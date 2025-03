Bojí se veřejnosti. Schillerová udeřila na vládu kvůli tajné schůzce

„Zbyněk Stanjura vyluxoval rozpočtovou rezervu,“ prohlásil Havlíček ostře už začátkem pořadu.

Alena Schillerová vzápětí jeho výrok dovysvětlila. „Každý státní rozpočet musí mít položku, která se jmenuje vládní rozpočtová rezerva. Ta se počítá podle určitých zákonných pravidel, pro rok 2025 to je 7,8 miliardy, které tam musejí být. No a máme tady březen a už v jeho polovině vláda rozhodla a tu vládní rezervu vyluxovala,“ souhlasila Schillerová s Havlíčkem a upozornila, že rozpočtová rezerva, která se často nechává pro možné přírodní katastrofy, jako jsou povodně nebo tornádo, je aktuálně nulová.

Schillerová také poskytla vysvětlení, proč tomu tak je. Uvedla, že ministr financí Zbyněk Stanjura nezahrnul do rozpočtu určité položky, aby opticky vylepšil výsledek schodku státního rozpočtu. Hnutí ANO již v minulosti podle slov Havlíčka varovalo, že tyto nezahrnuté položky dosahují až 40 až 50 miliard korun. Jako příklad položky, která nakonec musela být financována z rozpočtové rezervy, Schillerová uvedla nutnost vynaložení dvaceti miliard korun na obnovitelné zdroje. Schillerová zdůraznila, že podobným způsobem bylo postupováno i u dalších rozpočtových položek, což v konečném důsledku znamenalo, že rozpočtová rezerva je nyní „jedna velká nula“.

„Nebýval tady v životě takový ministr financí, který by takto porušoval rozpočtová pravidla,“ řekla Schillerová ke Stanjurovu „tureckému“ způsobu hospodaření. „Stanjura hraje na to, že po volbách již nebude vládnout, tato vláda již nebude ničit naši zemi, a před tím problémem uteče,“ poskytla možné vysvětlení pro hospodaření ministra financí Schillerová.

Havlíček dodal, že rozpočet navíc nekritizovala jen opozice, ale i Národní rozpočtová rada, ekonomové v čele s Davidem Markem, nebo i Miroslav Kalousek. V rozpočtu bylo „sešvindlovaných“ i dalších deset miliard korun, kterými byly nadhodnoceny příjmy z emisních povolenek. Podle Schillerové teď navíc chybějí i peníze na důchody a deset miliard na tzv. nepedagogické pracovníky ve školství.

V další části pořadu pak Havlíček se Schillerovou odpovídali na dotazy od diváků. Jeden z dotazů se týkal stíhaček F-35, konkrétně toho, proč některé evropské státy zvažují od těchto stíhaček odstoupit. Havlíček v diskusi o stíhačkách F-35 vysvětlil, že některé evropské státy zvažují odstoupit od jejich nákupu z několika důvodů. Prvním zmíněným důvodem je, že se ve Spojených státech na úrovni současné administrativy začíná zpochybňovat kvalita těchto letadel. Druhým důvodem může být politická demonstrace nesouhlasu s USA, když některé státy zvažují nákup letadel od jiného dodavatele. Havlíček také zmínil, že Česká republika musí respektovat mezinárodní smlouvy, ale zároveň uvedl, že smlouvu o nákupu stíhaček F-35 nikdo z hnutí ANO neviděl, a těžko se k tomu tak může vyjádřit.

Na českém nákupu stíhaček F-35 pak kritizoval předně to, jakým způsobem proběhl a jak probíhal odklon od švédských gripenů. „Místo aby se s nimi (se Švédy) jednalo, tak se s nimi vyběhlo. A takhle se partnersky nejedná,“ řekl Havlíček. Dále kritizoval, že rozhodnutí o nákupu F-35 bylo učiněno a oznámeno Švédům až poté, co bylo domluveno, což znamená, že Česká republika si nepojistila výhodné podmínky pro současný nájem gripenů. Havlíček zdůraznil, že to vedlo k dalším finančním ztrátám, a zmínil také vysoké náklady spojené s pořízením a provozem nových stíhaček F-35, které zahrnují 130 miliard za pořízení a dalších přibližně 200 miliard za infrastrukturu.

Schillerová doplnila, že hnutí ANO si modernizaci české armády přeje. Není ovšem toho názoru, že by se česká obranyschopnost měla zlepšit právě placením zálohových faktur na stíhačky, které bude mít až za deset let.

Na základě dalšího z dotazů od diváků se pak oba poslanci hnutí ANO vyjádřili k vyjádřením premiéra Petra Fialy o tom, že je ANO „proruské“. Podle Havlíčka lidé z tohoto označení hnutí ANO nicméně mají spíše už jen srandu. Se smíchem připomněl billboardy koalice SPOLU, kde se potenciálních voličů ptají, zda by raději volili „Západ, nebo Východ“, a zkonstatoval, že se vlastně jedná o celkem pravdivé zobrazení situace. „Oni dneska jdou na Východ, směrem k Ukrajině. Zatímco my je začínáme přesvědčovat, aby nebourali partnerství se Spojenými státy,“ řekl Havlíček s tím, že hnutí ANO je prozápadní a chce posilovat spolupráci s USA.

Další z diváků pak ve svém dotazu zmínil projev prezidenta Petra Pavla ze včerejšího jednání v Poslanecké sněmovně, kde prezident vyzval odpovědné parlamentní strany, aby se během předvolebního období nesnažily politicky zneužívat téma obrany. Místo toho prezident apeloval na shodu na základních principech, které by měly přesahovat pouhé plnění finančních závazků, jako je dosažení určitého procenta HDP vynaloženého na obranu. Zdůraznil, že by se měl klást důraz na budování schopné a moderní armády, která bude zajišťovat bezpečnost země v rámci spojeneckých vazeb. Divák si povšiml, že názor prezidenta se v některých ohledech názorově shodoval s hnutím ANO, i Alena Schillerová uvedla, že se jí prezidentův projev líbil a Petr Pavel coby bývalý voják podle jejího názoru „ví, o čem mluví“ v kontextu bezpečnosti České republiky.

Poslanci hnutí ANO se po projevu prezidenta měli zúčastnit schůze k obraně. Bylo jim ovšem řečeno, že schůze se odehraje v tzv. tajném režimu, a opozice se tak jednání neúčastnila. Havlíček potvrdil, že hnutí ANO nemělo v úmyslu obstruovat jednání, ale chtělo upozornit na problematické aspekty v obranném sektoru. „Měli jsme tam férové přihlášky a každý z nás chtěl vystoupit s příspěvkem maximálně na patnáct až dvacet minut,“ řekl Havlíček. Mezi hlavní body jejich kritiky patřily údajné „kšefty“, neustálé spory mezi ministryní obrany Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou a také otázka dalšího zvyšování výdajů na obranu, přestože nebyly ještě utraceny všechny stávající alokované prostředky.

Schillerová pak kritizovala vládu za jednání za zavřenými dveřmi, které podle ní omezovalo možnost veřejné kontroly a konfrontace. Vyjádřila obavy, že vláda se snaží vyhnout veřejné konfrontaci a kontrole ze strany médií a veřejnosti. „K čemu je jednání za zavřenými dveřmi, kde oni budou diktovat jenom to, co chtějí sami říkat, aniž by nám dali šanci být kontrolováni veřejností,“ uvedla Schillerová. Dále zmínila, že i přes neúspěch opozice v daný den hnutí ANO najde způsob, jak vládu donutit ke konfrontaci podle jednacího řádu. „Ale dnes se to nepodařilo, protože tomu zabránili. Chtěli nás umlčet,“ řekla Schillerová.

