Bojí se, že vojáci budou u nich. A právem! Okamura si vjel do vlasů s Černochovou

„Hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území. Vláda Petra Fialy schválila smlouvu se Spojenými státy americkými o přítomnosti amerických vojáků v České republice. Není to smlouva o spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje ozbrojeným silám USA používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov. Abych dokončil to, co jsem před tím přerušením chtěl říct, že o víkendu jede ministryně obrany Jana Černochová z ODS podepsat do USA tuto smlouvu o vojenské přítomnosti amerických vojáků v České republice. Vůbec to tady s námi nikdo za SPD neprojednával. Ano, bude se to tady projednávat, ale ta arogance Fialovy vládní pětikoalice, kdy v podstatě bez veřejné diskuse s občany se rozhodli o tom, že si odsouhlasili na vládě smlouvu o vojenské přítomnosti amerických vojáků v České republice, to si myslím, že opravdu je nepřípustné,“ poznamenal Okamura ve své řeči.

Anketa Má ministr financí Zbyněk Stanjura vaši důvěru? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9527 lidí tak SPD je jedinou stranou v českém Parlamentu, jedinou stranou ve Sněmovně, která nesouhlasí s touto smlouvou. My se za to nestydíme, že jsme jediní. My se za to vůbec nestydíme, že jsme jedinou stranou v Parlamentu, naopak je potřeba to zdůraznit, která nesouhlasí s touto smlouvou mezi Českou republikou a USA, kterou tady natvrdo proti zájmům spousty občanů tlačí Fialova vláda a právě ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Američtí vojáci budou také moci používat armádní výcvikové prostory a používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. A už jsem samozřejmě hovořil o tom, že ta smlouva umožňuje používání vojenských prostor a budov na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť, Mošnov,“ dodal.

„Samozřejmě já když o tom hovořím s lidmi z Moravskoslezského kraje, tak značná část občanů má velké obavy z umístění amerických ozbrojených sil v areálu letiště Mošnov. Oni se toho bojí a já myslím, že ty obavy jsou zcela oprávněné. A SPD plně stojí za občany, kteří nechtějí přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na území České republiky. Za nás říkám, že my nechceme tady ani americké vojáky, ani ruské, ani německé, prostě my nechceme tady přítomnost cizích vojáků na našem území, že tady budou v nějakých budovách, anebo si tady snad dokonce budou stavět základnu. Takže jak říkám, ve všech těchto lokalitách, o kterých jsem tady hovořil a konkrétně jsem je jmenoval, mohou USA stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevření stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center, a tak podobně,“ řekl.

„V případě schválení smlouvy Parlamentem, nicméně vláda už to schválila a paní ministryně Jana Černochová tuto smlouvu jede teď podepsat o víkendu do Spojených států amerických, přestože vaše vláda má podporu 30 % obyvatel, ani ve volbách jste nezískali většinu, ve volbách vás volilo 43 % občanů. Tak opravdu je to další přelom v tom vašem jednání Fialovy vlády, že vy tady o vaší vůli pouze tady podepisujete smlouvu a odsouhlasili jste si přítomnost amerických vojáků v České republice. No a v případě schválení té smlouvy, což vy už jste ji na vládě schválili, teď to jede paní ministryně Černochová podepsat do USA o víkendu a aktivně se tak budou moci na území České republiky volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA a to včetně rodinných příslušníků. Odkazy vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivé. Ještě nám – tady se snažíte občanům věšet bulíky na nos a ještě neříkat pravdu, protože tato smlouva mezi USA a Českou republikou zavádí volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoliv movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. To tady podepisuje ministryně obrany Jana Černochová z ODS. A to tady odsouhlasila vláda ODS premiéra Petra Fialy,“ podotkl.

„Samozřejmě mi píšou i advokáti a upozorňují na to, na co už jsem upozorňoval tady ve Sněmovně. Tuším, že jsem o tom tady mluvil před čtrnácti dny, před třemi týdny, že pokud američtí vojáci spáchají trestný čin na území České republiky, tak nemají spadat dle vládou schválené smlouvy pod jurisdikci českých orgánů činných v trestním řízení. Myslím, že toto by bylo taky potřeba vyjasnit. Tak něco odpudivého tady prostě nebylo ani za protektorátu. Takže já tedy musím říci, že to je další věc, která je velmi problematická. A samozřejmě víme i ze zahraničí, že se to velice řeší. A že ten nesouhlas občanů s tímto momentem například, o kterém hovořím, připomenu znásilnění mladých dívek, školaček v Japonsku, kdy z toho byly obrovské problémy, kdy američtí vojáci na základně toto řešili a samozřejmě americká strana viníky nechtěla vydat. Tuším, že se to povedlo jenom v jednom případě po dlouhých jednáních, aby byli souzeni podle japonských zákonů, které jsou samozřejmě mimořádně tvrdé v těchto ohledech. Takže to samozřejmě je pro nás další věc, která by byla úplně nepřijatelná, aby – když tady ti američtí vojáci spáchají takovou trestnou činnost, tak aby nemohli být souzeni podle českých zákonů. Pravda, v Americe je v některých státech trest smrti, u nás ne. A já si myslím, že za nějaké tyto skutečně závažné trestné činy ta přísnost je jistě v různých ohledech na místě. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád. To znamená, de facto by se jednalo o takovou imunitu prostě v těch místech, kde budou ti američtí vojáci operovat,“ řekl Okamura.

„Samozřejmě další úplně nepřijatelná věc, co tady předvádí Fialova vláda, vláda ODS a tady paní ministryně Jana Černochová z ODS, že tato smlouva je uzavírána na deset let, kdy se nedá vypovědět. To znamená deset let bez možnosti výpovědní lhůty, prostě deset let a je to tak. To znamená, vy nás tady vlastně zavazujete na deset let, Fialova vláda, která vládne menšině, teď to tady budete tlačit Sněmovnou. A skutečně já si myslím, že tohleto mimochodem by byla zrovna typicky otázka na referendum. Ovšem ani vládní koalice, vládní pětikoalice, nechce zákon o referendu umožnit, leží tady z pera SPD už třetí volební období. Pravda, snažíme se o to léta, všichni nám to tady blokujete. Ale i ten návrh referenda, který navrhuje hnutí ANO, teď nově to neumožňuje o tom hlasovat. Neumožňuje, že hnutí ANO v tom návrhu o referendu říká, že zakazuje lidem hlasovat o mezinárodních smlouvách. To znamená, v podstatě SPD je jedinou stranou, která tady prosazuje tu skutečnou demokracii. A ten návrh SPD o referendu tady leží ve Sněmovně. Vy nám ho tady blokujete, všechny ostatní strany. A tady by to právě umožňovalo. A myslím, že je to typický příklad, kdy by zajisté se lidé toho referenda zúčastnili. A otázka by byla jednoduchá: Chcete takovou smlouvu o přítomnosti, vojenské přítomnosti USA? Nebo nechcete vojenskou přítomnost USA v České republice? Takhle tady zákon o referendu kvůli ostatním stranám není, my ho tady máme podaný za SPD, vy nám ho blokujete. No a samozřejmě pak tady dochází k takovýmhle excesům, kdy samozřejmě vůbec, kdy tady Fialova vláda přijímá prostě návrhy, které podle mého názoru – by s nimi značná část občanů nesouhlasila,“ míní Okamura.

„Takže to, že tato smlouva je uzavírána na deset let, kdy se nedá vypovědět, to opravdu je v podstatě nepřijatelné pro nás. A já vím, že proto máte řadu důvodů. Já už jsem slyšel nějaké důvody, ale to nás přece vůbec nezajímá. My jako SPD nechceme prostě přítomnost amerických, ani ruských, ani jiných vojáků na území České republiky. Jako naši voliči mají prostě neblahé vzpomínky na rok šedesát osm. Mají neblahé vzpomínky na druhou světovou válku, ať z východu nebo ze západu. Tady prostě tuto řekl bych přítomnost vojáků nechceme. To znamená, nechceme, aby nás tady premiér Petr Fiala a paní ministryně Černochová z ODS zatahovali do války, což neustále dělají. Tak jak jim přezdívají občané, co už jsem slyšel mnohokrát z úst občanů, nebo to píšou, že jste váleční štváči, to je taková přezdívka. Takže já bych rád toto navrhl jako první bod, protože je to potřeba projednat, protože paní ministryně Jana Černochová z ODS jede do USA. Tady se dočítáme, že je to utajovaná mise. Což samo o sobě považuji úplně za neuvěřitelnou drzost a aroganci vůbec Fialovy vlády, abych – tedy k ženě se nějak – abych, protože paní ministryně je žena, tak tady nebudu nějak jako osobní. Ale považuju to za obrovskou aroganci té vlády,“ řekl Okamura.

„Takže utajovaná mise, která nakonec není až tak utajovaná, ale utajovaná mise o tom – tajíte před občany České republiky, že tam vlastně jedete něco podepisovat. A to ještě jsme tady slyšeli, jak ta smlouva je v utajovaném režimu. No mně můžete stokrát říkat, že je to smlouva o vojenské spolupráci a že utajovaný režim je na místě. Ale ne v tomto případě. Tu smlouvu už různé státy NATO mají, ne všechny, to je potřeba zdůraznit, že s USA má tuto smlouvu uzavřeno pouze 24 členských států NATO a nemají to uzavřeno všechny státy NATO. Tuším, že států NATO je 31. Teď to tady nemám v poznámkách, ale mám dojem, že je jich 31. Takže jenom chci říci, že to není tak, že to musíme mít uzavřeno. A navíc ta arogance Fialovy vlády je vidět i v tom, že například Slováci, jestli si dobře pamatuji, tak Slováci, kteří šli do ulic a protestovali proti této smlouvě, tak jestli si pamatuju dobře, tak prezidentka Čaputová na základě toho tlaku veřejnosti a na základě toho tlaku, že si to slovenská vláda uvědomila, tak museli ustoupit v jedné dílčí věci, že tam dali – teď nevím, jestli se to jmenuje vysvětlující doložka, teď jsem zapomněl ten termín – prostě tam dali dodatek, takový ‚dvouvětný‘, kde právě napsali, že to neznamená vytvoření americké základny na Slovensku. Omlouvám se, jestli jsem to neřekl přesně, ale v tomto smyslu to tam proběhlo. Teď to nemám v poznámkách, ale četl jsem o tom a slyšel jsem o tom. To znamená samozřejmě, že nějaká sebereflexe na Slovensku proběhla, byť to teda podepsali a vzbuzovalo to odpor veřejnosti. My jako SPD, znovu říkám, s tou smlouvou nesouhlasíme. Ale i tahleta minimální sebereflexe nebo nějaká veřejná diskuse, tak ta ze strany Fialovy vlády arogantně neprobíhá. Takže to bych chtěl jenom ukázat i na to sousední Slovensko. My jsme přesvědčeni o tom, že smlouva je pro Českou republiku nevýhodná a zbytečná. Jak jsem říkal, tak s USA ji má uzavřenou pouze 24 členských států NATO, to znamená není to většina. Pardon, většina to je, ale nejsou to všechny. A navíc již má Česká republika uzavřenou smlouvu NATO SOFA, takže v podstatě i z tohoto pohledu je podle našeho názoru ta smlouva zbytečná a navíc, jak jsem říkal, ta smlouva je podle našeho názoru i nevýhodná. Hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území a budeme samozřejmě hlasovat ve Sněmovně proti schválení této smlouvy. No jak jsem četl, tak podle všeho budeme jediní, kdo bude hlasovat proti, protože jsem se dneska dočetl, že kolegové z druhé opoziční strany váhají. Ale to nevadí, my prostě budeme hlasovat proti, protože my prostě nesouhlasíme a SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území a bude hlasovat ve Sněmovně prostě proti schválení této smlouvy,“ řekl.

„Takže to je první bod, který bych chtěl navrhnout. Štěstí mi přálo, protože shodou okolností tady zrovna sedí paní ministryně obrany Jana Černochová, takže si myslím, že vládní koalice by tento opoziční bod SPD nemusela zamítat a že by k tomu mohla právě proběhnout diskuse. My máme v našich řadách SPD vojenského odborníka, plukovníka ve výslužbě pana poslance Radovana Vícha, která pracoval léta i ve strukturách NATO, pracoval léta v zahraničí, pracoval na generálním štábu dlouhá léta, má vystudovanou jak střední vojenskou školu, tak vysokou vojenskou školu, takže právě si myslím, že by ta diskuse tady měla proběhnout, protože paní ministryně Černochová vůbec nic nemá s vojáky společného a není kompetentní ani odborně zdatná. Myslím, že by tady měla právě ve srovnání s těmito odborníky, které my máme v našich řadách – a vůbec si myslím, že i ta diskuse o té výzbroji, myslím, že by byly tady na místě zajímavé otázky, abychom vyzkoušeli paní Černochovou v tom, jak se vyzná v té výzbroji, protože ty nákupy, to je opravdu neuvěřitelné – a prostě my nemáme šanci se na to vlastně nějak adekvátně dotázat. Takže za nás říkáme, že náš poslanec Radovan Vích je plně připraven, ostatně dělá to desítky let, celý život, a zná ty věci z hlavy, tak si myslím, že je ta diskuse na místě, protože když teda chcete podepisovat takové závažné smlouvy, paní ministryně Černochová, a chcete takovýmto způsobem zase namotat české občany do vašich záležitostí, tak myslím, že by bylo dobré si tady udělat názorový ping-pong s naším expertem a naším odborníkem, jak to tedy je. Jestli se teda nebojíte, to uvidíme na tom dalším hlasování. Takže my jsme kompetentní, SPD, máme kompetentní lidi, no a rádi bychom tohle téma probrali, protože musím říct, že to téma rezonuje Českou republikou a vy té diskusi ve Sněmovně, vaše vláda, prostě bráníte. Takže toto je záležitost,“ uzavřel v této věci.

„Tak jsme si vyslechli pravidelné okénko demagogie Tomia Okamury v demokratické Poslanecké sněmovně Parlamentu. Budiž. Vážený pane kolego Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně – žádná utajovaná mise to není. To, že nějaký novinář řekne, že je něco tajného, neznamená, že to je tajné. Víte, já už tady více než jeden měsíc všem říkám, že smlouva se musí před spuštěním ratifikačního procesu podepsat se zástupci americké strany. Bylo několik variant, jak by se ta smlouva a kdy by se mohla podepsat. Prostě je to zcela legitimní, že se ta smlouva podepíše mezi ministrem obrany České republiky, ministrem obrany Spojených států a není na tom nic tajného. Vždycky jsme tuto informaci říkali veřejně, že nás toto čeká,“ reagovala následně ministryně obrany Černochová.

„Možná, kdybyste si občas otevřel ústavu, tak možná byste věděl, jak takový ratifikační proces probíhá. Smlouva byla schválená vládou, a tedy je zcela legitimní, že nyní by se měla podepsat. Není ani pravda to, co jste tady říkal, že nebyla ta smlouva předem diskutovaná se zástupci opozice. Já bych z tohoto místa chtěla velmi poděkovat zástupcům hnutí ANO, konkrétně paní Aleně Schillerové a jejím kolegům za to, že když jsem je oslovila s nabídkou, aby tu smlouvu oni mohli ještě před vládou se mnou diskutovat a s mými kolegy, tak toho využila. Tu smlouvu jsme diskutovali dokonce s experty ANO. Stejnou nabídku, úplně stejnou nabídku jsem dala zástupcům hnutí SPD. A světe, div se, dokonce i proběhlo jednání se zástupci SPD. Jistě to potvrdí pan Radim Fiala, se kterým ta schůzka byla domlouvaná, a té schůzky se účastnil právě vámi zmiňovaný, pane Okamuro, pan poslanec, bývalý plukovník Vích. Takže i s ním jsme diskutovali obsah té smlouvy DCA a také velmi podrobně. Také jsme mu dali nabídku nějakých dalších dotazů a diskusí, kdyby chtěl něco doplnit. A dokonce těmto jednáním před vládou se zástupci opozice ještě předcházela jedna schůzka. Ta byla v listopadu roku 2022. Konala se na resortu Ministerstva obrany. Byli tam pozvaní všichni zástupci jak horní, tak dolní komory z výboru pro obranu, pro bezpečnost a pro zahraniční věci a tam vlastně úplně poprvé slyšeli o tom, že se tady vytvořily nějaké týmy, které pracují na vytvoření té smlouvy, které se říká DCA. A tam byl za hnutí SPD, pane Tomio Okamuro, váš kolega pan poslanec Kobza a také i s panem poslancem Kobzou tam probíhala velmi detailní diskuse o této smlouvě,“ sdělila Černochová. Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky "Takže já tady si spíš kladu otázku, jestli Tomio Okamura ještě řídí SPD, nebo jestli už SPD řídí pan doktor Rajchl. A jestli kolegové z SPD tedy ještě mají důvěru k svému předsedovi a vůbec mu takové informace říkají? Anebo jestli si to raději nechají pro sebe, on to pak neví a pak tady trošku ze sebe na tom mikrofonu udělá hlupáka. 24 zemí podepsalo smlouvu DCA. A já bych tady chtěla říct a říkám to s naprosto čistým svědomím, že opravdu jsme vyjednali maximum možného, co se vyjednat dalo, vyjednali jsme v té smlouvě lepší podmínky pro Českou republiku, než vyjednaly jiné země. Ono vlastně se to zdálo být i výhodou, že jsme až dvacátoučtvrtou zemí, protože jsme měli k dispozici všechny ty smlouvy těch zemí jiných a mohli jsme říkat, ale vždyť jste tady na to přistoupili a my to chceme také. Takže takto to probíhalo, probíhalo to velmi korektně, probíhalo to veřejně, ty informace opravdu měli všichni kolegové napříč Poslaneckou sněmovnou. Ta smlouva je řádně zveřejněná, může se s ní seznámit každý občan České republiky a každý občan České republiky se také může v této smlouvě dočíst, že naopak přesně je to naopak, než jste tady, pane Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně, řekl. Naopak, právě za současné úpravy by nemohli být souzeni, po přijetí té smlouvy bude moci ten voják, o kterém vy jste tady hovořil, tak právě být souzen v České republice. Takže vy jste to opět zmatlal a opět jste to řekl přesně opačně, než to je, pane Tomio Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já samozřejmě debatu na téma DCA povedu, povedeme ji na výborech, povedeme ji i na plénu Poslanecké sněmovny. To všechno bude následovat, ale ten ratifikační proces je nějakým způsobem daný, takže se můžeme na tu debatu těšit, ta debata bude probíhat a neděje se tady nic, co by bylo ani utajované, co by občané České republiky nevěděli a co by nevěděli ani poslanci, opoziční poslanci. A jak říkám, ten přístup hnutí ANO, já si toho velmi vážím, velmi si vážím toho, že i paní Schillerová si na to jednání vzala s sebou kolegy, se kterými jsme tu věc mohli diskutovat a že pak se i účastnili další kolegové z hnutí ANO, těch dalších debat, které už byly vlastně více odborné, protože na DCA nepracoval pouze resort Ministerstva obrany s Ministerstvem zahraničních věcí,“ zmínila Černochová. „Na DCA pracovalo Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí jsem říkala, Ministerstvo vnitra, asi osm nebo devět rezortů, takže samozřejmě je to smlouva, která je napříč těmito rezorty, a tak se s jednotlivými detaily té smlouvy mohli kolegové i z hnutí SPD ještě před vládou seznámit. Takže musela jsem tady vystoupit, abych vyvrátila ty nehorázné lži, které tady pan Tomio Okamura šíří, protože zřejmě má pocit, že tedy už neřídí svou vlastní stranu, protože za jiných okolností by ty informace měl a nepovídal by tady něco, co je prokazatelnou lží,“ zakončila Černochová.

