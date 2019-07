Boris Johnson nakopl brexit. Seřval Corbyna jako malého kluka, co krade. A hysterie potom

Britský parlament je již delší dobu proslavený plamennými projevy. A zvolení Borise Johnsona premiérem rozhodně situaci neuklidnilo. Nástupce Theresy Mayové slíbil, že do 31. října bude Británie z EU venku. „Žádné když nebo ale,“ tvrdil Johnson. Lídr opoziční Labour Party se do něj obul, že nemá žádný plán a kdyby ho náhodou přichystal a nechal o něm hlasovat, tak bude opozice proti. Načež ho Johnson setřel, že mu jeho kolegové vymyli mozek.

Jeremy Corbyn, lídr opozice, se do premiéra pustil za jeho plán brexitu. „Až se premiér rozhodne, co má vlastně za plán ohledně brexitu, měl by ho předložit lidu. Labour Party bude proti jakékoliv dohodě, která nebere v potaz ochranu zaměstnanosti, práv zaměstnanců a klimatu. A pokud si troufne na to předložit svůj návrh do hlasování, pak bychom rozjeli kampaň na to, abychom zůstali (v EU),“ pravil Jeremy Corbyn, načež se rozjelo nesouhlasné bučení, protože Corbyn dříve platil za tvrdého kritika Evropské unie. Anketa Chcete, aby byl prezident Zeman sesazen z funkce? Chci 9% Nechci 91% hlasovalo: 15702 lidí

A Johnson za tuto změnu postoje Corbyna pořádně vykoupal. „Konečně, konečně po tolika letech tohoto euroskeptika chytli pod krkem a přeprogramovali jeho přátelé, udělali z něj zůstávače,“ spílal Boris Johnson Corbynovi a dodal, že ze všech náhlých změn názorů, za tuto zaplatí Corbyn nejvíce.

„Protože je to tato strana a tato vláda, která teď stojí na straně demokracie, na straně lidí, kteří drtivě rozhodli v roce 2016 a kteří dali parlamentu mandát, aby se postaral o to, co bylo slíbeno,“ hřměl dál novopečený premiér. „Teď jsme my stranou lidu, stranou mnoha a oni stranou menšiny, my povedeme zem do budoucnosti, oni do minulosti,“ pokračoval Johnson v kanonádě, za kterou sklízel ze svých řad souhlasné výkřiky.

Není příliš divu, že Corbyn otočil, když zástupce šéfa labouristů, Tom Watson zvolení současného premiéra ohodnotil: „Zvolení Borise Johnsona musí být sjednocujícím apelem pro lidi, kteří věří, že naše velká země musí promluvit hlasitěji než kdy předtím proti těm, kdo chtějí obětovat naši ekonomiku, naše partnerství a naši globální pověst svým osobním ambicím a uchování své politické třídy.“

Poslankyně za skotskou nacionální stranu Joanna Cherry nazvala nového ministerského předsedu „fundamentalistickým anglickým nacionalistou a šarlatánem“. A vyzvala, aby Skotové okamžitě začali bojovat za svou nezávislost na vládě vedené takovým šílencem.

Psali jsme: Jiří Weigl: Kam vlastně směřujeme? Zeman blahopřál Johnsonovi ke jmenování premiérem Británie Jak u blbejch: Tereza Spencerová se směje strachu z Putina. A vidí velký problém pro EU Lukáš Berman: Daily Telegraph - Boris musí dohnat tři roky promarněné Theresou May

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas