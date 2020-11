Bobo a Lipovská jely před ČT. Hilšer, Milion chvilek a Smoljak tam brojili proti nim. Ale s chybou

reklama

"Veřejnoprávní média teď: vyvážená žurnalistika, dozor nad politiky," bylo napsáno na jednom z transparentů, s kterým demonstranti vystoupili z aut a postavili se před vchod.

Další z transparentů pak směřoval proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a prezidentovi Miloši Zemanovi. "Masaryk naši demokratickou republiku přivedl na svět, tihle ji pohřbívají," zní na transparentu.

Kromě transparentů bylo k vidění také několik vlajek Evropské unie. Na pódiu následně vystoupili nejrůznější řečníci, moderátorka akce uvedla, že demonstrace byla svolána zejména kvůli tomu, že v minulých dnech byla odvolána „dozorčí Rada ČT". Takovýto orgán však neexistuje, měla tak na mysli skutečně odvolanou Dozorčí komisi Rady ČT.

Scenárista a senátor David Smoljak, který již v roce 2018 sepsal petici na obranu veřejnoprávních médií, na místě mimo jiné zmínil novinářku Petru Procházkovou a její výrok: Pravda vytržená z kontextu je nejhorší lež. "A já musím říct, že si na ta její slova často vzpomínám. To, že Rada ČT odvolala Dozorčí komisi, není nijak šokující fakt. Ale to, že se tak stalo v předvečer schvalování rozpočtu. To, že se tak stalo zřejmě v rozporu se zákonem, staví celou věc do jiného světla," míní. Obává se situace jako v Maďarsku či Polsku. "Česká televize nepatří ani jejím zaměstnancům, ani českým politikům, ani koaličním, ani opozičním. Česká televize patří vám, koncesionářům. Nenechte si ji, prosím, ukrást," poznamenal Smoljak.

"Naši přátelé si připravili provizorní náhrobek České televizi, která pomalu umírá," sdělila následně moderátorka akce, kterou pořádají iniciativy Vraťte nám stát a Svobodu médiím! s podporou spolku Milion chvilek pro demokracii.

Dále vystoupila starostka Peček a petentka Smoljakovy petice Alena Švejnohová. "Vystupuji zde jako máma čtyř dětí. Chci silnou a nezávislou Českou televizi i kvůli nim. Pro moje děti nemůže nikdy Českou televizi nahradit televize komerční," poznamenala Švejnohová a vyzdvihla mimo jiné pořady Učítelka, Kouzelnou školku. "Česká televize musí být součást našich životů," apelovala dále Švejnohová. "Chceme, aby si naše starší děti myslely, že svět se skládá z reportáží o zachráněných koťátkách, autonehodách? Já to nechci," zdůraznila.

Z pořádající iniciativy Vraťte nám stát vystoupil filozof Václav Němec. "V těchto týdnech a měsících čelíme plíživému ovládnutí a ochočení veřejnoprávních médií, zejména České televize, kde dnes stojíme," poznamenal filozof Němec a zkritizoval radní České televize Hanu Lipovskou. V tu chvíli se ozvalo bučení i troubení. "Hana Lipovská pochází z líhně Institutu Václava Klause," dodal a ozvalo se i posměšné "fuj". "Je základající členkou Institutu Jany Bobošíkové," ozvalo se také nesouhlasné mručení. "Institutu, který se z neznámých důvodů jmenuje Institut svobody a demokracie. Miloš Zeman, který ve funkci hlavy státu zcela bezprecedentně útočí na Českou televizi, je Klausovým oranžovým dvojčetem z dob opoziční smlouvy," dodal Němec. "Od poslední televizní krize uplynulo 20 let, ale jak vidíme, zas tak mnoho se nezměnilo. Situace je nebezpečnější, než tomu bylo před 20 lety," míní Němec.

"Jak už zmínil David Smoljak, hlavní kvalifikací lidí nominovaných do veřejnoprávních rad, je loajalita vůči politikům, kterým jsou veřejnoprávní média trnem v oku," podotkl dále Němec. Obává se likvidace nezávislosti České televize. "Mnohým politikům se nelíbí, že zrcadla veřejnoprávních médií vynášejí na světlo to, co se oni sami snaží ukrýt. Politici, co nesnesou kritiku, jsou nebezpečím pro demokracii," dodal.

Na místě byla na začátku demonstrace i sama kritizovaná radní České televize, ekonomka Hana Lipovská: "Pan senátor Smoljak je zřejmě o činnosti Rady ČT chybně informován. Takto vznikají dezinformace. A takto také se rozdmýchávají emoce, které mají konzervovat současný stav ČT. Aut jsme napočítali cca 50. Opouštíme Kavky. Pokračování večer," uvedla na svém Twitteru.

Projevy začaly.

Pan senátor Smoljak je zřejmě o činnosti Rady ČT chybně informován.

Takto vznikají dezinformace. A takto také se rozdmýchávají emoce, které mají konzervovat současný stav ČT. Aut jsme napočítali cca 50.

Opouštíme Kavky.

Pokračování večer. pic.twitter.com/7gUK3taD4T — Hana Lipovská (@HLipovska) November 17, 2020

Ta se na místo dostavila společně se svou kolegyní z Institutu svobody a demokracie Janou Bobošíkovou, novinářkou, jež na přelomu let 2000 a 2001 byla hlavní tváří náhradního oficiálního vysílání a jedním ze dvou manažerů České televize, kteří nejviditelněji čelili vzbouřeným redaktorům.

Podporujeme ČT. Nejen koncesionářskými poplatky.

Prý dnes ve 14.00 na Kavkách. (Nebo Kafkách?) pic.twitter.com/7lXxx1VNJk — Hana Lipovská (@HLipovska) November 17, 2020

Senátor Marek Hilšer vzpomínal na to, jak před 20 lety stál na místě u České televize jako student a podporoval novináře, kteří bojovali za nezávislost České televize. "Všichni si dobře vzpomínáme na to, co byla opoziční smlouva. Václav Klaus a Miloš Zeman. Vůbec jim nevyhovovalo to, že by mohli být kritizování nezávislým veřejnoprávním médiem. Proto ho chtěli zkrotit. Je tragédií, že zde opět stojíme po 20 letech a musíme bránit nezávislost České televize. Opět stejní lidé, další politici, se snaží nasadit České televizi náústek," uvedl Hilšer. "Nechceme žádnou Bobovizi, Zemanovizi, Klausovizi. Nechceme Babišovizi. Chceme silná veřejnoprávní média, která budou sloužit občanům. Která budou nastavovat zrcadlo všem politikům, vládnoucím i opozičním. Prosím, chraňme média a stavme se za ně. Slouží nám občanům," dodal za troubení, potlesku a pískotu Hilšer.

Vystoupil i Benjamin Roll ze spolku Milion chvilek pro demokracii. "Bojujeme za svobodu a demokracii. Díky vám za to," poděkoval Roll přítomným. "Už řadu let se zvyšuje tlak na všechny nezávislé instituce, média nevyjímaje. V posledních dnech se zvyšuje tlak právě na Českou televizi. A bude hůř. V příštím půlroce nás čeká další dovolba radních České televize a Poslanecká sněmovna v tomto složení už ukázala, jací lidé se do rady dostanou. Jsou to lidé překvapivě ne přímo napojení na hnutí ANO, ale ještě hůř - napojení na stranu, která má asi dva poslance a je to Trikolóra," podotkl Roll za nesouhlasného mručení. "Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývá 332 dní. To je čas, který se krátí a je potřeba se na ty volby dobře připravit. Ale zároveň je to příliš dlouhý čas na to, jakou moc mají všichni ti, kteří usilují o omezení veřejnoprávních médií a postupné omezení demokracie. Pojďme si slíbit, že budeme ve střehu a že Českou televizi ani žádnou jinou instituci nenecháme padnout," dodal Roll.

Smoljak závěrem vyzval k obraně České televize. "Tímto shromážděním nic nekončí. Jako senátor vám mohu slíbit, že toto téma přeneseme i na půdu Senátu a já věřím, že přijmeme nějaké rázné stanovisko a usnesení," dodal za potlesku Smoljak.

Závěrem 31 sekund auta troubila, lidé bouřili, zvonili a tleskali - na podporu veřejnoprávní České televizi. Symbolicky 31 sekund, neboť dnes je 31. výročí od 17. listopadu 1989.

