Boj s nemocnými. Agresivní pacienti. Babiš odhalil, co se děje v nemocnicích. A vy, chřipečkáři...

„Já vím, že mi píšete, kdy půjdou děti do školy, jak to bude na horách a další věci. Ale teď musíme zkrátka ten vir srazit. Teď,“ apeloval na občany ve svém pravidelném týdenním shrnutí „Čau lidi“ premiér Andrej Babiš (ANO) a vysvětlil, že je nutné zítra požádat o další prodloužení nouzového stavu. V rámci toho též připravil i vzkaz pro občany, kteří „nevěří tomu, že ten prokletý vir je zabiják“, a jmenoval, co se děje v nemocnicích. Varoval, že nyní do toho navíc přišla další hrozba v podobě nakažlivější britské mutace. Došlo však i k prozrazení, kdy se vláda bude rozhodovat o rozvolnění restrikcí, a nechybělo ani upozornění pro ty, kteří chtějí srovnávat očkování v Izraeli a u nás. „Izrael si neobjednával u Evropské unie, je to jiná země, jsou tam jiné zvyky, jiná pravidla,“ vysvětlil šéf vlády.

Následně již vylíčil příběhy z nemocnice, které mu popsala primářka: „S nemocnými je to boj, hrozný boj. A to jsme oblečení do plášťů, roušek a štítů. Roušky nám lezou do očí a nemůžeme si je upravit, protože máme rukavice kontaminované. Pacienti, jak se jim špatně dýchá, jsou neklidní. Když je mozek špatně zásoben kyslíkem, začnou být zmatení, a pak to je hrozné. Vstávají a strhávají si všechno, co na sobě mají. Elektrody od EEG, vytrhávají si infuze, jsou agresivní. Pak je musíme tlumit, a zase: pokud bychom je utlumili příliš, přestali by dýchat. Pokud je tlumíme málo, nezvládají tu neinvazivní ventilaci bez intubace. Po dvou dnech takového boje je pacient už tak vyčerpaný, že k té intubaci stejně často dojde. Tohle je velmi častý průběh, úplně modelový, bych řekla.“



Poté se ministerský předseda rozhodl přečíst příběh o jednom z pacientů. Dodal, že je „speciálně pro demonstranty ze Staromáku a pro ty, kteří včera demonstrovali před domem ministra Blatného". Andrej Babiš ANO 2011



Popsal příběh padesátiletého muže, jenž se nakazil covidem, na nějž přitom dříve nevěřil a nenosil ani roušku. „Byl přijat pro covidovou pneumonii. Střídali jsme u něj neinvazivní ventilaci, kterou těžko toleroval, a kyslík s maskou. Byl značně psychicky nestabilní, že je tak nemocný, že není schopen se sám omýt. A že onemocněl infekcí, které nevěřil…,“ přečetl premiér. Muž nakonec skončil bez poloviny jedné plíce a čeká ho dlouhá rekonvalescence. „… To je příběh člověka, který nevěřil a nenosil roušku,“ podotkl předseda vlády.



Varoval, že je v zemi britská mutace koronaviru, která je výrazně nakažlivější. „Ten britský vir není větší zabiják, ale je nakažlivější a je o tom přenosu. Já už jsem vás xkrát žádal, prosil a řekl, že vždyť je to jednoduché: když nemáte kontakt, není přenos. Když kontakt máte, máte mít roušku. 3R: roušky, ruce a rozestupy. Je to jednoduché. Takže já bych byl velice rád, abychom si to znovu uvědomili, abychom věřili tomu, že ti naši lékaři si to nevymýšlí,“ sneslo se ve sdělení k občanům a poděkoval též zdravotnímu personálu.



Na příběh z nemocnice navázal tím, že zítra vláda určitě požádá o prodloužení nouzového stavu. Podle něj se musíme dostat na hodnotu okolo 2 000 covidových pacientů a v nynějším stavu podle šéfa vlády není možné rozvolňovat.



Nyní (k neděli 17. 1.) je hospitalizováno 6 473 covidových pacientů. Fotogalerie: - Rouškolidé

Jako jediné řešení situace spatřuje vakcínu, které má příští týden od firem Pfizer/BioNTech přijít 93 600 kusů. „Chápu, že my můžeme za všechno, ale u té vakcíny jsme zkrátka odkázáni na Evropskou komisi, na dodavatele,“ posmutněl premiér k aktuálnímu pomalému očkování. Vláda prý za nynější situaci nemůže.



Srovnávat naši zemi s úspěšnými státy ve vakcinaci prý nemůžeme. „Izrael si neobjednával u Evropské unie, je to jiná země, jsou tam jiné zvyky, jiná pravidla. Dávat je za příklad je fajn, ale není to úplně fér,“ vzkázal.

K rezervačnímu systému očkování proti covidu-19 pronesl, že je již k nedělnímu poledni registrováno148 828 seniorů nad 80 let. „Rezervováno je 37 560 míst. To je skvělé. Protože té vakcíny je málo a my musíme doočkovat přece nejdříve ty lékaře, druhou dávku, domovy seniorů, druhou dávku. A já jsem i prosil nemocnice, jestli by neposunuly tu druhou dávku o týden, my jsme takhle s ministrem Blatným, a budeme o tom ještě jednat, že by bylo dobré, abychom začali očkovat ty lidi nad 80 let,“ řekl. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Ti, kteří mají se systémem problémy, se mají obracet přímo na Babiše: „Prosím vás, všichni, kteří mají nějaké problémy, když se na mě obrátí, tak jsem to řešil. Řešil jsem s plzeňským koordinátorem, řešil jsem IT v IKEM, propojoval jsem i domažlickou nemocnici s vedením ÚZIS. Takže se klidně na mě obraťte. A ne že komunikujete potom do médií různé věci, které nejsou pravdivé.“



Informoval i o návštěvě u prezidenta Miloše Zemana. Schůzka se prý nesla ve velmi pozitivním duchu. „Nejlepší zprávou za minulý rok“ prý je, že jsme se zadlužili vůči HDP ve výši 36,9 procenta. „To je menší zadlužení, než když jsem nastupoval jako ministr financí v lednu 2014. Tehdy bylo 40,4 procenta. A to přišel vir. Kdyby nepřišel, tak bychom byli ještě lepší. Takže jsme stále nejlepší v Evropě z hlediska rozsahu naší ekonomiky a počtu obyvatel z hlediska zadlužení vůči HDP. To vám samozřejmě v médiích neřeknou, protože je to dobrá zpráva a protože naše média dobré zprávy nechtějí,“ pochvaluje si předseda vlády.



Celé video můžete zhlédnout zde:



