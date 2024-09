Blázni. Skákají do řek, plavou, surfují. Z policie jdou slova o odborné pomoci

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 15% Nezvládá 79% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 83 lidí



Zatímco hasiči, policisté a vojáci společně s dobrovolníky v postižených lokalitách pomáhají zachraňovat obyvatele i majetek, jsou i tací jedinci, kteří se rozhodli si aktuální záplavy „užít“. A mezitímco značné území České republiky s povodněmi bojuje, oni se vydávají vstříc rozvodněným tokům a oddávají se i přes riziko sportu.



Policistům již s takovými lidmi začíná docházet trpělivost. „V posledních dnech se setkáváme se třemi typy lidí. Těmi, co o něco přišli. Těmi, co těm prvním nezištně či z titulu své profese pomáhají. Těmi, co skáčou do rozvodněné řeky z mostu, sjíždí na paddleboardu Vltavu anebo trénují ve svém kajaku jízdu na ‚divoké řece‘,“ zaznívá od policie s tím, že první skupině zasažených lidí by chtěli vzkázat, aby se drželi, a té druhé adresují tisícinásobné díky.

Fotogalerie: - Pátek třináctého

I pro třetí skupinu lidí však policisté mají vzkaz. „Ty třetí upřímně litujeme a přejeme jim, aby se jim dostalo odborné pomoci,“ vzkazuje jedincům, kteří pokoušejí své štěstí na vodě, Policie ČR.

2/2 Těm prvním chceme vzkázat: Držte se, jste silní a zvládnete to. Těm druhým tisíckrát děkujeme. No a ty třetí upřímně litujeme a přejeme jim, aby se jim dostalo odborné pomoci. — Policie ČR (@PolicieCZ) September 15, 2024

Nejde přitom úplně o případy jednotlivců, jelikož se takové případy množí po celé republice. Na Facebooku se takto například „proslavil“ muž, který skočil do rozvodněného toku v Otrokovicích.

„Já jenom trénuju na tekoucí vodě,“ odvětil pak jiný z mužů, který se vydal na paddleboardu na řece Moravě v Olomouci.

„Já jenom trénuju na tekoucí vodě.“



Nemám slov… ?? pic.twitter.com/Xfr7gXhXrn — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) September 15, 2024

A v Praze si pak muž „šel zaplavat“ přímo do Vltavy na úrovni prvního stupně povodňové aktivity. Na rozdíl od předchozích však sám nevyplaval a zaměstnal nemalé množství záchranářů.

„U Lužického semináře jsme zachránili muže, který se topil ve Vltavě. Muž plaval ve Vltavě u Palackého mostu. Tam si ho všimla hlídka městské policie,“ informovali hasiči o „plavci“, jenž skončil do Vltavy na Smíchově a začal jej unášet silný proud.

U Lužického semináře jsme zachránili muže, který se topil ve Vltavě. Muž plaval ve Vltavě u Palackého mostu. Tam si ho všimla hlídka @MP_Praha. Unášel ho proud.



Hasiči muže zachránili z vody a předali @zzshmp pic.twitter.com/Chx1eVxEr6 — Hasiči Praha ?? (@HasiciPraha) September 15, 2024

Několik desítek policistů a @MP_Praha zaměstnal v 7h ráno muž, který si šel zaplavat do Vltavy. Do řeky skočil na Smíchově a proud ho odnesl asi 2km až ke Karlovu mostu, kde se zachytil rákosí. Tam byl vytažen @HasiciPraha a transportován na Kampu, kde si ho převzali @zzshmp pic.twitter.com/wEgiwa4P5A — Policie ČR (@PolicieCZ) September 15, 2024

