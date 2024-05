Bohdalová ve Sněmovně. „Většina není jako ona.“ Práce a důchody byly horké téma

reklama

V diskusi k důchodové reformě chtějí vystupovat výhradně zástupci opozičních hnutí ANO a SPD. „Minulý týden jsem viděla film Svatá. Nevím, jestli jste měli tu možnost, pokud ne, určitě to všem doporučuji. Ale proč o tom mluvím? V tom filmu hraje naprosto úžasná herečka, dáma s velkým D, paní Jiřina Bohdalová. Je jí 93 let. A jak psali kritiky, ve filmu exceluje. Svému povolání se věnuje již téměř 87 let. Je to obdivuhodné, je to úžasné, je to jedinečné. A hlavně je to ojedinělé, protože většina národa není jako paní Jiřina Bohdalová.

Pro většinu lidí není jejich práce určitým smyslem života, nenaplňuje je natolik. A i kdyby ano, nemohou ji vykonávat podle scénáře ušitého na míru a jejich zaměstnavatel jim mnohdy nevychází v maximální míře vstříc, protože to prostě není možné. Většina starších lidí, byť jsou vitální a mají velkou chuť do života, nemá možnost ve vysokém věku pracovat, protože zaměstnavatel se jejich pracovnímu tempu nepřizpůsobí, nevytváří mnohdy pro ně schůdné podmínky. A je to pochopitelné. Je motivován ziskem, nejen aby zabezpečil sebe a svoji rodinu, ale také rodiny svých zaměstnanců.

Bude-li stát před rozhodnutím, zda zaměstná pětatřicetiletou perspektivní ženu, kterou si sice bude muset zaučit, ale má u ní předpoklad, že ještě minimálně 20 let bude relativně zdravá, bude chtít chodit do práce, rozumí moderním technologiím a má touhu se vzdělávat a učit – nebo zda zaměstná zkušenou šedesátnici, která sice svojí práci skvěle rozumí, ale už je možná méně výkonná, s řadou technologií bojuje, nemá takovou motivaci učit se novinky, a navíc je pravděpodobné, že nějakou část svého příštího produktivního života stráví na nemocenské –, jak se asi rozhodne? Nechci nikomu křivdit a paušalizovat, ale myslím, že to rozhodnutí u většiny zaměstnavatelů bude podle dosavadních zkušeností z trhu práce poměrně jasné," poznamenala mimo jiné poslankyně Jana Pastuchová (ANO).

„Vládní poslanci tu plánují naši budoucnost za 20 až 30 let a velmi důležitě na základě jednoho statistického údaje, kdy říkají, co všechno je potřeba udělat. Protože oni úplně přesně vědí, jak bude vypadat trh práce za 26 let, kam se posune, jak bude vypadat zdravotnictví a jak bude vypadat ekonomika. Já si zde dovolím oponovat panu docentu Svobodovi, kterého si samozřejmě velmi vážím, který zde hovořil o té predikci. Já jsem se na internetu dočetla, cituji: ‚Dlouhodobé predikce nejsou spolehlivé a v praxi nefungují. Pokud jste slyšeli, že do 20 let je důchodový systém bez peněz, tak na to rovnou zapomeňte. Dlouhodobé predikce sociálních jevů, pozor, sociálních jevů, jsou extrémně nespolehlivé, protože i ty jevy, které je možné předvídat, jako je například stárnutí populace, jsou ovlivněny jevy, které předvídat neumíme. A to může být například válka, může to být pandemie nebo cokoliv jiného. Vždycky jde o to, kam vláda peníze, které na daních vybere, dá.‘ Konec citace.

Jen pro představu, rok 2050 je za 26 let. Před stejnou dobou, tedy v roce 1998, frčely tlačítkové mobily Nokia 3310 popřípadě 3610, internet v mobilu byl pro většinu populace science fiction a místo GPS se v obchodech prodávaly tištěné mapy, a pivo bylo za 7.20. Také nikdo neznal termíny jako home office nebo překladač DeepL. Chci tím jen říct, že v době, kdy jsme na počátku rozvoje umělé inteligence a v procesu robotizace, je hodně smělé predikovat, co bude za 10 let, natožpak za 26 let. Jen pro představu, podle poradenské společnosti Gartner by do pěti let měly být běžně k dispozici aplikace, které umožní programování bez znalosti kódovacího jazyka,“ řekla poslankyně Lenka Dražilová (ANO).

„Já to neříkám proto, abych vás zde ohromila, ale abyste si uvědomili opravdu, před jak velkou změnou stojíme. A do toho přicházíte vy a říkáte, že je potřeba prodloužit věk odchodu do důchodu, protože vám to prostě jinak nevychází. Nic neukazuje lépe to, že vůbec nechápete, co máte dělat, než právě vaše parametrické změny v důchodech, které se, jak už zde bylo řečeno, chystáte na sílu protlačit,“ dodala Dražilová.

„Důchody z principu a podstaty nejsou sociální dávkou. Ale Fialova vláda k nim přesto tak dlouhodobě přistupuje. Důchody jsou nárokovým příjmem občanů, kteří pro jejich přiznání splnili přísné zákonné nároky a kteří desítky let pomáhali budovat a financovat tento stát. Prosím, chovejme se k těmto lidem podle toho. Dělat z důchodu sociální dávku nebo dokonce hospodářskou škodu velkého rozsahu, což předvedla Fialova vláda při loňském osekání právě mimořádné valorizace důchodů ve stavu legislativní nouze, je pro nás něco naprosto nedůstojného, nemorálního a taky nepřijatelného.

Vládní slogan, že ‚na důchody nejsou a nebudou peníze‘, totiž v překladu znamená pouze toto – ‚na důchody nechceme dát peníze‘. V podstatě nejde o nic jiného, než o stanovení si priorit v tom ohledu, jak jednotlivé politické strany a hnutí vnímají klíčové záležitosti veřejného zájmu a jaké mají preference vůči výdajům státního rozpočtu. Tedy jde o politickou deklaraci toho, co má stát financovat především a na co peníze vždy sehnat musí. A musí je vyplatit jako první,“ nechala se slyšet poslankyně SPD Lucie Šafránková (SPD).

Důchodová reforma by dle vlády měla přispět k dlouhodobé stabilitě a spravedlnosti důchodového systému.

