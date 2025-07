Blackout: Ministerstvo vytáhlo proti dezinformacím. Lidé ve varu

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 88% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5977 lidí

Ve veřejném prostoru se debatuje o tom, co vlastně blackout přesně způsobilo. Jednou z diskutovaných variant je, že českou energetickou přenosovou soustavou zatížil přítok elektřiny z obnovitelných zdrojů ze zahraničí. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu kvůli tomu natočili video, v němž bylo zdůrazněno, že obnovitelné zdroje produkující elektřinu v zahraničí za blackout v Česku opravdu nemohou.

„Ve veřejném prostou se šíří zavádějící informace. Například, že za výpadek elektřiny mohou významné toky elektřiny z obnovitelných zdrojů ze zahraničí,“ oznámilo ministerstvo průmyslu ústy dvou svých pracovníků.

Ve videu zazní, že maximální zatížení linky 411 se pohybuje na úrovni 2400 ampér. A čísla, která ministerstvo odprezentovalo veřejnosti, ukázaly, že ani v čase blackoutu, ani jindy v přilehlé době nedosahoval tok elektřiny této horní hranice. V lednu šlo o 1850 ampér a v době blackoutu šlo jen 1650 ampér. Týden po blackoutu se zatížení pohybovalo na úrovni 1750 ampér, což bylo víc než v době blackoutu a k dalšímu blackoutu již nedošlo.

??Ve videu výše vidíte, proč za výpadek 4. července nemohly toky obnovitelných zdrojů ze zahraničí. Zatížení vedení V411 bylo v den výpadku v běžných hodnotách v porovnání s jinými dny provozu. Proto lze bezprostředně po události obnovitelné zdroje jako příčinu vyřadit.… pic.twitter.com/0OqDrxhZZj — MPO ČR (@mpo_tweetuje) July 18, 2025

Video koluje po sociální síti X a v souvislosti s tímto příspěvkem přišla reakce.

Hned v diskusi pod příspěvkem zaznělo, že ministerstvo průmyslu ohýbá pravdu.

„Přestaňte ohýbat pravdu. Spadlo by to, kdyby nespadl drát? Asi ne. Spadlo by to, kdyby spadl drát a necpali jsme z Německa obnovitelné zdroje? Taky asi ne. To znamená, že za to můžou OZE a do toho spadlý drát. … Proč musíte lhát o tom, že OZE za to rozhodně nemůžou? Když každý alespoň trochu samostatně myslící ví, že je to úplná kravina. Ale snad takhle alespoň začne těch samostatně myslících přibývat,“ padlo na internetu.

Ministerstvo však trvá na tom, že reálná příčina pádu je stále předmětem šetření.

„Jasně, to víme, tak nechápu, proč tady vylučujete vliv přetoků z OZE, když se to vyloučit nedá. Ta argumentace je zcela vadná,“ zeptal se na to konto podnikatel Pavel Grünfeld.

V diskusi také zaznělo, že bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková říká něco jiného než ministerstvo a najdou se lidé, kteří věří více Aleně Vitáskové než Ministerstvu průmyslu.

