Billa prodala Čechům housenky. Lidl dál bojuje se slupkami

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na svém facebookovém účtu opět upozorňuje na velmi špatnou kvalitu prodávaných potravin. Tentokrát inspektoři SZPI zamířili do Pardubic a navštívili místní Billu.

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila výskyt škůdců v balení křupek se sýrovo-paprikovou příchutí, které naši inspektoři úředně odebrali v maloobchodní prodejně potravin BILLA, Na Spravedlnosti 2778, Pardubice,“ píše se přímo na jejich Facebooku.

„Inspektoři SZPI na základě hodnocení na místě zjistili, že uvnitř balení se nacházejí škůdci v různých vývojových stádiích – jednalo se o housenky, zámotky i dospělce,“ upřesňují své nálezy, které učinili v regálech zmíněného obchodu a ze kterých se slabším povahám může i zvednout žaludek.

Představa, že si pozvete návštěvu a jako pohoštění si na stůl dáte misku s křupkami, ze kterých vaši známí začnou tahat housenky, larvy, či rovnou dospělce, nemusí opravdu každému udělat dobře.

A to nedomýšlíme případ, že si pochutinu otevřou vaše děti a její obsah v zápalu nějaké hry, či jiné činnosti prostě snědí.

Malou útěchou je pro spotřebitele konstatování, že v regálu, kde byla předmětná potravina nabízena k prodeji, výskyt škůdců nezjistili. To totiž neznamená nic jiného, než to, že housenky byly do křupek přibaleny přímo ve výrobě a nepodařilo se jim sáčky prokousat a dostat se ven.

Spíše jako černý humor pak působí reklamní slogan, který si výrobce křupek umístil na jejich balení a který zní: „Nikdy nezůstaneš u jedné“. SZPI může potvrdit, že u jedné housenky opravdu nezůstalo.

Jiné starosti řeší další obchodní řetězec, který je aktivní na českém trhu a to je Lidl.

Ten rozjel kampaň „S Lidlem šetříme jídlem“ a na svém Facebooku zveřejnil příspěvek, který vyzývá zákazníky, aby zkusili vařit tři dny pouze ze zásob a pročistili tak ledničku a spíž.

„Skvělá cesta, jak pročistit ledničku i spíž, ušetřit a ještě zkusit v kuchyni nové věci. Zapojíte se?“ uvádí se na Facebooku zmíněného řetězce.

Tahle, ve své podstatě prospěšná akce, se ale nesetkala s takovou odezvou, jak bylo předpokládáno, neboť se pod příspěvkem okamžitě objevily narážky a fotografie týkající se nedávno propírané kauzy prodeje bramborových slupek, které měl nabízet právě Lidl.

Objevilo se ale také vysvětlení, že jde o dezinformaci a že žádné bramborové slupky Lidl neprodával. Jeho autorem je bojovník proti dezinformacím Jan Cemper, který na serveru Manipulátoři.cz zveřejnil i důkazy.

„Při pohledu na údajně prodávaný produkt je vidět mnoho nesrovnalostí,“ píše Cemper a přikládá fotografii, na které jsou zmíněné nesrovnalosti označeny červeným kroužkem.

„Etiketa je v půlce přelepená – spodní půlka je evidentně od svíček – nejspíš čajových vzhledem ke gramáži a počtu v balení uvedených vpravo vedle čárového kódu (10x20g) a čas hoření 6 hodin,“ rozebírá dezinformátor jeden z důkazů.

„Na etiketě je také pravopisná chyba. Místo Německo je zde „Němcko“ - podle kódu jde o výrobek z Polska a ne Německa,“ má jasno.

Jeho argumentaci přijal i zmíněný nákupní řetězec, soudě podle toho, že sám Lidl vložil pod svůj příspěvek odkaz na tento rozbor.

Kde a zda vůbec se slupky od brambor prodávaly se tedy pravděpodobně nedozvíme.

Jisté ale je, že celá aféra vznikla poté, co Lidl zveřejnil návod, jak si lidé právě ze slupek od brambor mohou doma udělat chutné chipsy.

Server PrahaIN.cz, který o akci s bedýnkami se zeleninou informoval, k tomu napsal:

„Recept je prý velmi jednoduchý. Slupky omyjeme, pak je ponoříme do ledové vody, usušíme a smažíme na oleji. Pak už jen necháme odkapat na papírové utěrce a můžeme chutnat. A stát to údajně nebude téměř nic. Až na olej, který je v současné době velmi drahý.“

A na úplný závěr se vraťme do Billy a k housenkám, které se našly v křupkách. Ačkoli to tak opravdu nepůsobí, může se v podobných případech, kdy si domů přinesete ze supermarketu nějakého hosta, jednat i o dobrou zprávu a výzvu.

