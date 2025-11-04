Minář chce 17. listopadu obsadit Staromák. U veřejnosti narazil

„36 let od Sametové revoluce vzniká v Česku vláda postavená na mafiánském principu,“ píše na svém účtu sociální sítě X zakladatel a bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a vymezuje se proti třem osobnostem stran nově zvolené vládní koalice a jejich působení ve vládě.
„Na ministerstvo zahraničí se tlačí člověk, který prokazatelně hajluje, lže, hanobí jiné rasy a národy, schvaluje pokusy o vraždu, sympatizuje s nacismem a který ještě nedávno veřejně schvaloval masové vraždy, posílal studenty do pecí a politiky chtěl věšet na lampy,“ odkazuje Minář pravděpodobně na čestného prezidenta strany Motoristé sobě Filipa Turka. Strana ve volbách do Poslanecké sněmovny získala 6,77 %.
Následně Minář pokračuje s kritikou Tomio Okamury, jehož hnutí SPD ve volbách uspělo se ziskem 7,78 %.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Minář se vyslovuje také proti tomu, aby se Andrej Babiš stal českým premiérem. Jeho hnutí ANO v říjnových parlamentních volbách vyhrálo se ziskem 34,51 % hlasů. Minář nicméně upozorňuje na jeho střet zájmů, který podle jeho názoru Babiš ještě nevyřešil.
„Často lže, mění názory a slibuje všechno všem, který usiluje o zničení veřejnoprávních médií a jejich podřízení politikům,“ píše Minář.
Podle Mináře nicméně nakonec nejde ani tolik o samotné osoby, jako spíše o princip, na kterém nová vláda vzniká. Onen „mafiánský princip“ následně popisuje takto: „Já ti zaručím nevydání soudu a beztrestnost, ty mi zaručíš nevydání trestnímu stíhání a beztrestnost – a ty mi zaručíš koryta a ohýbání zákonů pro mé miliardářské sponzory.“.
Minář se obává, že zájmy České republiky ustupují těm osobním. Namísto hesla „Česko na prvním místě“ se podle něj prosazuje logika: „klidně mezinárodní ostudu, klidně nelegální miliardy pro Agrofert, klidně destrukce životního prostředí, klidně přístup k tajným zprávám a informacím pro SPD, jen když já uniknu spravedlnosti“.
Proto Minář varuje před lidmi, kteří se dostávají k moci. „Opravdu chceme žít ve státě, kde jsou politici nad zákonem? Kde má vládnout proruská strana, která chce vystoupit z NATO, společně s rasisty a extremisty ze stran jiných?“ ptá se Minář.
A ačkoliv Minář připouští, že vítěz voleb má právo složit vládu s kýmkoliv, lidé by podle něj neměli mlčet. „Pokud někdo zneužívá moc a ničí naši zemi, máme občanské právo se v kritickou chvíli ozvat a pojmenovat nepravost nepravostí,“ tvrdí Minář.
Zve proto všechny dne 17. listopadu v 16 hodin na Staroměstské náměstí, aby společně oslavili Den boje za svobodu a demokracii tím, že řeknou „NE“ vládě založené na údajně mafiánském principu.
!? 36 let od Sametové revoluce vzniká v Česku vláda postavená na mafiánském principu.— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) November 3, 2025
?? Na ministerstvo zahraničí se tlačí člověk, který prokazatelně hajluje, lže, hanobí jiné rasy a národy, schvaluje pokusy o vraždu, sympatizuje s nacismem a který ještě nedávno veřejně… pic.twitter.com/D6BmcEDYPk
Mikuláš Minář po svém odchodu z Milionu chvilek pro demokracii v roce 2020 založil spolek PRO ČR a připravoval politické hnutí Lidé PRO, které však kvůli nízké podpoře o rok později ukončil. K Milionu chvilek se pak vrátil v září 2025, členství mu nabídl nový předseda Lukáš Hilpert a zapojil ho do předvolební mobilizační kampaně.
Minářův návrat se však nesetkal s jednoznačně vřelým přijetím poté, co začal občany vyzývat k aktivnímu odporu proti „populismu a proruským silám“. Pod jeho příspěvky na sociálních sítích se objevovaly kritické reakce, kdy mu diskutující doporučovali, aby raději zůstal mimo politiku a rozhodnutí přenechal na vůli voličů.
„Až budete dělat demošku proti ,filantropům' z OKD či Mostecké uhelné, dejte vědět. Proti tomu z Petrimexu už jsem demonstrovat byl,“ vzkazuje Dostál Minářovi.
Vlády na mafiánském principu nevznikly až 36 let po Sametu, ale bezprostředně poté. Výsledek: divoké 90tky, v nichž schopní mafiáni naházeli neschopné do Orlické přehrady a stali se "novou šlechtou" této země. Až budete dělat demošku proti "filantropům" z OKD či Mostecké uhelné,…— Ondřej Dostál (@dostalondrej) November 4, 2025
Někteří uživatelé X navíc neváhali poukázat na to, že Minář podle nich nerespektuje výsledky demokratických voleb a odporuje vůli lidu.
„Respektování výsledků demokratických voleb není vaše silná stránka, že?“ vzkazuje Minářovi jeden z uživatelů.
Respektování výsledků demokratických voleb není vaše silná stránka, že?— Zlý Hugo????????? (@dozor1984) November 3, 2025
„Proč odporujete vůli lidu, vyjádřené ve svobodných volbách?“ nechápe další.
Proč odporujete vůli lidu, vyjádřené ve svobodných volbách?— Slavek (@ZpevakV) November 4, 2025
I uživatel Petr do diskuse přispěl připomenutím principu demokracie. Ačkoliv sám ve volbách volil koalici SPOLU, uznává, že volby vyhrálo hnutí ANO a jeho spojenci a mají tak vládnout oni.
Mně se to taky nelíbí. Volil jsem Spolu. Ale když Ano a spol vyhráli volby, ať vládnou. To je princip demokracie.— Petr Vesely (@vesely76027) November 4, 2025
„Demonstrace proti výsledku demokratických voleb…“ konstatuje uživatel Stanislav.
Demonstrace proti výsledku demokratických voleb…— Stanislav Šindelka (@Holzinator44) November 4, 2025
Další uživatelé X pak poukázali na to, že výtky, které má Minář ke třem osobám směřujícím do vlády, evidentně voličům nevadí, když „většinou přesně pro tohle hlasovali“.
Já teda nevím, ale viděl jste výsledek voleb? Voliči současné parlamentní většinu přesně pro tohle hlasovali…— Jakub Kajtman (@JakubKajtman) November 3, 2025
„Voličům je to z 35-45% evidentně ukradené,“ dodává uživatel Pavel.
Voličům je to z 35-45% evidentně ukradené— Pavel Huml (@PavelHuml4) November 4, 2025
Další uživatelé pak upozorňovali na financování Milionu chvilek. Mnozí se shodli, že spolku pravděpodobně dochází finance.
Skončí Vám financování, chápu.— Petr Horak (@PetrHorak76558) November 3, 2025
„Koukám, že dotace dotekly,“ píše posměšně uživatel Robert a uživatel Luděk se připojil s výzvou na založení sbírky pro Mikuláše Mináře.
Koukam ze dotace dotekli, 5 let klid, navzdory pruserum, ted zacala sichta, navzdory faktum— Robert Vojcik (@RobertVojcik) November 4, 2025
„Pojďme se hlavně složit, aby měl Minář z čeho pár měsíců žít!“ píše uživatel Luděk
Pojďme se hlavně složit, aby měl Minář z čeho pár měsíců žít!— Pražák Brňák (@ludekbrnak) November 4, 2025
„Díky za tuto iniciativu. Už jsem si myslel, že zůstaneme mlčet,“ vzkazuje Minářovi s úlevou jeden z uživatelů.
Přijdeme, jak jinak.— Jondalar (@Jondala24847088) November 3, 2025
„Přijdeme, jak jinak,“ slibuje účast na Staroměstském náměstí další.
Díky za tuto iniciativu ??. Už jsem si myslel, že zůstaneme mlčet.— Curious European ?????????? (@CuriousEuropean) November 3, 2025
„Díky, budu tam,“ vzkazují lidé.
Díky, budu tam.— Kocour Oskar ???? ???? (@KocourO) November 3, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová