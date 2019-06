Blábol plný lží! Tohle ve veřejnoprávním médiu nelze přejít. Podnikatel si všiml, co také ČRo vysílá

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 7836 lidí

„Že je Český rozhlas levičáky prolezlý, jako každý erár, není novinkou. Pokud zachovávají alespoň v práci nestrannost, či se o ni snaží, vše ok. Ale tohle je ‚zu viel‘. Apolena Rychlíková nemá v Českém rozhlase po tomhle blábolu co dělat,“ vybuchl Passer. A neodpustil si ještě dodat, že by se o to měla začít zajímat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: „Je to skandální. Než potřetí zmlátí Ladislava Jakla za jeho pravicové postoje, měla by tento lapsus Rada projednat.“

Passer narážel na komentář Apoleny Rychlíkové pro Český rozhlas Plus, který si můžete poslechnout zde:

Rychlíková v něm mluví o Alexandru Vondrovi, jemuž se ve volbách do Evropského parlamentu podařilo z patnáctého místa kandidátky přeskákat až na místo druhé a stal se tak jedním ze čtyř europoslanců za ODS.

„Jaké hodnoty tam bude hájit, naznačil už v kampani: chce bojovat za svobodu, proti byrokracii a regulacím. To jsou tradičně ty nejobecnější pravicové mantry,“ započíná svůj komentář Rychlíková a pokračuje: „O světě kolem nás, o problémech naší společnosti a lidí v ní sice nic neříkají, ale stále fungují a to i když svobodu vnímají jen jako neomezenou, dravou ekonomickou soutěž a nehledí už na to, jak tento princip reálně dopadá na lidi, ani na to, že regulace zohledňující potřeby a zájmy širokých skupin obyvatel jsou demokracii inherentní a ne naopak. Budiž, koneckonců politika je soubojem idejí a taktik i názorů. A ty, jak se ukázalo chvíli po volbách, má Alexandr Vondra docela přehledně vyartikulované.“

Rychlíková připomněla, že Vondra v rozhovoru pro Českou televizi uvedl: „Já jsem konzervativní člověk, čili tu budu hájit konzervativce – Kaczynského a Orbána.“ A k situaci v Polsku a v Maďarsku podotkla: „Co na tom, že jsou obě tyto země postižené národoveckou, xenofobní, místy i klerofašistickou vlnou. Co na tom, že důležitá nezávislá hodnocení mluví o tom, jak demokratické indexy v obou zemích padají, jak si Fidesz i PiS stvrzují svou vládu (skoro by se chtělo říct ‚jedné strany‘) skrz pošlapávání demokratických principů – ať už je řeč o svobodě tisku, nezávislosti justice, sílících represích proti odpůrcům obou režimů, ale i o rétoricky i prakticky nenávistné politice, která v zemích vede k masivnímu nárůstu antisemitismu nebo rasismu, v Maďarsku především zaměřenému proti Romům.“

Fotogalerie: - Zeman u Orbána

„Nic z toho Vondru, ale i řadu jiných takzvaných konzervativců, nezajímá. Vidí jen úspěšnou politiku lidí, kteří mu jsou v určitém ohledu blízcí, a ne to, co stojí za její realizací. ‚Já jsem z toho lidskoprávního prostředí vyrostl,‘ hájí se Vondra a tváří se u toho jako světák, který ví, co je správné,“ pokračovala ve své palbě Rychlíková. A sdělila, že se „lidé jako Vondra, nebo z druhé strany Jaroslav Foldyna stávají obdivovateli autoritářů“.

Poté se Rychlíková zmínila i o chvíli, kdy frakce Evropské lidové strany hlasovala o vyloučení Orbánova Fideszu: „Na podporu maďarského postfašisty se u nás ustanovila široká fronta, čítající zástupce různých stran, od Klause mladšího, Okamury, Foldyny nebo třeba i stalinisty Skály. Vondra by Orbána neváhal podpořit taky,“ řekla k tomu.

Alexandr Vondra dle novinářky „patří do tábora, který kvůli prosazování svého pohledu na svět neváhá sklouzávat k praktikám hraničícím s totalitou“. A táže se: „Silný stát, jeho kooperace s církví, represivní politika zaklínání se imaginárními ‚evropskými hodnotami‘, sociální výhody jen pro ty správné příslušníky národa, potírání opozičních hlasů a inklinace ke krajní pravici. To má být dnes ta pravá konzervativní politika?“

Fotogalerie: - Vondra, Langer a další

A na závěr Rychlíková nepřestává chrlit: „Mluvit dnes v Česku o znesvobodňování znamená útočit zásadně jen na Andreje Babiše nebo z druhé strany na KSČM. ANO, stejně jako čeští komunisté, mají k takovému Orbánovi svým způsobem relativně blízko. Opravdu se ale chceme tvářit, že takzvaní konzervativci typu Saši Vondry jsou o něco lepší? A proč vlastně? Protože si kdysi tykali s Havlem a kámošili se s Plastikama?“

Na komentář Apoleny Rychlíkové reagovali pod příspěvkem Passera i ostatní diskutující. Uživatel Jaroslav Vrána se vyjádřil: „Apolena je blbá jak poleno.“ A dodává, že začal Alexandru Vondrovi po přečtení „blábolu“ Rychlíkové fandit.

Vlastimil Veselý směřoval svůj dotaz na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadima Petrova, jehož se táže, zdali má smysl podat podnět na RRTV. „Jak dlouho ještě bude pokračovat tenhle únos veřejnoprávních médií bolševickými aktivisty? Jak dlouho ještě máme tuhle odpornou propagandu financovat z vlastní kapsy?“ dodává.

Fotogalerie: - Příjezd Viktora Orbána

Ondra Sládeček pak varoval, že by dvakrát po sobě napadený Ladislav Jakl mohl být ve vážném nebezpečí: „Možná proto je napadán i Ladislav Jakl, aby byl zastrašen a přinucen odstoupit z RRTV. A pokud neodstoupí, mohou se ho možná pokusit totálně fyzicky odstranit, aby jisté skupině nenarušoval monopolní kontrolu nad médii. Tam jde o miliardové rozpočty oproti jednomu životu.“

A uživatel Pavel Matocha dodává: „Nebezpečné je, jak Rychlíková v Českém rozhlase dělá z konzervativců fašisty. Nejen nesmyslně nálepkuje, ale zároveň jako argument používá lži a nesmysly (např. o antisemitismu v Maďarsku). Šílenci typu Rychlíková pomáhají vyeskalovat situaci do stavu, kdy většina normálních lidí bude ochotná přimhouřit oči, až se nějací fašisté tu opravdu objeví.“ A vyzývá k pozornosti jak Alexandra Vondru, tak i člena RRTV Vadima Petrova či šéfredaktora Lidových novin Istvána Léka.

Psali jsme: Bílý rasismus a Trump. Účelová lež novinářů oběti málem zničila život. Divoký případ z USA Fialovo blekotání, ODS se podělala. Byznysman Passer varuje, že voliči nejsou idioti Smrt vojáka v Afghánistánu: Kolik ještě? Padla vážná kritika našeho velení Zločinec! Jasné vyjádření o Georgi Sorosovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak