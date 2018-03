Blbost, řekl o koalici s ANO s podporou KSČM předák ČSSD

Premiér Andrej Babiš (ANO) věří, že by mohl pro svou vládu získat důvěru na konci května. Sedm měsíců od voleb. Zatím ovšem není nic jisté. Pondělní deník Právo informuje o problémech, které řeší pravděpodobný koaliční partner Andreje Babiše – sociální demokracie. O slovo se hlásí senátor Jiří Dienstbier, europoslanec Miroslav Poche a další sociální demokraté. A ani s komunisty to Babiš nebude mít snadné.

Sociální demokraté vyjednávají o vstupu do koaliční vlády Andreje Babiše. ČSSD si však musí vyřešit problém, jak vysvětlí své členské základně a svým voličům, že pravděpodobně vstoupí do kabinetu trestně stíhaného předsedy, ačkoli dřív voličům tvrdili, že tak nemohou učinit. Andrej Babiš jim celou situaci ztěžuje tím, že se odmítá vzdát premiérského postu.

A jakoby to samo o sobě nestačilo, tak Babiš vyjednává o toleranci své vlády také s komunisty. Jenže sociální demokraté mají stále platné bohumínské usnesení, které jim zapovídá spolupráci s radikálními stranami na vládní úrovni. Mezi tyto strany patří podle usnesení také KSČM.

„Vyjednavačům za ČSSD situaci nezávidím. Musí překonat výhrady k trestně stíhanému premiérovi i bohumínské usnesení. To problém je. Předpokládám, že to bude někdo na sjezdu vysvětlovat a předloží návrh, jak to překonat,“ poznamenal k tomu plzeňský hejtman za ČSSD Josef Bernard. Komunisté sice nebudou oficiální součástí vlády, jak zdůrazňují už od prosince, kdy s nimi Babiš jedná, ale podle Bernarda to nemění nic na tom, že se vláda bez komunistů neobejde. Bez jejich hlasů nebude mít koalice ANO a ČSSD většinu. Tyto dvě strany drží v dolní komoře Parlamentu jen 93 křesel z 200. A hejtman je prý proti tomu, aby ČSSD bohumínské usnesení obcházela nebo dokonce rušila. Bernard navíc není sám, ostatní sociální demokraté však podle deníku odmítají vystupovat veřejně, aby nemohli být obviňováni svými kolegy z toho, že torpédují probíhající jednání.

Josef Bernard ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda ČSSD má za to, že podporu komunistů vyslovenou menšinové vládě bohumínské usnesení nezapovídá. „To nám zapovídá přímou spolupráci s KSČM ve vládě. Pokud by to měla být taková alternativa, tak nás čeká velmi těžká debata s KSČM na téma zahraniční a bezpečnostní politiky. Tam jsou naše názory zásadně odlišné,“ řekl Hamáček.

Europoslanec a vlivný sociální demokrat Miroslav Poche doplnil, že bohumínské usnesení je přežité. Vládu ANO, ČSSD a KSČM by ovšem nepodpořil. V únoru sjzed ČSSD přijal usnesení, že premiérem nemá být trestně stíhaná osoba, což vylučuje setrvání Andreje Baviše na premiérském postu. Sociálně demokratický předseda Senátu Milan Štěch to vidí podobně jako Poche. Sociální demokraté by prý také neměli zapomínat na to, jak se Babiš choval v minulé koaliční vládě ČSSD, ANO a lidovců.

Další senátor Jiří Dienstbier to řekl ještě důrazněji. „Můj osobní názor je, že máme zůstat v opozici a v žádném případě nemáme chodit do vlády s hnutím ANO a ještě s tichou podporou KSČM... Andrej Babiš je trestně stíhaný. Máme s ním zkušenost. Nejsem si jist, že dokážeme vyjednat dost z našich programových priorit a kdyby ano, tak si nejsem jist, jestli je Andrej Babiš a hnutí ANO bude dodržovat, resp. jestli to nebude porušovat tak jako v minulosti,“ zdůraznil Dienstbier.

Předseda senátorského klubu ČSSD a starosta Bohumína Petr Vícha shrnul své výhrady vůči koalici s hnutím ANO jednoduše. „Porušení (bohumínského) usnesení by to asi nebylo. Ale blbost určitě ano."

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O slovo se hlásí i komunisté. Předseda KSČM Vojtěch Filip poznamenal, že má výhrady hned k několika ministrům současné Babišovy vlády, novinářům nechce říkat víc. Jde prý o věci, které by si měla řešit budoucí koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů. Jednu „drobnost však přece jen prozradil. „On byl možná kritičtější než já k některým svým současným ministrům,“ řekl o Babišovi Filip s odkazem na probíhající jednání.

V obecné rovině konstatoval, že debaty jsou na dobré cestě ke vzniku vlády s důvěrou, byť to není cesta prostá překážek. Jednou z nich může být to, že Babiš sociálním demokratům nabízí jen čtyři ministerstva, zatímco ČSSD by jich chtěla pět. Další barikádou, na které se může svádět boj, je konkrétní podoba zákona o obecném referendu. Bude součástí tohoto zákona také možnost hlasovat o vystoupení z NATO a z EU? Ani tato otázka není v budoucí možné koalici ještě úplně dořešena.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jiří Čunek: ČT umí vytvářet nové politiky, z dobrých si střílet a špatné upřednostňovat. Volbu Putina musíme respektovat. Studenti, vy nevíte, že... „Takový zkrat! Co je pro Hamáčka víc než služba vlasti?“ ozval se proti šéfovi ČSSD zkušený straník Konec Sobotky? „Slávek přestal mít zábrany. Zachutnaly mu levné peníze. Nikdy neměl být politikem,“ říká ta, která ho zná od začátku Záchranářská platforma ČSSD předložila požadavky na jednání s Babišem. Podepsali je Zimola, Hašek nebo Foldyna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp