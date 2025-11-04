Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem

Smrt Dominika Duky spustila lavinu nenávistných reakcí. Řada z nich byly variace na prohlášení, že zesnulý kardinál přijde do pekla, obvinění z fandění Rusům a padlo nemálo sprostých slov.
Příklady výroků na Dukovu adresu:
ParlamentníListy.cz oslovily několik známých osobností, pro které byl Dominik Duka významný. „Nabídnu trochu jiný pohled na ony zlé komentáře k odchodu pana kardinála. Jistě mnoho zraňují ty, kdo chovají otce Dominika v lásce a úctě. Ale ony především zasahují samotné jejich autory, zapisují se do jejich vlastních životů, a pak se náhle a nečekaně projeví. Je to tedy smutné a v dobré víře už mnoho let před takovým konáním varuji. Je to určitý druh sebepoškozování. Pan kardinál miloval člověka a teď jistě hledí na ten klokot v pozemském světě s moudrou laskavostí. To je dědictví otce Dominika, které vychází z Kristovy zvěsti. A to žádná zlá slova nezmaří,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz bývalý mluvčí prezidenta Miloše Zemana, Jiří Ovčáček.
Přidal svou vlastní vzpomínku. „Měl jsem řadu kritických výhrad k Václavu Havlovi. Ale když zemřel, šel jsem na Pražský hrad a napsal do kondolenční knihy: Vše odpuštěno! Tehdy jsem ale neodpustil jen Václavu Havlovi, ale hlavně sobě! Svá rozčilení a nesouhlasy. Přišlo smíření. Pochopil jsem tehdy jeho osobnost a v onom smíření začal mít Václava Havla rád jako člověka se všemi složitostmi.“
„Ti, kteří nejvíce volají po zlepšení politické kultury a zahlazení příkopů ve společnosti, toto tolerují v některých případech jen proto, že jsou s nimi politicky a názorově na stejné straně, ba dokonce tomu sami tleskají, lajkují to… Považuji to za naprostou ubohost,“ pokračovala ještě.
Asi nejtvrdší reakci měl komentátor Petr Holec. „Tyhle hyeny vlastně nemá smysl komentovat, ony se veřejně komentují samy. Tihle lidé jsou hrdí na to, že jsou lůza, tak jim těch patnáct minut ‚slávy‘ dopřejme, ať je všichni vidíme,“ soudí Holec.
Jedná se podle něho o stejnou situaci, jako s lidoveckým europoslancem Zdechovským. „Ani jeho nemůžete karikovat, protože se vždycky nejhůř zkarikuje sám a pak si to náležitě užije. Ono ale nejde jen o tyhle lidi. V České televizi jen pár hodin po úmrtí kardinála Duky zcela vážně říkali, že jeho pozdní názory prý nerezonovaly ‚u většinové společnosti‘. A samozřejmě zmínili jeho kritiku převážně muslimské migrační invaze do Evropy v letech 2015–2016, z jejíchž kritiků média včetně ČT dělala rasisty, fašisty a xenofoby,“ připomenul komentátor.
„Teď, když vidíme, co se děje nejen v sousedním Německu, kde díky migraci zažívají barbarství, tak víme, že kritici měli pravdu. Stejná média to přesto dál popírají. A stejná lež je i to, že kritika houfné migrace nerezonovala u většinové společnosti. Opak je pravdou a zvlášť v Česku, kde nelegální a muslimskou migraci setrvale odmítá drtivá většina lidí,“ uvedl ještě.
autor: Karel Šebesta
