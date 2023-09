Blýská se na další, bližší spolupráci Čechů a Slováků. Tentokrát je ve hře vzdušná obrana obou zemí

Česká a slovenská armáda chce ještě více prohloubit vzájemnou spolupráci. V těchto dnech se o tom ujistili velitelé vzdušných sil obou armád, kteří se setkali na půdě tradičního českého výrobce letadel Aero Vodochody, kde si mimo jiné prohlédli letoun L-39NG a jeho sériovou výrobu. Tento letoun by totiž mohl v obou zemích hrát důležitou roli při výcviku pilotů pro nové stíhačky F-16 nebo F-35.

„Přechod z L-39 Albatros na L-39NG představuje výraznou modernizaci a vylepšení výcvikových schopností pilotů, a to jak při přípravě na platformu F-16, kterou pořizuje slovenská armáda, tak na F-35 v případě České republiky,“ řekl plukovník David Klement, zástupce velitele Vzdušných sil Armády České republiky.

„Modernizace techniky Ozbrojených sil Slovenské republiky patří k důležitým prioritám. Jedním z projektů je též obměna současných cvičných letounů L-39 Albatros využívaných vzdušnými silami SR. Přímé ukázky a prezentace, kde je příležitost se podrobně seznámit s možnými nástupci cvičných letounů, proto vítáme," uvedl generálmajor Róbert Tóth, velitel Vzdušných sil Ozbrojených sil Slovenské republiky.

Prezentace L-39NG se týkala též technické části. Mezi týmem Aero a zástupci vzdušných sil proběhla diskuse o technických parametrech letounu, moderní avionice či bezpečnostních systémech letounu. Zástupci Vzdušných sil SR se seznámili s technologiemi pro výcvik pilotů a plnění taktických misí, a také s klíčovými parametry vyzbrojené verze letounu.

„Pokud by se Slovenská republika rozhodla v budoucnu uzavřít mezivládní dohodu o spolupráci s Českou republikou při akvizici letounů L-39NG, její součástí by byla i strategická spolupráce při provozu L-39NG a výcviku pilotů a získání význačného industriálního podílu ze strany Slovenské republiky. V této souvislosti již Aero uzavřelo dohodu o strategické spolupráci se společností Letecké opravovne Trenčín, která se týká mimo jiné servisu letadel a dalších provozních a logistických oblastí,“ doplnila Radka Černá, tisková mluvčí společnosti, podle které program nového českého cvičného proudového letounu Aero L-39NG vstoupil letos do významné fáze.

„Poté, co 18. července 2022 získal typovou certifikaci bez omezení, byla zahájena jeho sériová výroba a první letouny budou do konce letošního roku předány do užívání prvnímu zákazníkovi, kterým je Vietnam. Ten si v Aero objednal 12 kusů nově vyvinutého podzvukového letounu L-39NG. Současně se již vyrábějí letouny pro maďarského zákazníka, s nímž je uzavřen kontrakt na dalších 12 strojů,“ doplnila podrobnosti mluvčí společnosti. Podle jejích slov byla také letos slavnostně zahájena výroba i pro LOM Praha, který odebere čtyři letouny ve cvičné verzi. „Budou sloužit v Centru leteckého výcviku Pardubice primárně pro výcvik pilotů Armády ČR, ale též pro další zahraniční vzdušné síly, jež pro své piloty zajišťují trénink právě v CLV Pardubice,“ dodala Radka Černá.

