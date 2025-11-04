Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem

04.11.2025 13:45 | Zprávy

Zpráva o smrti kardinála Duky v některých lidech vzbudila to nejhorší a internet zaplavily reakce ve stylu „ať shoří v pekle“, případně jiná sprostá slova na adresu bývalého arcibiskupa pražského. Pro ParlamentníListy.cz se k takovým výrazům a jejich autorům vyjádřili například komentátor Petr Holec, poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková nebo bývalý mluvčí prezidenta Zemana, Jiří Ovčáček. Ten se k útokům postavil neobvyklým způsobem.

Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Dominik Duka

Smrt Dominika Duky spustila lavinu nenávistných reakcí. Řada z nich byly variace na prohlášení, že zesnulý kardinál přijde do pekla, obvinění z fandění Rusům a padlo nemálo sprostých slov.

Příklady výroků na Dukovu adresu:
Zdroj: X.com

Psali jsme:

ParlamentníListy.cz oslovily několik známých osobností, pro které byl Dominik Duka významný. „Nabídnu trochu jiný pohled na ony zlé komentáře k odchodu pana kardinála. Jistě mnoho zraňují ty, kdo chovají otce Dominika v lásce a úctě. Ale ony především zasahují samotné jejich autory, zapisují se do jejich vlastních životů, a pak se náhle a nečekaně projeví. Je to tedy smutné a v dobré víře už mnoho let před takovým konáním varuji. Je to určitý druh sebepoškozování. Pan kardinál miloval člověka a teď jistě hledí na ten klokot v pozemském světě s moudrou laskavostí. To je dědictví otce Dominika, které vychází z Kristovy zvěsti. A to žádná zlá slova nezmaří,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz bývalý mluvčí prezidenta Miloše Zemana, Jiří Ovčáček.

Přidal svou vlastní vzpomínku. „Měl jsem řadu kritických výhrad k Václavu Havlovi. Ale když zemřel, šel jsem na Pražský hrad a napsal do kondolenční knihy: Vše odpuštěno! Tehdy jsem ale neodpustil jen Václavu Havlovi, ale hlavně sobě! Svá rozčilení a nesouhlasy. Přišlo smíření. Pochopil jsem tehdy jeho osobnost a v onom smíření začal mít Václava Havla rád jako člověka se všemi složitostmi.“

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 12087 lidí
K nenávisti vůči zemřelému kardinálovi se vyjádřila také poslankyně Motoristů, Gabriela Sedláčková. „Jedna strana, liberálně-levicová, si osobuje právo kydat špínu a chovat se amorálně a nechutně v situacích, kdy slušní lidé drží pietu. Zároveň si osobuje právo nebýt tzv. urážena, zatímco sami urážejí a ponižují ve veřejném prostoru každého, kdo s nimi nesouhlasí. Jejich chování je lidsky i eticky odporné, zároveň pokrytecké,“ odsoudila komentáře na Dukovu adresu.

„Ti, kteří nejvíce volají po zlepšení politické kultury a zahlazení příkopů ve společnosti, toto tolerují v některých případech jen proto, že jsou s nimi politicky a názorově na stejné straně, ba dokonce tomu sami tleskají, lajkují to… Považuji to za naprostou ubohost,“ pokračovala ještě.

Gabriela​ Sedláčková

  • AUTO
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Asi nejtvrdší reakci měl komentátor Petr Holec. „Tyhle hyeny vlastně nemá smysl komentovat, ony se veřejně komentují samy. Tihle lidé jsou hrdí na to, že jsou lůza, tak jim těch patnáct minut ‚slávy‘ dopřejme, ať je všichni vidíme,“ soudí Holec.

Jedná se podle něho o stejnou situaci, jako s lidoveckým europoslancem Zdechovským. „Ani jeho nemůžete karikovat, protože se vždycky nejhůř zkarikuje sám a pak si to náležitě užije. Ono ale nejde jen o tyhle lidi. V České televizi jen pár hodin po úmrtí kardinála Duky zcela vážně říkali, že jeho pozdní názory prý nerezonovaly ‚u většinové společnosti‘. A samozřejmě zmínili jeho kritiku převážně muslimské migrační invaze do Evropy v letech 2015–2016, z jejíchž kritiků média včetně ČT dělala rasisty, fašisty a xenofoby,“ připomenul komentátor.

„Teď, když vidíme, co se děje nejen v sousedním Německu, kde díky migraci zažívají barbarství, tak víme, že kritici měli pravdu. Stejná média to přesto dál popírají. A stejná lež je i to, že kritika houfné migrace nerezonovala u většinové společnosti. Opak je pravdou a zvlášť v Česku, kde nelegální a muslimskou migraci setrvale odmítá drtivá většina lidí,“ uvedl ještě.

Psali jsme:

Pátráme po příspěvku Petra Pavla o smrti Duky. Je smazaný
Václav Klaus: Odešel velký a mimořádný člověk
Ukrajina chce do EU v roce 2028, nejhůř v roce 2030
Holec po show s Rychetským zakročil proti Václavu Moravcovi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Duka , Holec , Ovčáček , smrt , Sedláčková

autor: Karel Šebesta

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Líbí se mi, že umíte uznat svou chybu.

Ale jak to tedy vlastně bylo? Vy jste s STB opravdu spolupracoval? A kdy přesně jste spolupráci ukončil?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem

13:45 Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem

Zpráva o smrti kardinála Duky v některých lidech vzbudila to nejhorší a internet zaplavily reakce ve…