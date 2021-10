Bojovník za práva podnikatelů a kandidát pravice Bábek: Žádný úředník nesmí šikanovat a zaklekávat. Budeme vyžadovat odpovědi

reklama

Vláda podle vás vyhlásila válku živnostníkům a malým podnikatelům. Je situace opravdu tak vážná?



Už osm let se rok po roce zhoršují podmínky podnikání. Řada podnikatelů byla kriminalizována, na řadu vládní úředníci bezdůvodně zaklekli, obstavili jim majetek a z prosperujících podniků udělali krachující firmy. Podnikatelům a živnostníkům neustále jen přibývají povinnosti, které musí plnit, aniž by měly cokoli společného s jejich podnikáním. Byrokracie se tak rozbujela, že podnikatelům zbývá stále méně času na jejich práci, na podnikání. Já si přesně takhle vyhlášení války představuji.



Ministři argumentují naopak, že živnostníky a malé podniky v době koronakrize zachránili, že do nich napumpovali miliardy korun...



To je samozřejmě lež, protože se nic takového nikdy nestalo. Vláda se snaží jen zakrýt, že díky nezákonným opatřením naopak zdevastovala ekonomiku a ohrozila existenci malého podnikání. Slova ministrů o miliardové pomoci jsou určena pro část nepodnikající veřejnosti a mají vyvolat závist. Jsou určena těm, kteří o podnikání nic nevědí, ale rádi uvěří každé pomluvě. Vlastně tím vládní ministři jen navazují na to, co opakují již řadu let, kdy střídavě vykreslují malé podnikatele a živnostníky jako parazity, zloděje a podvodníky. Část veřejnosti prostě bohužel věří všemu špatnému, co o malých podnikatelích a živnostnících vláda nalže. A toho ministři ve své propagandě zneužívají.



Vy jste se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny a chcete vztah vlády a podnikatelů zlepšit. Jak?



Prvním krokem je napravit to, jak se v posledních letech o živnostnících a podnikatelích veřejně mluvilo. Je nutné začít zdůrazňovat, že podnikání je práce, že živnost je práce! V naší zemi podniká milion živnostníků a několik set tisíc malých a středních podnikatelů. A právě oni jsou jediní, spolu se svými zaměstnanci, kdo živí tento stát. A to nemluvím o dalších ekonomických a společenských přínosech jejich činnosti. Až budou mít své poslance, nebude možné beztrestně a bez oponentury o českém podnikání lhát. Nebude možné pomlouvat a špinit malé podnikatele a živnostníky, protože naopak bude zaznívat, že právě oni jsou živiteli státu.

To je asi srozumitelný krok, ale Poslanecká sněmovna je místo, kde se schvalují zákony. Máte zpracovanou legislativu, kterou budete prosazovat?



Zákonů, vyhlášek a různých předpisů, které se týkají podnikání, tady máme už víc než dost. Mně jde o zjednodušení celého systému. Zasadím se o zrušení stovek nesmyslných podmínek a zbytečných povinností, které si na podnikatele vymysleli politici spolu s úředníky. Zasadím se o to, aby byly zrušeny zákony, nebo ta jejich ustanovení, které jsou zjevně nepřátelské vůči malým podnikatelům a živnostníkům. Zasadím se o to, aby bylo méně byrokracie i méně kontrol.





Jak toho chcete dosáhnout?



Primární je jednoduchost a srozumitelnost. Úkolem žádného úřadu přece není někoho šikanovat. Žádný úřad přece nesmí na něčí příkaz na někoho zaklekávat. Návrat k jasným pravidlům musí začít právě zde. Nutný je nezávislý audit práce a výsledků Finanční správy, ČOI, Živnostenského úřadu či hygieny. Budeme od státní správy vyžadovat odpovědi na to, proč je tak obrovské množství kontrol právě u malých podnikatelů.

Budeme chtít odpověď na to, jak je možné, že velké či zahraniční firmy beztrestně vyvádějí peníze do zahraničí. Jak je možné, že právě toto není předmětem zájmu Finanční správy, když to pro ČR znamená ztrátu stovek miliard korun ročně. Nejde jen o odpovědi, ale především o nápravu tohoto tristního stavu, včetně vyvození osobní odpovědnosti vysokých úředníků a politiků.



Takže budete naopak kontrolovat úředníky?



To jste mě pobavil. Úředníky je přece nutné kontrolovat pořád. Jinak zvlčí, a jaké to má následky vidíme třeba právě teď. Můj cíl, chcete-li mise v Poslanecké sněmovně, je omezit moc státu nad podnikáním! Svobodné a na státu nezávislé podnikání je jednou ze základních svobod, které určují obecnou svobodu společnosti. Budeme-li zbaveni svobody my, podnikatelé a živnostníci, bude brzy nesvobodná celá společnost. Jako profesní stav proto musíme mít i my své zastoupení v Poslanecké sněmovně.

Radomil Bábek je předseda výboru Podnikatelských odborů – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, které mají víc než 15.000 členů. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání. V současné době kandiduje jako nezávislý do Poslanecké sněmovny a je středočeským lídrem uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci.

