Pátráme po příspěvku Petra Pavla o smrti Duky. Je smazaný

04.11.2025 11:34 | Zprávy

K úmrtí kardinála Duky se vyjadřují i politické elity. Z předsedů stran zatím Andrej Babiš, Petr Fiala, Petr Macinka, Tomio Okamura a Marek Výborný. Ozval se také předseda Senátu Miloš Vystrčil. A také prezident Petr Pavel. Ten ale z neznámého důvodu své vyjádření stáhl. A jeho kancelář zatím neodpověděla na otázky ParlamentníchListů.cz, proč se tak stalo.

Foto: ČT24
Popisek: Petr Pavel

K Dukově skonu se již vyjádřil budoucí premiér Andrej Babiš. „Je mi nesmírně líto odchodu kardinála Dominika Duky. Odešla velká osobnost, muž pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život naší země. Měl jsem ho velmi rád a rád jsem naslouchal jeho laskavému hlasu. Upřímnou soustrast jeho blízkým, přátelům a všem, pro které byl oporou i inspirací. Čest jeho památce,“ vzkázal.

Stejně tak i končící premiér Petr Fiala. „Dominik Duka byl významnou osobností nejen katolické církve, ale i veřejného života. Poznal jsem ho v 80. letech, kdy nesměl veřejně působit, vážil jsem si jeho statečnosti a aktivit v době totality a oceňoval jsem jeho důležitou roli při obnově církve v demokratické společnosti, kterou sehrával, ať už jako představitel řádu nebo později v biskupské službě. Ať odpočívá v pokoji,“ přeje si.

Z předsedů parlamentních stran se vyjádřili Petr Macinka, Tomio Okamura a Marek Výborný. Petr Macinka uvedl, že se před spaním modlil za to, aby tragická zpráva nepřišla. „Bohužel se to stalo. Dominik Duka odešel na věčnost,“ konstatoval.

„Bojoval jste statečně za hodnoty, jimž jste byl oddán, pane kardinále. Za víru, za spravedlnost, za morálku i za milosrdenství, a to daleko za hranicemi církevního světa. Pro českou společnost je to těžká ztráta,“ vzkazuje kardinálovi s tím, že si váží diskusí s ním.

„Dnes zemřel kardinál Dominik Duka. Je mi to moc líto. Snažil se národ nerozdělovat, ale chtěl ho spojovat. Prosazoval slušnou debatu bez nálepkování. Hlásil se k vlastenectví a hájil tradiční hodnoty. Ať odpočívá v pokoji,“ ocenil Dukovu činnost předseda SPD Tomio Okamura.

„Dominika Duku si pamatuji jako brilantního učitele na fakultě v Olomouci, stejně jako svého diecézního biskupa v Hradci, který inspirativně zdůrazňoval, aby se církev neuzavírala do ghetta. Byť jsem zvláště v poslední době nemohl sdílet některé jeho pohledy a názory, děkuji mu za vše, co pro církev i společnost vykonal dobrého. Nejen v době komunistického pronásledování, ale i při obnově svobodné společnosti. Byl velkým zastáncem svobody a spravedlnosti. Ať ho Pán přijme do své milující náruče,“ přeje si předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Ostatní předsedové stran zatím mlčí. Ani Markéta Pekarová Adamová, ani Vít Rakušan nebo Zdeněk Hřib se k Dukově úmrtí na sociálních sítích zatím nevyjádřili, ostatní členové TOP 09 ale na Duku vzpomínají.

„V Duchu pravdy je kniha rozhovorů s Dominikem Dukou, která mě v mnohém ovlivnila. In Spiritu Veritas (V Duchu pravdy) bylo také biskupské heslo kardinála Duky. Jeho životní příběh, ve kterém se nebál nesvobody a nepochopení, zaslouží respekt a uznání,“ uvedl předseda Senátu, Miloš Vystrčil.

 

K Dukově úmrtí se také vyjádřil prezident Petr Pavel. „Kardinál Dominik Duka zanechal výraznou stopu v církvi i ve společnosti. Odmítáním totality, obnovou církve po roce 1989 a službou věřícím i společnosti výrazně ovlivnil naši dobu. Měl jsem možnost se s ním opakovaně setkávat a vážil jsem si jeho klidné autority. Upřímnou (zřejmě soustrast).“ Tento příspěvek však z neznámých důvodů ze sociální sítě X zmizel.

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila mluvčího prezidenta, jeho sekretariát i kancléře, do vydání článku však neobdržela odpověď.

Aktualizace:

Ve 12:34 byl příspěvek ve znění: „Kardinál Dominik Duka zanechal výraznou stopu v církvi i ve společnosti. Odmítáním totality, obnovou církve po roce 1989 a službou věřícím i veřejnosti výrazně ovlivnil naši dobu. Měl jsem možnost se s ním opakovaně setkávat a vážil jsem si jeho klidné autority. Upřímnou soustrast rodině, blízkým i všem, pro které byl duchovní oporou,“ opět publikován.

 

autor: Karel Šebesta

