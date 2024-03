Blanárova facka Fialovi: Blinken se sešel s Lavrovem, to nevadilo. Když já, tak to vadí. Absurdní!

reklama

Úvodem se ministr Blanár vyjádřil k rozhodnutí české vlády přerušit jednání se slovenskou vládou premiéra Roberta Fica kvůli rozdílným názorům na konflikt na Ukrajině. „Já dodnes nerozumím, proč byl tento krok ze strany České republiky učiněn. Naše vztahy jsou tak unikátní. Po dnešním zasedání V4 to ale vypadá, jako kdyby se nic nestalo, žádná izolace, debatovali jsme, diskutovali. Vnímám v tomto kontextu jako nepochopitelné, co udělala česká vláda,“ řekl slovenský ministr k dnešnímu setkání ministrů V4 v Praze.

Podle slov Blanára je zjevné, že jsou zde snahy narušit česko-slovenské vztahy. Těm se bude prý slovenská vláda snažit zamezit. „Trváme na tom a budeme to dělat i v budoucnosti,“ doplnil šéf slovenské diplomacie, který dodal, že nerozumí, že problémy vznikly kvůli rozdílnému názoru na dění na Ukrajině. Uvedl, že slovenská vláda volá po mírových jednáních, ale pokud má Česká republika jiný postoj, Slovensko to naopak respektuje.

Následně se přesunul k výhradám české strany, že se střetl s ruským ministrem zahraničí Lavrovem. „Pan Lavrov požádal o bilaterální setkání se mnou a já to přijal, protože jsem měl možnost, abych mohl komunikovat panu Lavrovovi náš postoj ke konfliktu, ale zároveň jsem měl prostor, a to je důležité, pro suverénní zastupování našich zájmů, řešit to, co nás spojuje a co musíme dotáhnout, to jsou dodávky plynu a jaderného paliva. Diplomati musejí komunikovat i s těmi, kteří mají jiný názor.

Tohle tedy vadilo, přitom jim nevadilo, že se setkal americký ministr zahraničí Antony Blinken s panem Lavrovem minulý rok na G20 a stejně tak, že se setkal turecký ministr zahraničních věcí s panem Lavrovem,“ pozastavoval se Blanár s tím, že je to absurdní situace.

„Je to podle mě nešťastné a chceme na to co nejdříve zapomenout a řešit věci, které nás spojují,“ zopakoval slovenský politik.

Prozradil, co mu řekl Sergej Lavrov, když mu tlumočil názor slovenské diplomacie na dění na Ukrajině. A sám považuje jejich společné setkání za smysluplné. „Pan Sergej Lavrov si vyslechl náš postoj, že je to porušení mezinárodního práva a že voláme po mírovém řešení, protože to podle nás nemá vojenské řešení. Řekl jsem mu, že podpoříme každou mírovou iniciativu, ať přijde od kohokoli. Chtěl jsem znát jeho názor, uvedl, že bylo velmi blízko k mírovému jednání, a to měsíc po začátku invaze, to je známá věc. Řekl, že jakékoli mírové řešení, které vznikne bez jejich přítomnosti, nebudou respektovat. Já jsem k tomu řekl, že se musíme setkávat a jednat. Je to to nejdůležitější, co jsme si řekli, protože je nutné otevřeně mluvit o tom, co si myslíme. Myslím, že to setkání mělo smysl,“ zdůraznil, že s oběma stranami konfliktu je třeba jednat.

Tématem byly i prezidentské volby na Slovensku, které začnou už tuto sobotu. Tamní vláda podporuje kandidaturu předsedy slovenského parlamentu Pellegriniho, opozice podporuje exministra zahraničí Korčoka.

Blanár přiznal, že cítí jisté snahy ze zahraničí do těchto voleb zasáhnout. „Pokud budu mírný, řeknu, že ten pokus o zrušení společného jednání české a slovenské vlády se jevil jako zasahování do slovenských prezidentských voleb. Hned nato přijal předseda vlády pan Fiala lídra opozice pana Šimečka, který podporuje pana Korčoka v jeho kandidatuře. Jako by to bylo naplánované. A mohl bych pokračovat, že se tu uskutečnila konference, která měla řešit politickou situaci na Slovensku, v zastoupení všech velvyslanců Evropské unie, s výjimkou naší velvyslankyně... To vykazovalo známky, že to může zasahovat do kampaně. My toto odmítáme, respektujeme rozhodnutí obyvatel naší zejmě, koho si zvolí v demokratických volbách,“ uvedl.

Co by pro Slovensko podle ministra zahraničí Blanára znamenalo zvolení Pellegriniho slovenskou hlavou státu? „Jsem přesvědčený, že pan Pellegrini bude v první řadě zastupovat zájmy Slovenské republiky, avšak u pana Korčoka si tím nejsem vůbec jistý, že by byl ten, který by zastupoval lidi, jak se snaží prezentovat v kampani. Zkušenosti, které máme, jsou opačné,“ uvedl ministr Juraj Blanár.

Věří, že Pellegrini v prezidentských volbách zvítězí, protože Slováci už mají dost „experimentů“. „My jsme si přežili dva experimenty a budu politicky sice nekorektní, ale musím to říci. Experiment s panem Kiskou se nepodařil a paní prezidentka Čaputová je stejný experiment, který se ukázal, že není dobrý, nedokázala zastupovat zájmy Slováků. Důkazem toho je, že už oba nekandidovali podruhé. Je potřeba, aby přišel zkušený politik, který už má něco za sebou, tyto dva politické zkušenosti neměli,“ konstatoval závěrem ministr zahraničí Blanár.

