Bomba: Babiše cenzuruje Twitter. Už kolují teorie. A reaguje Jiří Strach

Kdo chce vidět příspěvky z účtu Andreje Babiše, musí se prokliknout přes varování, které říká, že premiérův účet je dočasně omezen.

Profil Andreje Babiše, snímek pořízen v 5:50 ráno

Jak Twitter informuje, jsou dva důvody, proč může být účet omezen. Jednak když na něm probíhá "podezřelá aktivita" nebo pokud porušuje podmínky používání. Ze zběžného pohledu na premiérův účet opravdu není jasné, co by na něm mohlo být závadného. Za včerejšek premiér pouze sdílel stanoviska Armády ČR, ministerstev a ministrů a informace o očkování. Poslední Babišův status pochází z 29. prosince a vyjadřuje v něm svou radost z práce ministerstva zdravotnictví, které schválilo, že se z ampulí vakcíny firem Pfizer a BioNTech může vzít 6 dávek vakcíny místo pěti.

Předtím se premiér vyjadřoval k chorvatskému zemětřesení, kde deklaroval ochotu pomoci a informoval, že bude hovořit s předsedou chorvatské vlády.

I am deeply saddened by the pictures and videos coming from Croatia. We stand with you, Croats, and we are ready to help. I am going to speak with @AndrejPlenkovic soon. Stay strong!