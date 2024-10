Bla bla bla, odbyl Řehka novináře Půra, který se však nedal

V Poslanecké sněmovně se řeší zákon o kyberbezpečnosti. Kvůli jeho znění ho ale kritizuje Asociace provozovatelů mobilních sítí, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy a také Svaz měst a obcí. Ty zaslaly Hospodářskému výboru sněmovny dopis, ve kterém vyzývají, aby byly přijaty pozměňovací návrhy poslance a člena tohoto výboru Ivana Adamce (ODS).

Upozorňují na přílišnou administrativní zátěž, kterou by zákon v současné podobě podle nich způsobil. Ta by pak měla za následek zvýšení nákladů a podle těchto organizací by tato zátěž ani nevedla ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. „Současně vyjadřují obavy z navrhovaných rozsáhlých pravomocí NÚKIB v oblasti prověřování dodavatelského řetězce, které mohou vést k vytvoření nejistého a nepředvídatelného podnikatelského prostředí,“ píše se dále v dopisu.

Jakou zátěž by na „podnikatelské prostředí“ stát schválením zákona uvalil, nastínil moderátor Michal Půr, který zveřejnil i dopis od asociací výboru Poslanecké sněmovny. „Jsou tam i takový parády jako nutnost mít kyberbezpečnostní oddělení, pokud jste ‚poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností‘. To ovšem máte i v případě solární elektrárny, nabíječky na veřejném parkovišti a podobně. Těším se na kyberbezpečnostní oddělení v pekárnách třeba,“ popsal nedostatky a taktéž upozornil, že rozhodování má být na libovůli úředníků, kterých kvůli novému zákonu přibude.

„Jde navíc o klasický gold plating, kdy EU po nás nic takového nechce, přestože tím politici budou argumentovat. Určitě se tomu budeme věnovat, protože to, co stát nakládá na podnikatele, je nehorázné,“ slíbil Půr s tím, že s označením za čínského agenta počítá.

I dobrá myšlenka mívá v Česku zatraceně špatné provedení. Už jste určitě mnozí četli o novém zákonu o kyberbezpečnosti. Ten má státu umožnit na základě bezpečnostních obav zkoumat dodavatelské řetězce byznysu a zakazovat jednotlivé dodavatele.

Původně to mělo být se schválením… pic.twitter.com/gnJwtkCZ2U — Michal Půr (@michalpur) October 27, 2024

Na jeho slova reagoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. Nejdříve slovy: „Bla bla bla….. Kde už jsem to slyšel? Follow the money.“

“Follow the money” https://t.co/4HwxqCJrg0 — Karel Řehka (@karel_rehka) October 27, 2024

O půl hodiny později, poté co byl kritizován za styl vyjadřování, přidal detailnější vysvětlení: „Ano, jak skandální! Stát chce mít mechanismus, jak mít možnost zasáhnout, když do dodavatelských řetězců těch nejkritičtějších ICT systémů vstupují nedůvěryhodní, nebo přímo nepřátelští aktéři. Jste překvapení, že náš stát k tomu žádné nástroje nemá? To se vám nedivím. Skutečně nemá. Žádné! Kdo by to byl čekal, minimálně po zkušenosti války na Ukrajině a energetické krizi.

A samozřejmě se vždy najde dost subjektů, kterým nevyhovuje, když vůči nim náš stát může v souladu se zákonem a podle přesně stanovených podmínek uplatňovat svoji vůli. Mohlo by jim to totiž zvýšit náklady, a tudíž snížit zisk. Doporučuji sledovat, kdo je členem kterého uvedeného subjektu, kdo je kým placen, kdo má jakou politickou afilaci a kdo bude jak hlasovat a jaké se budou předkládat pozměňovací návrhy a kým. Taky může být poučné kouknout na historii zapojených hráčů. U obcí a samospráv chápu jejich obavy, když se na ně hrnou apokalyptické zprávy.

Mně, občanovi, tedy nevadí, že úřad, kterému musím povinně svěřovat své osobní údaje, musí udělat alespoň absolutní minimum k jejich zabezpečení (základní opatření jako antivir, proškolení personálu apod.). Viděl jsem už hodně mlžení a manipulace, ale stejně mě to vždycky trochu zaskočí. NÚKIB nemá tolik prostředků na mediální ovlivňování, přesto pořád dělá dobrou práci. Díky za ni!“

Ano, jak skandální! Stát chce mít mechanismus, jak mít možnost zasáhnout, když do dodavatelských řetězců těch nejkritičtějších ICT systémů vstupují nedůvěryhodní, nebo přímo nepřátelští aktéři. Jste překvapení, že náš stát k tomu žádné nástroje nemá? To se vám nedivím. Skutečně… — Karel Řehka (@karel_rehka) October 27, 2024

A když kritika neustávala, Řehka dnes ráno přišel s vysvětlením, proč se vlastně ozval. „Protože pozoruji masivní kampaň proti projednávanému zákonu o kybernetické bezpečnosti, která ve svém důsledku může znamenat, že náš stát ani v dalších letech nebude mít žádné nástroje, jak zajistit bezpečnost dodavatelských řetězců u ICT systémů, které jsou pro jeho chod a bezpečnost našich občanů kritické. Mám důvod si myslet, že to je skutečným cílem některých kritiků.

Netvrdím, že jsou to nějací agenti. Prostě jen mají své vlastní zájmy. Také si myslím, že není doba na to, abychom si pěstovali strategické závislosti na režimech, jejichž zájmy jsou v rozporu s těmi našimi, nebo které se k nám chovají nepřátelsky. Nejde o plošné zákazy, jde o nástroj k řízení rizik, který se má aplikovat podle jejich závažnosti v minimální nezbytné míře. Dodnes nemáme nic a náš stát je v tomto úplně bezbranný. O to tu běží. Používají se tu argumentační fauly, manipulace a zjevné nepravdy. Jako občanovi mi to prostě vadí. Mimochodem já osobně také nemám rád nadbytečné zásahy a regulace státu a vůbec mi nevadí věcná diskuse o jejich smysluplnosti či jejich kritika.“

Proč jsem se ozval? Protože pozoruji masivní kampaň proti projednávanému zákonu o kybernetické bezpečnosti, která ve svém důsledku může znamenat, že náš stát ani v dalších letech nebude mít žádné nástroje, jak zajistit bezpečnost dodavatelských řetězců u ICT systémů, které jsou… — Karel Řehka (@karel_rehka) October 28, 2024

„Až dosud jsem žil v představě, že žijeme v zemi, kde podnikatelské prostředí nedefinuje armáda. Člověk napíše tweet, kde upozorňuje, že firmy budou platit nesmysl za nesmyslná opatření a už je tu Čína. Dalo se čekat. Možná by bylo lepší vysvětlit, proč kdejaká cukrárna bude muset mít kyberbezpečnostní oddělení?“ reagoval na Řehku Půr.

Dobrý argument?? Jinak až dosud jsem žil v představě, že žijeme v zemi, kde podnikatelské prostředí nedefinuje armáda. Člověk napíše tweet, kde upozorňuje, že firmy budou platit nesmysl za nesmyslná opatření a už je tu Čína. Dalo se čekat. Možná by bylo lepší vysvětlit, proč… https://t.co/7ctLpS6ASa — Michal Půr (@michalpur) October 27, 2024

Řehku kritizovalo více lidí. „Nezlobte se na mě, ale tohle opravdu není způsob, jakým by měl komunikovat náčelník generálního štábu. Pokud takhle hodlá komunikovat, pak by ve své funkci neměl být. V demokratickém státě je zcela nepřípustné, aby představitel armády vstupoval do veřejné politické diskuse,“ ozval se člen mladé ODS, Martin Cvrček.

„Tohle skutečně píše náčelník GŠ AČR? To si opravdu dovolí napsat? Co na to Jana Černochová?“ ptal se europoslanec za ANO, Tomáš Kubín, který dříve byl členem ODS. Dodejme, že ministryně Černochová měla k Řehkově komunikaci na sociální síti X výhrady.

„Nevím, no já raději situaci, kdy náčelník GS takto nevystupuje, to nepatří do moderního demokratického státu, ale doba se mění,“ přidal se lékař a podnikatel Tomáš Hauer. „Neuvěřitelná drzost. Vy si laskavě hleďte svých tanků a stíhaček, běhejte si po buzerplace a nemotejte se do businessu, do kterého Vám nic není. Jestli jste si náhodou nevšimli, business je to, co Vás v konečném důsledku živí. Pohov! Odchod!“ rozkazoval Řehkovi podnikatel a pedagog na VŠE Tomáš Šalamon.

„Vážený pane Řehko, nepřispívám svými daněmi na to, abyste se z pozice generálporučíka Armády České republiky a náčelníka Generálního štábu AČR vyjadřoval na adresu občanů slovy ‚bla bla bla...‘. Platíme si Vás z úplně jiných důvodů, než abyste se povyšoval nad jiné jen proto, že mají jiný názor než Vy. Ve Vašem případě platí to ‚follow the money‘ dvojnásob, neboť na Váš plat přispívají i ti, se kterými nesouhlasíte. Děkuji,“ vzkázal náčelníkovi generálního štábu euroskeptik František Matějka.

Nezlobte se na mě, ale tohle opravdu není způsob, jakým by měl komunikovat náčelník generálního štábu.



Pokud takhle hodlá komunikovat, pak by ve své funkci neměl být. V demokratickém státě je zcela nepřípustné, aby představitel armády vstupoval do veřejné politické diskuze. https://t.co/ARzx6Kw08X — Martin Cvrček (@cvrcek_martin) October 28, 2024

Tohle skutečně píše náčelník GŠ AČR? To si opravdu dovolí napsat? Co na to @jana_cernochova ? https://t.co/z3jeH2lU2x — Tomáš Kubín MEP ??? (@tomaskubin_) October 27, 2024

Nevím no, já raději situaci, kdy náčelník GS takto nevystupuje, to nepatří do moderního demokratického státu, ale doba se mění. https://t.co/O7cT1EJqGL — Tomas Hauer (@hauer_tomas) October 28, 2024

Neuvěřitelná drzost. Vy si laskavě hleďte svých tanků a stíhaček, běhejte si po buzerplace a nemotejte se do businessu, do kterého Vám nic není.

Jestli jste si náhodou nevšimli, business je to, co Vás v konečném důsledku živí.

Pohov! Odchod! https://t.co/hgFOVq09aR — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) October 28, 2024

Vážený pane Řehko, nepřispívám svými daněmi na to, abyste se z pozice generálporučíka Armády České republiky a náčelníka Generálního štábu AČR vyjadřoval na adresu občanů slovy „bla bla bla...“. Platíme si Vás z úplně jiných důvodů, než abyste se povyšoval nad jiné jen proto, že… https://t.co/cHMAHNJHRE — František Matějka (@Matejka1970) October 27, 2024

