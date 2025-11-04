Okradli Čecha o čokoládu Orion, Granko i medvídky Haribo. Úplně legálně

Výrobce, kterého budí rostoucí výrobní náklady ze spaní, má dvě možnosti. Může výrobek zdražit, ale toho si zákazníci hned všimnou a reagují na to špatně. Proto někdy firmy rozhodnou, že bude lepší nechat cenu, ale výrobek trochu zmenšit. Výsledek je stejný, za více dostanete méně. Ale zákazník si toho všimne později. Říká se tomu smrskflace nebo shrinkflace.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Proti takovému postupu se zákazníci někdy vzbouří. Považují to za klamání a vlastně mají trochu pravdu, zvlášťe pokud obal zůstane stejný a změní se jen hmotnost. Známý je případ švýcarské čokolády Toblerone na britském trhu. Pochoutka známá pro svůj jedinečný trojúhelníkový tvar byla v roce 2016 „znetvořena“ změnou velikosti balení ze 170 gramů na 150. Mezery v čokoládě mezi trojúhelníčky se zvětšily tolik, že zákazníci se výrobci posmívali, že čokoláda připomíná stojan na kola. Americká nadnárodní korporace Mondelez na kritiku reagovala a změnila velikost balení ještě jednou, na 200 gramů. Na čokoládu Toblerone se vrátily trojúhelníčky bez rozestupů, ale za vyšší cenu.
V chlaďácích supermarketů jsou zarovnány stohy plastových balíčků se šunkami. Jsme dlouhé roky zvyklí, že balení standardně obsahuje deset deka. Ale časy se mění. V poslední době si z obchodu můžete odnést i šunku, která má jen 80 gramů. Je ve stejně velkém balení jako stogramová a pokud vás nenapadne prohledat obal a podívat se na hmotnost, nemusíte rozdíl poznat. Teprve až doma, po rozbalení, zjistíte, že je uvnitř méně plátků, než jste čekali. Jako u šunky nejvyšší jakosti z Alberta. Cena 33,90 působí v regálu mezi stogramovými šunkami lákavě. Ve skutečnosti tato šunka stojí 42,90 za deset deka.
Smrskflace postihla i známé české sladkosti. Tradiční piškoty Opavia se dlouhou dobu dělávaly ve velkém balení o váze 240 gramů a v menším 120 gramovém. Dnes se dělají balení o velikostech 220 a 110 gramů. Spousta zákazníků vůbec nemusí vědět, že piškotů ubylo. Větší změnou je to, že Opavia přesunula výrobu piškotů do Polska. V Česku už se deset let nepečou.
Změnila se i legenda české snídaně, ikonické kakaové Granko. Nápoj, který vznikl v roce 1979, se roky prodával v baleních 500 a 225 gramů. Dnes v obchodech najdete 200 a 400gramové balení. Je možné, že výrobce se za zmenšování stydí. V nové reklamě na Granko je všechno v pořádku, až na jeden detail. Z krabice Granka, kterou zabírá kamera, byl smazán údaj o hmotnosti. Na krabici v obchodě ho samozřejmě najdete. Výrobce používá další taktiku určenou k zamaskování skutečnosti, že balení zmenšil. Na trh uvádí nové varianty s odlišnými hmotnostmi, aby to bylo méně poznat.
Smrskávají se i pytlíčky s gumovými sladkostmi od výrobců jako Haribo nebo Jojo. To, co jste dříve běžně kupovali ve hmotnosti 100 gramů, dnes koupíte nejčastěji v balení 80 gramů, někdy ještě alespoň 90 gramů. Letos se Čechům zmenšila i čokoláda. Mléčná Milka už neváží 100 gramů, jak jste zvyklí, ale jen 90 gramů. Zklamání zažije i ten, kdo sáhne po české klasice. Čokoláda Orion se pořád vyrábí v olomoucké Zoře, ale balení se zmenšilo ještě víc než u Milky. Nová a „vylepšená“ mléčná čokoláda Orion váží zvláštních 85 gramů.
Jste zvyklí, že obyčejná tatranka váží 50 gramů? Už dávno ne. Na zadní straně obalu najdete údaj o hmotnosti 47 gramů. Dalšími výrobky, které se nedávno zmenšily, jsou například margaríny Perla, Rama a Flora, některé mycí prostředky jako Jar, zmrzliny Magnum a Cornetto nebo deodoranty Old Spice, některé zubní pasty a prací prášky.
Výjimku tvoří české tekuté zlato. Pivo je tržní segment, který zmenšování úspěšně odolává. Kdo to zkusil, se zlou se potázal. Možná si pamatujete, že některé pivovary v letech 2016 a 2017 na český trh zaváděly lahve a plechovky s menším objemem. Změny postihly třeba Krušovice, Starobrno, Zlatopramen a Březňák. Nejčastěji šlo o zmenšení objemu plechovek z 500 na 400 ml a u plastových lahví z 1,5l na 1,44l. Tyto novinky se mezi Čechy setkaly se silným odporem a rychle byly zrušeny.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný