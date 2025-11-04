Minář chce 17. listopadu obsadit Staromák. U veřejnosti narazil

04.11.2025 20:19 | Monitoring

Zakladatel a bývalý předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, varuje před vládou vznikajícím na „mafiánském principu“. Na síti X se opřel do Filipa Turka, Tomio Okamury i Andreje Babiše. Jeho výzva k občanskému protestu dne 17. listopadu ovšem rozděluje veřejnost. Zatímco část lidí slibuje účast, jiní Minářovi vyčítají, že nerespektuje výsledky demokratických voleb.

„36 let od Sametové revoluce vzniká v Česku vláda postavená na mafiánském principu,“ píše na svém účtu sociální sítě X zakladatel a bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a vymezuje se proti třem osobnostem stran nově zvolené vládní koalice a jejich působení ve vládě.

„Na ministerstvo zahraničí se tlačí člověk, který prokazatelně hajluje, lže, hanobí jiné rasy a národy, schvaluje pokusy o vraždu, sympatizuje s nacismem a který ještě nedávno veřejně schvaloval masové vraždy, posílal studenty do pecí a politiky chtěl věšet na lampy,“ odkazuje Minář pravděpodobně na čestného prezidenta strany Motoristé sobě Filipa Turka. Strana ve volbách do Poslanecké sněmovny získala 6,77 %.

Následně Minář pokračuje s kritikou Tomio Okamury, jehož hnutí SPD ve volbách uspělo se ziskem 7,78 %.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
79%
11%
4%
hlasovalo: 14698 lidí
„Předsedou sněmovny se chce stát člověk trestně stíhaný pro podněcování nenávisti, lídr strany, kterou lze podle soudu legitimně nazývat ,parlamentním fašistickým hnutím', člověk který lže, straší, manipuluje a který chce vyvést naši zemi z EU a NATO,“ uvádí zakladatel Milionu chvilek pro demokracii a označuje Okamuru za „obhajovače ruských zájmů“.

Minář se vyslovuje také proti tomu, aby se Andrej Babiš stal českým premiérem. Jeho hnutí ANO v říjnových parlamentních volbách vyhrálo se ziskem 34,51 % hlasů. Minář nicméně upozorňuje na jeho střet zájmů, který podle jeho názoru Babiš ještě nevyřešil.

„Často lže, mění názory a slibuje všechno všem, který usiluje o zničení veřejnoprávních médií a jejich podřízení politikům,“ píše Minář.

Podle Mináře nicméně nakonec nejde ani tolik o samotné osoby, jako spíše o princip, na kterém nová vláda vzniká. Onen „mafiánský princip“ následně popisuje takto: „Já ti zaručím nevydání soudu a beztrestnost, ty mi zaručíš nevydání trestnímu stíhání a beztrestnost – a ty mi zaručíš koryta a ohýbání zákonů pro mé miliardářské sponzory.“.

Minář se obává, že zájmy České republiky ustupují těm osobním. Namísto hesla „Česko na prvním místě“ se podle něj prosazuje logika: „klidně mezinárodní ostudu, klidně nelegální miliardy pro Agrofert, klidně destrukce životního prostředí, klidně přístup k tajným zprávám a informacím pro SPD, jen když já uniknu spravedlnosti“.

Proto Minář varuje před lidmi, kteří se dostávají k moci. „Opravdu chceme žít ve státě, kde jsou politici nad zákonem? Kde má vládnout proruská strana, která chce vystoupit z NATO, společně s rasisty a extremisty ze stran jiných?“ ptá se Minář.

A ačkoliv Minář připouští, že vítěz voleb má právo složit vládu s kýmkoliv, lidé by podle něj neměli mlčet. „Pokud někdo zneužívá moc a ničí naši zemi, máme občanské právo se v kritickou chvíli ozvat a pojmenovat nepravost nepravostí,“ tvrdí Minář.

Zve proto všechny dne 17. listopadu v 16 hodin na Staroměstské náměstí, aby společně oslavili Den boje za svobodu a demokracii tím, že řeknou „NE“ vládě založené na údajně mafiánském principu.

Mikuláš Minář po svém odchodu z Milionu chvilek pro demokracii v roce 2020 založil spolek PRO ČR a připravoval politické hnutí Lidé PRO, které však kvůli nízké podpoře o rok později ukončil. K Milionu chvilek se pak vrátil v září 2025, členství mu nabídl nový předseda Lukáš Hilpert a zapojil ho do předvolební mobilizační kampaně.

Minářův návrat se však nesetkal s jednoznačně vřelým přijetím poté, co začal občany vyzývat k aktivnímu odporu proti „populismu a proruským silám“. Pod jeho příspěvky na sociálních sítích se objevovaly kritické reakce, kdy mu diskutující doporučovali, aby raději zůstal mimo politiku a rozhodnutí přenechal na vůli voličů.

„Až budete dělat demošku proti ,filantropům' z OKD či Mostecké uhelné, dejte vědět. Proti tomu z Petrimexu už jsem demonstrovat byl,“ vzkazuje Dostál Minářovi.

Někteří uživatelé X navíc neváhali poukázat na to, že Minář podle nich nerespektuje výsledky demokratických voleb a odporuje vůli lidu.

„Respektování výsledků demokratických voleb není vaše silná stránka, že?“ vzkazuje Minářovi jeden z uživatelů.

„Proč odporujete vůli lidu, vyjádřené ve svobodných volbách?“ nechápe další.

I uživatel Petr do diskuse přispěl připomenutím principu demokracie. Ačkoliv sám ve volbách volil koalici SPOLU, uznává, že volby vyhrálo hnutí ANO a jeho spojenci a mají tak vládnout oni.

„Demonstrace proti výsledku demokratických voleb…“ konstatuje uživatel Stanislav.

Další uživatelé X pak poukázali na to, že výtky, které má Minář ke třem osobám směřujícím do vlády, evidentně voličům nevadí, když „většinou přesně pro tohle hlasovali“.

„Voličům je to z 35-45% evidentně ukradené,“ dodává uživatel Pavel.

Další uživatelé pak upozorňovali na financování Milionu chvilek. Mnozí se shodli, že spolku pravděpodobně dochází finance.

„Koukám, že dotace dotekly,“ píše posměšně uživatel Robert a uživatel Luděk se připojil s výzvou na založení sbírky pro Mikuláše Mináře.

„Pojďme se hlavně složit, aby měl Minář z čeho pár měsíců žít!“ píše uživatel Luděk

„Díky za tuto iniciativu. Už jsem si myslel, že zůstaneme mlčet,“ vzkazuje Minářovi s úlevou jeden z uživatelů.

„Přijdeme, jak jinak,“ slibuje účast na Staroměstském náměstí další.

„Díky, budu tam,“ vzkazují lidé.

