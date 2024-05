Blokovat silnice nestačí. Klimaaktivisté se přilepili na ranvej. Letadla nemohla přistávat

reklama

„Letiště je z bezpečnostních důvodů uzavřeno, protože klimatičtí aktivisté se přilepili na pojezdové dráhy,“ citoval mluvčího letiště Roberta Wilhelma deník Spiegel. Mluvčí sdělil, že letadla byla v sobotu v brzkých hodinách odkláněna na jiná letiště. Protestní akce od 5:00 se zpočátku dotkla pouze plánovaných přistání v Mnichově, protože starty se směly konat až od 6:00.

Podle mluvčího letiště budou letadla i v nejbližších hodinách nabírat zpoždění. 61 vzletů a přistání muselo být zrušeno. Cestujícím se doporučuje, aby kontaktovali svou leteckou společnost.

Podle mluvčího spolkové policie se do rušivé operace zapojilo celkem osm aktivistů, kteří se chtěli na místo dostat na čtyřech různých místech současně. Dva z nich byli chyceni již při prořezávání bezpečnostního plotu na letišti a bylo jim zabráněno ve vstupu do bezpečnostního prostoru, šest osob vešlo do prostoru po dvou a přilepilo se na asfaltové povrchy.

Situace je nyní již pod kontrolou. „Bezpečnost byla obnovena,“ uvedl mluvčí federální policie, informoval deník BR24.

Poslední generace se k obsazení letiště hrdě hlásí na sociální síti X. „Letecký provoz v Mnichově paralyzován,“ informuje Poslední generace na svém účtu sítě X.

„Máme rok 2024 a všechna fakta jsou známá. Věda to v různých barvách, grafech a formulacích již potvrdila – nacházíme se uprostřed klimatické katastrofy. Máme pohotovost. A přesto, pokud bychom zde neseděli, by začal normální letecký provoz. Jako by bylo normální v této situaci pouštět do ovzduší skleníkové plyny…“ vysvětluje ve videu členka Poslední generace nacházející se na mnichovském letišti.

?? Flugverkehr in München lahmgelegt??



!? Die Regierung verharmlost, statt ehrlich zu handeln



?? Unterstützer:innen der Letzten Generation haben am frühen Samstagmorgen den Luftverkehr des Flughafens München blockiert.



1/3 pic.twitter.com/xrZ8BI25j3 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 18, 2024

V dalším příspěvku Judith z Poslední generace obviňuje vládu, že situaci bagatelizuje. Lidé by se podle ní neměli zamýšlet nad tím, kam poletí na dovolenou, ale spíš jestli chtějí ve světě zmítaném klimatickou katastrofou vůbec přežít. „Vláda bagatelizuje situaci a ještě více dotuje toto šílenství. Otázka by neměla znít: ‚Jedu dnes na dovolenou?‘, otázka by měla znít: ‚Chceme přežít?‘, protože o nic menšího nejde!“ říká Judith.

?? Judith: "Die Regierung [verharmlost] die Situation und subventioniert sogar diesen ganzen Wahnsinn noch weiter. Die Frage darf doch nicht sein: 'Fliege ich heute ich in den Urlaub?', die Frage muss doch lauten: 'Wollen wir überleben?', denn um nichts Geringeres geht es!"



2/3 pic.twitter.com/LCCE626gt1 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 18, 2024

Podle klimaaktivistické skupiny si již svět nemůže dovolit pokračovat v létání, pokud to znamená, že si již brzy lidé nebudou moci dovolit jídlo, protože úroda selhává kvůli klimatické krizi.

!?Es kann nicht sein, dass wir es uns jetzt leisten, weiter zu fliegen, wenn das dazu führt, dass wir uns bald kein Essen mehr leisten können, weil aufgrund der Klimakrise Ernten ausfallen.



Die Zeit zu handeln ist jetzt! Komm dazu:https://t.co/fxY8BOOEYw



2/2 pic.twitter.com/4FZoJuXQAe — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 18, 2024

„Nemůže se stát, že se chudší lidé rozhodnou letět z cenových důvodů a pak se musí stydět. Může za to pouze vláda,“ tvrdí Poslední generace s apelem na sjednocení společnosti, aby od vlády požadovala poctivost.

?? Es kann nicht sein, dass sich ärmere Menschen aus Kostengründen für's Fliegen entscheiden und sich dann schämen müssen. Daran ist allein die Regierung schuld.



2/3 pic.twitter.com/KO8UM2eait — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 18, 2024

