Bobošíkové o Blažkovi na koberečku u Pekarové. Uliční výbory blednou

„Za chvíli o tom, s kým se můžete stýkat budou opět rozhodovat domovnice v uličním výboru. Změní se jen osoby a název,“ uvádí moderátorka poprask ve vládní pětikoalici kolem schůzky ministra spravedlnosti Petra Blažka s občanem Martinem Nejedlým. „Ministr má průšvih. Dovolil si v době krupobití sedět pět hodin v hospodě s bývalým neplaceným poradcem prezidenta Zemana a bezúhonným občanem,“ glosuje dění Bobošíková.

Schůzku špiček vládní pětikoalice, kde chtějí řešit s kým a jak dlouho může sedět ministr Blažek v hospodě, přirovnala moderátorka k takzvaným akčním výborům za totality. „Akční výbory byly mocensko-politické orgány spojené s vládní mocí, které měly za úkol ,provést očistu veřejného života od odpůrců komunistické strany'. Tato hromadná očista měla za následek, že ve všech orgánech moci hospodářského řízení a společenských organizací získali většinu komunisté nebo jejich příznivci,“ uvádí s tím, že akční výbory nebyly dílem jedné strany, nýbrž orgánem Národní fronty.

„Pan Nejedlý je evidentně člověk, který je v hierarchii našich akčních výborů ještě daleko za antisystémovými šmejdy a proruskými šváby. Upozorňuje, že pan Nejedlý je občan České republiky, který na rozdíl od prezidenta Petra Pavla nikdy nebyl členem komunistické strany. Na rozdíl od prezidenta Petra Pavla se nedostal na poprvé na vysokou školu, protože jeho otec odmítl invazi vojsk Varšavské smlouvy a v roce 1968 z KSČ vystoupil. Otec prezidenta Pavla naopak vstup vojsk Varšavské smlouvy vítal a v době, kdy se Martin Nejedlý nedostal z politických důvodu na vysokou školu, jásal nad tím, že jeho syn - současný prezident - byl komunisty vybrán na studiu na vojenského špiona,“ připomíná Bobošíková. Martin Nejedlý také nikdy nebyl, na rozdíl od předsedy Ústavního soudu Baxy, souzen a odsouzen za trestný čin.

Přesto by současná předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová od Nejedlého, jak sama říká „utíkala mílovými kroky“. „Evidentně by utíkala do hřejivé náruče bývalých komunistických funkcionářů a trestanců, propraných tolik oblíbeným liberálně demokratickým progresivistickým savem, patrně si v jejich očích svou minulost odpracovali, zatímco pan Martin Nejedlý zůstal svůj a pracoval pro prezidenta Zemana, namísto pro progresivistickou liberální demokracii, “ poznamenává Bobošíková.

Ministr Blažek z této situace vyjde zřejmě hůř než Martin Nejedlý. Ministr spravedlnosti bude muset k Pekarové Adamové „na kobereček“. „Pošle ho jako kdysi ministryně Černochová olympionika Svobodu za trest na Libavou? Ne. Je to horší. Pekarová se zúčastní zasedání pětikoaličního akčního výboru, kde se bude řešit setkání Blažka s Nejedlým. Co vzejde z akčního výboru K5 směrem k ministru Blažkovi nevíme, možná bude vyakčněn z vlády,“ dodává moderátorka.

Ani samotné chování ministra Blažka zdaleka nepřipomíná chování svobodného člověka ve svobodné zemi. Na sociálních sítích popisuje, že chce předejít konspirativním myšlenkám a proto sám na Twitter hlásí, že se s Martinem Nejedlým setkal náhodou v restauraci. „Nutnost nahlásit náhodná setkání vyplynula evidentně z toho, že se na místě objevili pisálci ze Seznam Zpráv a vyzvídali, co tam dělá. Svobodný člověk ve svobodné zemi by řekl, co je vám do toho. Ovšem vycepovaný ministr za ODS už ví, že se setkání s komunisty pronásledovaným Nejedlým, který nebyl nikdy v KSČ a nestal ani před soudem, musí okamžitě hlásit!“ komentuje Bobošíková.

Pokud jde o vylučování z veřejného prostoru, jsme podle Bobošíkové naprostými mistry: „Akční výbor pražské radnice složený z demokratických pětikoaličních stran včetně zkušených lidovců takto v uplynulých dnech ,vyakčnil' ruskou sopranistku Annu Netrebko. Další vyhazov z veřejného prostoru patrně čeká i děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické docenta Miroslava Ševčíka, ten zřejmě v protisystémové náladě měl pomáhat zraněnému člověku při potyčce s policií u Národního muzea,“ pokračuje moderátorka pořadu.

Pokračuje také snaha o „vyakčnění“ prezidentů Klause a Zemana.: „Od Klause musí být společnost očištěna proto, že moc mluví a proto, že si sundal roušku. A Miloš Zeman ten zcela proti pětikoaličnímu systému prohlásil v souvislosti s podezřením na brutální znásilnění ze strany Ukrajinců, že ten, kdo je schopen znásilnit, je schopen bojovat. Obáváme se, že kdyby byl Zeman ve funkci, plánuje už nyní předseda Senátu Vystrčil spolu s předsedou neschopné prezidentské komise pro výběr ústavních soudců Kyselou další prezidentský impeachment,“ dodává Jana Bobošíková.

