřelili, a to poté, co byli na místo zavoláni kvůli domácímu násilí a po jejich příjezdu se Blake odmítl nechat zatknout a i přes namířenou zbraň ignoroval policisty, otevřel dveře svého vozu a začal se natahovat do auta, v čemž jej jeden z policistů postřelil sedmi ranami. Další nepravdou v komunikaci univerzity je též kupříkladu tvrzení, že byl Rittenhouse ozbrojen automatickou zbraní.



A jací studenti mohou podle univerzitního centra pro diverzitu a inkluzi přijít na společné setkání? Bílí rozhodně ne. Zatímco všichni studenti mohli dorazit na setkání, kde se případ probíral, bílí studenti byli segregováni na samostatnou akci. Segregování platí i pro zaměstnance bílé barvy pleti, kteří se také nebudou moci zúčastnit setkání se svými kolegy.

Fitchburg State University is offering a space to “process the not guilty verdict”

In their announcement, they divide the students of color and white students: pic.twitter.com/oKYa5KCozS — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) November 20, 2021

Od republikánů přicházejí odlišné reakce

Zcela odlišné reakce pak přicházejí od republikánů a mnozí politici oslavují, že bylo uhájeno právo na obranu. „Máte právo na to se bránit. Buďte ozbrojení,“ řekl po verdiktu republikánský kongresman Madison Cawthorn.



Že spravedlnost rozhodla pro Rittenhouse oslavoval i republikánský kongresman z Arizony Paul Gosar. Kromě toho, že připomenul, že v nevinu mladíka věřil už před rokem, zmínil možnost, že by Rittenhouse klidně přijmul jako stážistu. Právě to už před tím přitom napadlo i jeho kolegu Matta Gaetze.

Justice was served for #KyleRittenhouse and he is fully exonerated. As I said last year, obviously self-defense.



I will arm wrestle @mattgaetz to get dibs for Kyle as an intern. https://t.co/kon65IB1d9 — Paul Gosar (@DrPaulGosar) November 19, 2021

