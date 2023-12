Bohemia sekt „vybublal” o 100%. Veselý a drahý Silvestr

reklama

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 8% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 36716 lidí pokračoval pokles reálných mezd, což je nejdelší období poklesu v historii Česka, a podle analytiků oslovených na počátku prosince ČTK se reálná kupní síla Čechů snížila na úroveň počátku roku 2018, což způsobuje zejména prudké zdražování z posledních měsíců.



Jak toto zdražování dopadlo na silvestrovské oslavy a potraviny, které si lidé ve velkém dopřávají právě na konci roku? Ceny jednotlivých potravin a nápojů mluví jasně. Kdo si při novoročních oslavách v roce 2021 připíjel pivem, ušetřil několik korun na každém půllitru, jelikož jedno lahvované tehdy vyšlo dle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) na 10,90 Kč, kdežto aktuálně již stojí každá lahev průměrných 12,70.



O několik korun zdražila také vodka či tuzemák, jehož litr již vyjde na necelých 258 korun, přičemž při příchodu roku 2022 stál 236 korun a podražily i suroviny na výrobu chlebíčků.

Fotogalerie: - Staromák, trhy a ceny

Markantní je nárůst už jen u samotného bílého pečiva, jehož kilo vyjde průměrně na 67,6 korun, ale ještě před dvěma lety stálo 45,35 Kč. Také kilo vepřové šunky už nejde sehnat za cca 220 korun, nýbrž za více než 265 korun. U eidamu (1 kg) cenovka vyletěla ze 163 Kč na 191 korun a dražší je i to vejce na vrchu šunkového chlebíčku. 10 kusů vajec totiž seženete oproti předloňskému přelomu roku za cenu vyšší o téměř 11 korun. Z cca 25 korun totiž za dva roky vejce zdražila na více než 36 korun.



Když ovšem odhlédneme od průměrných cen a podíváme se do samotných supermarketů přímo na jednotlivé zboží, které mají Češi v oblibě, vidíme, že na některé kusy potravin a nápojů zdražování dopadlo ještě citelněji.



Tak třeba takové šumivé bílé víno Bohemia Sekt Demi Sec, které předloni ještě na novoroční oslavy propagovalo Tesco za 89,90 Kč, dnes vyjde – pokud nemáte věrnostní kartu Tesca – na 179,90 Kč. S věrnostní kartou Tesca se dá pořídit za 109,90 Kč a s aplikací Clubcard pak za 99,90 Kč. Ať tedy předložíte věrnostní karty i aplikaci, stejně zaplatíte více jak předloni.





Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Podobně je na tom i Coca-Cola, která je v Tescu aktuálně za 41,90 Kč a s Clubcard za 29,90 Kč. Na přelomu let 2021 a 2022 byla v akci za 24,90 Kč a aktuálně propagovaná věrnostní cena supermarketu tehdy byla cenou, za níž se cola prodávala beze slevy. A to jste ji ještě za menší peníze měli více, jelikož uvedené letošní ceny platí pro 1,5litrové balení, za to před 2 lety šlo o ceny za 1,75litrové.









Znojemské okurky se pak v silvestrovské akci daly v Tescu pořídit za 27,90 Kč a bez akce byla cenovka 56,90 Kč. Dnes? Bez akce za ně dáte až 77,90 Kč.





Ovocné nealkoholické nápoje podle dat ČSÚ letos průměrně vyjdou na 23,67 Kč a vloni přitom ještě průměrně na 17,43 Kč, což je zdražení, které lze vidět u některých položek na první pohled. Slavnostní nápoj pro děti Robby Bubble se v prosinci 2021 a na začátku ledna 2022 prodával v Tescu za 44,90 Kč a běžná cena byla necelých 60 korun. V současnosti je běžně za 83,90 Kč a s Clubcard za 54,90 Kč.

Fotogalerie: - Adventní trhy v Budějicích

Zdražení je patrné i u uzenin. Šunkový salám v Kauflandu před dvojicí let stál 11,90 Kč za 100 gramů, přičemž dnes v propagační akci najdeme šunkový salám za 17,90 Kč a dušená šunka podražila ze 16,90 Kč na 21,90 Kč.









U vajec si pak v Kauflandu připlatíte oproti předloňskému konci roku hned deset korun za každé 10kusové plato.





A růst cen postihl i pochutiny jako jsou chipsy. Bohemia Chips v Albertu už také nejsou za předloňských 22,90 Kč, nýbrž za 27,90 Kč. A to je ještě cenovka u nich propagována coby „neporazitelná“ se zlevněním z 59,90 Kč. Připomeňme, že ještě před dvojicí let byla běžná cena za tyto chipsy v Albertu 39,90 Kč.

Fotogalerie: - O cenách potravin

A přestože premiér Petr Fiala (ODS) svůj vánoční projev pojal značně optimisticky a příští rok označil za „rok naděje“ a vláda letos rozhodla o snížení DPH u potravin z dosavadní 15procentní na 12procentní sazbu, nelze předpokládat, že bude ta příští silvestrovská oslava o dost lacinější. O tom, zdali se snížení DPH u potravin dlouhodoběji promítne do cen pro spotřebitele, se sice vede debata, kterou nakonec rozhřeší až samotná situace v regálech obchodů, předem je však už téměř jasné, že i pokud ušetříte na potravinách, připlatíte si na nápojích. Ty se totiž přesunou do nejvyšší 21procentní sazby DPH.



A v případě alkoholických nápojů se připravte, že to ještě nebude zdražení konečné. V průběhu následujících dvou let se totiž bude postupně navyšovat spotřební daň z lihu vždy o 10 procent a v roce 2026 to bude o 5 procent. Letošní konec roku tak minimálně z pohledu přípitku ještě není tak drahý, jak zřejmě bude v letech následujících.

Psali jsme: Fialova „naděje“ a „máte se dobře“: Máslo, vejce, cukr. Celé jinak 1278 Kč. Takhle draze jste nejedli od revoluce. Tesco, Albert, Kaufland – kuřecí, kapr, čokoláda. Máme čísla Penny Market, Tesco a Lidl „nadělily“, čím se vám nepochlubí „Tlak. Tlak z ulice.“ Vidlák a drobné vítězství. „Pavel tuší zlý konec.“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE